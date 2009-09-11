Анонс на 11 сентября т.г.

10:13, 11 сентября 2009
Разное
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Тимошенко проведет совещание с представителями Госкомзема.Заседание СНБО под председательством Президента. Пресс-конференция заместителя председателя НБУ Александра Савченко.

Совещание под председательством Юлии Тимошенко с центральными и региональными органами Госкомзема.

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством Президента.

Брифинг и.о.председателя Антимонопольного комитета Александра Мельниченко.

В УНИАН пресс-конференция заместителя председателя НБУ Александр Савченко.

В представительстве «FOREX CLUB»  состоится брифинг на тему: «Прогноз: рост курса евро/доллар на рынке FOREX до 1,5000».

Пресс-конференция по итогам общего собрания акционеров Проминвестбанка.

Интернет-конференция председателя правления банка "Хрещатик" Дмитрия Гриджука.

Начинается “Столичное Автошоу”, которое завершится 13 сентября.

(УНИАН)

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