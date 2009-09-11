ЕС скептически относится к предложениям Ирана. Как заявила пресс-секретарь верховного комиссара по внешней политике и безопасности ЕС Хавьера Соланы Кристина Галла, в пакете предложений Ирана нет ответов на вопросы о его собственной ядерной программе, сообщает k2kapital..

По ее словам, документ больше ориентирован на глобальные вопросы, чем на ядерную проблему.

Напомним, Иран передал послам России, Великобритании, Франции, Китая, Германии и представляющей интересы США в Тегеране Швейцарии новый пакет предложений по ряду вопросов. Как сообщает иранский телеканал Press TV, вручавший соответствующие документы посланникам министр иностранных дел Ирана Манучехр Моттаки пояснил, что предложения касаются "разнообразных международных проблем".

Тегеран неоднократно заявлял о готовности вести международные переговоры относительно своей ядерной программы, однако без всяких предварительных условий.