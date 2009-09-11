Украина предлагает ЕС отменить визовые сборы

Украина передала многим странам Европейского Союза проекты соглашений об отмене визовых сборов.

Об этом директор Департамента ЕС Министерства иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН сказал в комментарии УНИАН.

«Мы многим странам уже передали проекты соглашений об отмене визовых сборов. Но это не значит, что они готовы подписать эти соглашения, поскольку еще нужно решить много вопросов», - сказал он.

П.КЛИМКИН сообщил, что переговоры об отмене визовых сборов ведутся по двум направлениям: об отмене визовых сборов на национальные визы и на шенгенские визы. При этом П.КЛИМКИН отметил, что ситуация с отменой визовых сборов на шенгенские визы несколько сложнее, поскольку для этого необходимо совместное решение всех стран - членов Европейского Союза.

Он также подчеркнул, что в период финансового кризиса во многих странах - членах ЕС плата за визы используется для содержания визовых учреждений. По словам П.КЛИМКИНА, в вопросе отмены визовых сборов на национальные визы Украина достаточно активно ведет переговоры со многими странами.