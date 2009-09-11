Анонс на 11 сентября т.г.
10:13, 11 сентября 2009Разное
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Тимошенко проведет совещание с представителями Госкомзема.Заседание СНБО под председательством Президента. Пресс-конференция заместителя председателя НБУ Александра Савченко.
Совещание под председательством Юлии Тимошенко с центральными и региональными органами Госкомзема.
Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством Президента.
Брифинг и.о.председателя Антимонопольного комитета Александра Мельниченко.
В УНИАН пресс-конференция заместителя председателя НБУ Александр Савченко.
В представительстве «FOREX CLUB» состоится брифинг на тему: «Прогноз: рост курса евро/доллар на рынке FOREX до 1,5000».
Пресс-конференция по итогам общего собрания акционеров Проминвестбанка.
Интернет-конференция председателя правления банка "Хрещатик" Дмитрия Гриджука.
Начинается “Столичное Автошоу”, которое завершится 13 сентября.
(УНИАН)
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