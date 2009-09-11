ГЛАВНОЕ на 11 сентября (день)

НБУ

Заместитель главы Национального банка Украины Александр САВЧЕНКО сегодня подаст заявление об отставке.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в УНИАН.

«В связи с моим несогласием с валютно-курсовой, монетарной и кредитной политикой, которая проводится руководством Национального банка Украины и ведет к дестабилизации валютного курса, падению валового внутреннего продукта, увеличению числа неплатежеспособных банков, миллиардным потерям сбережений населения и предприятий, а в конечном итоге – к беспрецедентному снижению жизненного уровня населения, согласно абзацу третьему закона о государственной службе, подаю в отставку», - сказал А.САВЧЕНКО.

Национальный банк Украины сегодня не является независимой структурой и втянут в политические и коммерческие схемы. Об этом заявил заместитель председателя правления Национального банка Украины Александр САВЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Сейчас Нацбанк, по моему мнению, не является независимой структурой. К сожалению, он втянут в политику, и иногда даже, через некоторые схемы, в коммерцию, что абсолютно недопустимо для любого центрального банка», - сказал А.САВЧЕНКО.

Он считает совершенно оправданным рефинансирование коммерческих банков в период кризиса, но отмечает, что должен осуществляться тотальный контроль выданных средств. Таким образом, можно было не допустить использования этих денег на валютном рынке, выведения их из банков через псевдокредитование и использование для выплат премиальных топ-менеджерам банков. Средства рефинансирования должны использоваться для кредитования экономики и выдачи депозитов национальным предприятиям.

А.САВЧЕНКО считает, что высокая волатильность украинской валюты в короткие периоды свидетельствует о злоупотреблениях на этом рынке и дает возможность определенным структурам зарабатывать миллионы долларов.

Он отметил, что прекращение коррупционных схем в банковской системе и привлечение к ответственности банкиров, которые в них участвуют, позитивно повлияет на курс национальной валюты.

А.САВЧЕНКО призвал правоохранительные органы привлечь к ответственности тех людей, собственников и псевдособственников коммерческих банков, которые через схемы кредитования выводили средства рефинансирования, а теперь не возвращают эти деньги.

При этом он высоко оценил профессиональные качества правления и работников Нацбанка. А.САВЧЕНКО отметил, что сегодня Национальный банк подвергается давлению со стороны Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Секретариата Президента. Банкир просит «отойти, не вмешиваться в деятельность Национального банка". "Поверьте, рядовой специалист Национального банка знает и умеет на порядок больше, чем лучшие работники Секретариата. Дайте им работать, не давите на них, не требуйте неадекватных действий», - сказал А.САВЧЕНКО.

При этом он отказался назвать фамилии тех, кто может быть причастен к коммерческим схемам в банковской сфере.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя Национального банка Украины А.САВЧЕНКО сегодня заявил, что подает в отставку.

«В связи с моим несогласием с валютно-курсовой, монетарной и кредитной политикой, которая проводится руководством Национального банка Украины и ведет к дестабилизации валютного курса, падению валового внутреннего продукта, увеличению числа неплатежеспособных банков, миллиардным потерям сбережений населения и предприятий, а в конечном итоге – к беспрецедентному снижению жизненного уровня населения, согласно абзацу третьему закона о государственной службе подаю в отставку», - сказал сегодня А.САВЧЕНКО на пресс-конференции в УНИАН.

Финансы

Акционеры «Проминвестбанка» приняли решение об увеличении уставного капитала на 4 млрд. грн. – до 5,3 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в пресс-релизе банка, обнародованном на пресс-конференции по итогам собрания акционеров, которое состоялось сегодня в Киеве.

«С целью финансового оздоровления «Проминвестбанка», защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банка акционерами принято решение об увеличении уставного капитала путем дополнительного выпуска простых именных акций. Средства от дополнительной эмиссии поступят до конца сентября, и уставный капитал банка будет увеличен на 4 млрд. грн. Таким образом, он составит около 5,3 млрд. грн», - говорится в пресс-релизе.

Справка УНИАН. Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк («Проминвестбанк») создан в 1992 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 27,866 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 23,718 млрд. грн., обязательства – 24,598 млрд. грн., уставный капитал – 1 млрд. 300,175 тыс. грн., собственный капитал – 3,268 млрд. грн.

