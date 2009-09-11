Воронин сложил с себя полномочия

Владимир ВОРОНИН официально сложил с себя полномочия Президента Молдовы. Об этом сообщает ИА "Новости-Молдова".

В.ВОРОНИН был Президентом два срока, разрешенных ему Конституцией Молдовы, и по закону не мог больше вновь баллотироваться на этот пост. В связи с тем, что после апрельских выборов новый глава государства так и не был утвержден, лидер молдавский коммунистов продолжил исполнять обязанности Президента.

Между тем, после новых парламентских выборов, прошедших в июле 2009 года, он, как лидер одной из прошедших в парламент партий, должен был официально отказаться от президентской должности, чтобы сохранить депутатский мандат. О готовности уйти с поста Президента В.ВОРОНИН объявил еще 2 сентября.

По информации "Новости-Молдова", заявление В.ВОРОНИНА о сложении президентских полномочий уже поступило в парламент. По Конституции страны, обязанности главы государства теперь будет исполнять председатель парламента. Новым спикером, напомним, является лидер Либеральной партии Михай ГИМПУ.

Выступая с обращением к народу в связи с отставкой, В.ВОРОНИН заявил, что "не верит" в способности новой парламентской коалиции управлять государством.

По итогам последних выборов большинство в палате, как сообщалось, сформировали четыре некоммунистические партии. Вместе они имеют 53 мандата из 101. Этого количества между тем недостаточно для того, чтобы утвердить своего кандидата в президенты (которого в Молдавии выбирают депутаты). Представители коалиции заявляют, что делиться с коммунистами ключевыми государственными должностями (в обмен на недостающие депутатские голоса) не намерены. Коммунисты, со своей стороны, утверждают, что не собираются поддерживать предложенного коалицией кандидата в президенты.

В случае если голосование по кандидатуре президента провалится дважды, парламент, согласно конституции, будет распущен, после этого состоятся новые выборы.