Убыток банка по итогам первого полугодия т.г. составил 375,211 млн. грн., тогда как в январе-июне 2008 года банк получил прибыль в размере 360,046 млн. грн.

Крупнейшими акционерами банка являются государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Россия) – 75% акций и ООО «Сигнус» (дочерняя компания SLAV AG) – 12,37% акций.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,4225/8,4645 грн./долл., цены на российскую валюту выросли – 0,2737/0,2753 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,3005/12,3470 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,4602/1,4604 долл./евро (четверг - 1,4568/1,4570 долл./евро).

В четверг Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 8,35 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,38 грн./долл., продают – по 8,59 грн./долл., курс немного повысился, по сравнению с 10 сентября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,25-8,46 грн./долл., по продаже – в пределах 8,54-8,70 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках незначительно изменился, по сравнению с 10 сентября, и составляет 12,18/12,58 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,95-12,36 грн./евро, по продаже – в пределах 12,40-12,69 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 10 сентября повысился на 0,5% и составил 0,2609 грн./рубль, продажи – понизился на 0,2%, до 0,2762 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,25-0,271 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,27-0,28 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,41 грн./долл., продажи – 8,58 грн./долл. Курс незначительно повысился. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,35-8,46 грн./долл., по продаже – в пределах 8,54-8,70 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,4%, по сравнению с 10 сентября, и составляет 12,26 грн./евро, продажи – без изменений – 12,56 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,15-12,33 грн./евро, по продаже – в пределах 12,49-12,68 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 10 сентября повысился на 1% и составляет в среднем 0,2596 грн./рубль, продажи – понизился на 0,4%, до 0,2771 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,24-0,269 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,274-0,28 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Правэкс-Банк»: доллар США – 8,40/8,60 грн., евро – 12,10/12,50 грн., рубль – 0,24/0,28 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,30/8,60 грн., евро – 12,00/12,80 грн., рубль – 0,25/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,30/8,55 грн., евро – 12,00/12,50 грн., рубль – 0,257/0,275 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 11 сентября, составляет: гривни к доллару США – 7,9944, к евро – 11,627855, к российскому рублю – 0,25884.

ТЭК

Окружной административный суд города Киева запретил Министерству юстиции Украины предпринимать какие-либо действия по регистрации постановления Национальной комиссии регулирования энергетики Украины №811 от 9 июля 2009 года «Об утверждении розничных цен на природный газ, который используется для нужд населения».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

Запрет будет действовать до решения по существу административного иска Национального форума профсоюзов Украины к Национальной комиссии регулирования энергетики Украины. Истец обратился с административным иском к НКРЭ с требованием о признании противоправными действий по принятию постановления №811 от 09.07.2009 г. «Об утверждении розничных цен на природный газ, который используется для нужд населения».

По данным Минюста, руководствуясь статьями 117 и 118 Кодекса административного судопроизводства Украины, Окружной административный суд города Киева постановил удовлетворить ходатайство истца по делу об обеспечении административного иска.

До решения административного иска по существу суд запретил Министерству юстиции Украины предпринимать какие-либо действия по регистрации постановления Национальной комиссии регулирования энергетики Украины №811 от 09.07.2009 г. «Об утверждении Розничных цен на природный газ, который используется для нужд населения» в порядке, предусмотренном Указом Президента «О государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти» и Положением «О государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти», утвержденным постановлением Кабинета министров.

Кроме того, до решения административного иска по существу суд запретил Национальной комиссии регулирования энергетики Украины предпринимать какие-либо действия по регистрации постановления от №811 от 09.07.2009 г. «Об утверждении розничных цен на природный газ, который используется для нужд населения».

Суд также запретил Национальной комиссии регулирования энергетики Украины осуществлять официальное обнародование Постановления НКРЭ от №811 от 09.07.2009 г. «Об утверждении розничных цен на природный газ, который используется для нужд населения».

Как сообщал УНИАН, повышение цены на газ для населения с 1 сентября 2009 года было согласовано Украиной с Международным валютным фондом.

Однако 31 августа Окружной административный суд г. Киева удовлетворил иск Национального форума профсоюзов Украины, в котором было обжаловано постановление НКРЭ №811 о повышении цены газа для населения на 20% с сентября с.г. и на 20% ежеквартально, начиная с января 2010 года.

7 сентября директор Департамента внешнеэкономических связей Национального банка Украины Сергей КРУГЛИК сообщил, что Украина и МВФ договорились, что цены на газ для населения будут повышены с 1 октября 2009 года.

НАК «Нафтогаз Украины» официально обратился к ОАО «Газпром» с предложением сократить объем импорта природного газа в 2010 году с 52 млрд. до 33,75 млрд. куб. м.

Об этом в эфире "5 канала" сообщил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО.

«Если точно, то правильная цифра - это 33,75 млрд., которые мы хотим купить в следующем году. Такое обращение было», - сказал он.

По словам И. ДИДЕНКО, вопросы импорта газа станут предметом обсуждения в ходе встречи председателя правления НАКа Олега ДУБИНЫ и главы "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА, которая запланирована на следующей неделе.

И. ДИДЕНКО выразил уверенность, что "Нафтогаз" и "Газпром" документально закрепят достигнутые в начале сентября в Польше договоренности премьер-министров Украины и России Юлии ТИМОШЕНКО и Владимира ПУТИНА о неприменении штрафных санкций к НАКу за недобор газа в текущем году, а также об оплате украинской стороной фактически потребляемых объемов топлива вместо законтрактованных.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Украина намерена направить заявку в ОАО «Газпром» (Россия) на поставку природного газа в 2010 году в объеме 32 млрд. куб. м.

Она подчеркнула, что в соответствии с условиями контракта Украина может закупить у России природного газа как меньше, так и больше на 20% законтрактованного объема без применения штрафных санкций.

Согласно контракту между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году предполагалась закупка газа в объеме 40 млрд. куб. м.

1 сентября на встрече в Польше Ю.ТИМОШЕНКО и российский премьер Владимир ПУТИН договорились о том, что объемы закупки газа Украиной в 2010 году будут определяться с учетом влияния кризиса на экономику.

НАК "Нафтогаз Украины" планирует до 15 сентября сформировать письменные предложения кредиторам по реструктуризации внешних долговых обязательств.

Об этом в эфире "5 канала" сообщил первый заместитель председателя правления компании Игорь ДИДЕНКО.

«Мы надеемся, что в ближайший понедельник мы сформируем письменное официальное обращение к нашим кредиторам и разместим его на биржевых площадках", - сказал И. ДИДЕНКО.

При этом он отметил, что компания в настоящее время не имеет возможности погашать какую-либо часть еврооблигаций, выпущенных в 2004 году.

"Мы не имеем возможности выкупить часть своих облигаций, потому что у нас на это средств нет - ни в финансовом плане, ни в существующей кассе "Нафтогаза", - сказал И. ДИДЕНКО.

Напомним, 30 сентября истекает срок погашения еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины», выпущенных в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» надеется завершить реструктуризацию своих долговых обязательств до конца 2009 года.

Компания уже начала переговоры с кредиторами о реструктуризации долга иностранным банкам на сумму около 1,6 млрд. долл. США.

Ранее «Нафтогаз Украины» назначил Группу по управлению обязательствами банка Credit Suisse менеджером дилера для осуществления запланированной реструктуризации евробондов на сумму 500 млн. долл., срок выплаты по которым – 30 сентября 2009 года, а также по вопросам урегулирования финансовых обязательств относительно двусторонних кредитов компании.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Приватизация

Окружной административный суд г. Киева своим решением, принятым 10 сентября по иску народного депутата 2, 3, 4 и 5 созывов Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, запретил Фонду государственного имущества совершать действия по продаже блокирующих пакетов акций ОАО “Сумыоблэнерго” (25%), ОАО “Прикарпатьеоблэнерго” (25,02%) и ОАО “Полтаваоблэнерго” (25%).

Как сообщила УНИАН пресс-служба Социалистической партии Украины, это решение принято судом в порядке меры пресечения по делу о запрете приватизации предприятий энергетики до решения дела по существу.

Как сообщалось, В. СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО 31 августа и 8 сентября т.г. подала в Окружной административный суд г. Киева уточненный иск с требованием остановить приватизацию блокирующих пакетов ОАО “Сумыоблэнерго” (25%), ОАО “Прикарпатьеоблэнерго” (25,02%) и ОАО “Полтаваоблэнерго” (25%)

Таким образом она дополнила поданный ею 3 августа 2009 г. иск с требованиями остановить приватизацию Одесского припортового завода (ОПЗ) и контрольных пакетов областных энергораспределительных компаний в связи с ее незаконностью.

В соответствии с уточненным иском, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО просит суд приостановить действие распоряжения Кабинета министров Украины от 3 декабря 2008 г., которым утверждается перечень подлежащих приватизации в 2009 году госпакетов акций, в части продажи пакетов акций “Сумы-” , “Прикарпатье-”, и “Полтаваоблэнерго”.

Фонд государственного имущества неоднократно выставлял на биржевые торги блокирующие пакеты акций “Сумы-” , “Прикарпатье-”, и “Полтаваоблэнерго”, однако торги постоянно отменяются из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.

Депутаты Одесского областного совета направили в адрес Президента, Верховной Рады и Кабинета министров Украины обращение, в котором назвали приватизацию Одесского припортового заводу «преждевременной» и выразили обеспокоенность тем, что средства, вырученные от его продажи, пойдут на покрытие дефицита бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий на сессии депутат от Партии регионов Николай СКОРИК заявил, что сейчас приватизировать предприятие нецелесообразно: после президентских выборов, возможно, удастся договориться о снижении цен на газ, что позволит избежать убытков.

Исходя из этих соображений, фракция ПР в Одесском облсовете инициировала принятие обращения к властям, в котором, в частности, содержится призыв к правительству «прекратить политику «проедания» и социального популизма».

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ). Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней после его объявления. По данным ФГИ, с начала объявления конкурса по продаже ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) по состоянию на сегодняшний день в Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) обратились 12 компаний с просьбой дать им возможность ознакомиться с предприятием и конкурсной документацией для принятия окончательного решения об участии в конкурсе по его приватизации.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Телекоммуникации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обвиняет Кабмин в провале внедрения в Украине общественного и цифрового вещания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, открывая сегодня очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

По словам Президента, Кабинет министров не выполнил задач, поставленных в указах Президента и решениях СНБО, и за полтора года так и не организовал широкое обсуждение этого вопроса.

Президент отметил, что Кабинет министров оказался не готов внедрять цифровое вещание в Украине. По его словам, одним из тормозящих факторов этого процесса стало то, что в системе органов исполнительной власти сразу несколько органов без согласования между собой занимаются этим вопросом.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что у Украины не остается другого выбора, как приложить все усилия для перехода на цифровое вещание до 2012 года.

Президент призывал СНБО зафиксировать это положение в своем сегодняшнем решении. Как добавил В.ЮЩЕНКО, если Украина допустит, чтобы на ее информационном пространстве начали активно действовать другие государства, то это приведет к его потере навсегда.

Земельные отношения

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО угрожает политической и уголовной ответственностью председателям сельских, поселковых и городских советов за саботаж программы бесплатной выдачи земельных актов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на совещании по вопросам внедрения системы бесплатной выдачи актов на владение земельными участками.

«Мы найдем управу, такая управа есть. Если будут в некоторых населенных пунктах такие председатели, мы будем инициировать в Верховной Раде определенные проекты постановлений о досрочных выборах – тоже возможно это делать, а, кроме того, есть еще инструменты более сильные. Но саботировать эту программу мы никому не позволим», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр сообщила, что уже сейчас получает информацию с мест об отказе сельских председателей бесплатно выдавать земельные акты.

«В некоторых областях сегодня уже есть такие сообщения, что председатель сельского совета сказал, что не будет этим заниматься - езжайте в Киев и решайте. В Киев поедут не люди, а в Киев в соответствующем сопровождении поедут такие чиновники, которые будут саботировать этот процесс», - подчеркнула она.

В частности, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, процесс выдачи земельных актов саботируют «городские председатели, которые относятся к определенным голубым экзотическим политическим силам».

Руководитель правительства также извинилась от имени предыдущей власти перед теми людьми, которые получили акты на землю «за космическую цену», а также перед теми, кто не получил таких документов из-за отсутствия возможности их оформить.

«Я хотела бы, чтобы мы начали с вами системно уничтожать земельную мафию, причем так, чтобы на корню ее не осталось, и чтобы вы – люди, которые работают за заработную плату в этой сфере, - вернули этой системе и честь, и совесть, и уважение людей, и чтобы вы вошли в историю как люди, которые убрали тот беспредел, который не давал гражданам получить акты на владение земельными участками», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также сообщила, что в течение сегодняшнего дня Министерство финансов перечислит Госкомзему необходимое количество финансовых ресурсов для обеспечения процесса выдачи земельных актов.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины своим постановлением от 5 августа с.г. утвердил Порядок бесплатного оформления и выдачи гражданам Украины в 2009 году государственных актов на право собственности на земельные участки.

В соответствии с документом, запрещается взимание с граждан Украины платы за оформление и выдачу государственных актов на право собственности на земельные участки и предоставление дополнительных и сопутствующих услуг по разработке документации по землеустройству, а также любых других платежей, в частности взносов в благотворительные и другие фонды.

Для получения госакта гражданин обращается с заявлением о выдаче акта к представителю территориального органа Госкомзема. Оплата работ и услуг, связанных с оформлением и выдачей госактов, осуществляется заказчиком за счет средств государственного бюджета.

Правительство также решило увеличить предельную численность работников Госкомзема до 335 единиц и подчиненных ему территориальных органов до 14374 единиц с целью обеспечения бесплатного оформления и выдачи гражданам госактов, проведения инвентаризации земель, ведения государственного земельного кадастра, разграничения земель государственной и коммунальной собственности.

Согласно информации Государственного комитета Украины по земельным ресурсам, по состоянию на 1 августа 2009 года в Украине оформлено 95,4% (6,498 млн.) государственных актов на право собственности на землю от количества человек, получивших сертификаты на право на земельную долю (пай).

Автодор

Киевская городская государственная администрация отменила свое распоряжение о разработке Концепции размещения и строительства транспортно-пересадочных узлов в городе дочерним предприятием компании "Гарант Бауинвестицион Украина".

Соответствующий текст распоряжения от 31 августа в 2009 г. обнародован на официальном веб-портале столичной власти.

Как отмечается в документе, решение принято в связи «с утратой актуальности» предыдущего соответствующего распоряжения КГГА №19 от 09.01.2008 г. “О мероприятиях по разработке Концепции размещения и строительства транспортно-пересадочных узлов”.

Справка УНИАН. В распоряжении №19 от 09.01.2008 г. отмечалось, что оно выдано с учетом необходимости улучшения транспортного обслуживания жителей, гостей города Киева.

Дочернему предприятию компании "Гарант Бауинвестицион Украина" было предоставлено разрешение разработать Концепцию размещения транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в г. Киеве.

В Концепции поручалось предусмотреть не менее 60 мест размещения ТПУ преимущественно в местах больших пассажирообразующих потоков и возникновения заторов, скопления автомобильного транспорта, вблизи станций метрополитена, железнодорожного, автомобильного и электрического пассажирского транспорта, автобусных станций и автовокзалов.

Перерабатывающая промышленность

Табачные предприятия, входящие в Ассоциацию «Укртютюн», за 8 месяцев текущего года сократили объемы производства на 13,9% – из-за резкого поднятия ставок акцизного сбора.

Об этом УНИАН сообщила генеральный директор Ассоциации «Укртютюн» Валентина ХОМЕНКО.

По ее словам, в частности, в августе т.г. производство сократилось на 20,2%, в сравнении с августом 2008 года.

«С сентября прошлого года ставки акциза увеличивались трижды. Установилась четкая тенденция сокращения легального производства на отечественных предприятиях. Одновременно, по данным правоохранительных органов, появилось значительное количество контрафактной продукции на рынке”, - сказала директор ассоциации.

По мнению В.ХОМЕНКО, резкое повышение ставок акциза препятствует “ритмичной деятельности законопослушных производителей и уничтожает источник стабильных налоговых поступлений в Государственный бюджет”.

Как сообщал УНИАН, 12 августа 2009 г. Кабинет министров Украины одобрил инициативу об увеличении с 1 октября этого года ставок акцизного сбора на табачные изделия путем учета поправки к проекту Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» (регистр. № 4707) при доработке законопроекта для рассмотрения во втором чтении. Согласно поправке, адвалорная часть акциза на табачные изделия должна увеличиться с 20 до 36%.

Ассоциация «Укртютюн» обратилась к Правительству Украины и в комитет Верховной Рады по вопросам бюджета с призывом не повышать действующие ставки акцизного сбора до конца текущего года.

С января 2010 года специфическая ставка акцизного сбора и минимальный налог на сигареты будет повышена еще на 15%.

Транспорт

Исполняющий обязанности главы Антимонопольного комитета Украины (АМК) Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сегодня направил письмо Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ с просьбой воздержаться от принятия решений относительно отмены проездных документов длительного действия на проезд в пассажирском транспорте до окончания проверки экономической обоснованности таких инициатив.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО напомнил, что речь идет о проекте распоряжения Киевской городской государственной администрации, которым, в частности, предлагается отменить проездные – годовые, квартальные и частично месячные.

Он отметил, что обсуждение данного распоряжения КГГА должно завершиться до 14 сентября. При этом и.о. главы АМКУ считает, что данные инициативы могут привести к ущемлению интересов киевлян и гостей столицы, в связи с чем обратился в Министерство экономики, чтобы подчиненная этому ведомству Госценинспекция проверила экономическую целесообразность новой системы проездных билетов.

По словам А.МЕЛЬНИЧЕНКО, проверить обоснованность инициатив можно в срок до 30 сентября т.г., до этого срока – до окончания проверки Минэкономики – он просит КГГА воздержаться от принятия каких-либо решений по данному вопросу.

Он также считает, что до 30 сентября текущего года Минтранссвязи и МинЖКХ должны завершить разработку порядков формирования стоимости долгосрочных проездных билетов на метро, автобус, трамвай, троллейбус.

Он напомнил, что соответствующие рекомендации о разработке такого порядка АМКУ вынес еще в феврале этого года.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО также сообщил, что сегодня он обратился с письмом к первому вице-премьер-министру Александру ТУРЧИНОВУ с просьбой повлиять на ситуацию.

Как сообщал УНИАН, в середине августа КГГА обнародовала проект решения, в соответствии с которым, в частности, планируется ограничить количество поездок в проездных билетах на месяц на проезд в метрополитене до 70-ти.

Согласно проекту, стоимость проездных билетов на один вид транспорта – автобус, трамвай, фуникулер, троллейбус для физических и юридических лиц будет составлять 80 грн., для студентов высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и учащихся профессионально-технических учебных заведений дневной формы учебы – 40 грн., для учащихся дневной формы учебы – 20 грн. При этом на метрополитен – соответственно 95 грн., 48 грн. и 24 грн. На два вида транспорта – без учета метро, соответственно 135 грн., 65 грн. и 33 грн., а на три вида – 160 грн., 80 грн. и 40 грн. В настоящее время для школьников проезд в транспорте является бесплатным.

Как говорится в документе, по результатам работы коммунальных предприятий транспорта средний доход от перевозки одного платного пассажира Киевским метрополитеном составляет 1,41 грн., а наземными видами транспорта - 0,77 грн. “Поэтому для улучшения финансового состояния предприятий транспорта возникает необходимость поиска дополнительных источников поступлений”, - отмечается в документе.

Проектом распоряжения отменяются некоторые виды проездных билетов на проезд в городском пассажирском транспорте – метрополитене, автобусе, трамвае, фуникулере, троллейбусе (который работает в обычном режиме движения), но стоимость проездных билетов не изменяется. Кроме того, проектом распоряжения отменяются также проездные билеты на проезд наземными видами транспорта на 1, 5, 7, 10 и 15 дней как не имеющие спроса у киевлян, и их продажи составляет лишь 3% общего количества реализованных билетов.

В соответствии с проектом распоряжения КГГА, остаются проездные билеты на месяц.

В КГГА рассчитывают, что принятие проекта распоряжения позволит КП "Киевский метрополитен" получить дополнительно 100 млн. грн. на год, а КП "Киевпасстранс" – 15,6 млн. грн. (по расчетам предприятий транспорта). Проект находится на стадии обсуждения до 13 сентября.

(УНИАН)