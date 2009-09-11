ГЛАВНОЕ на 11 сентября (вечер)

Хроника дня

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Экономика

Украина амбициозна в переговорах с ЕС по зоне свободной торговли

Украина в переговорах по созданию зоны свободной торговли ведет себя амбициознее, чем Европейского Союза.

Об этом сказал директор департамента Европейского Союза Министерства иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН, отвечая на вопрос журналистов.

«Во многих вопросах мы являемся амбициознее, чем ЕС, поскольку мы хотим максимально интегрироваться», - сказал П.КЛИМКИН.

По его словам, создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС является уникальным проектом, новым не только для Украины, но и для Европейского Союза.

П.КЛИМКИН объяснил, что раньше все зоны свободной торговли, которые имел Европейский Союз, были «не интеграционные, а преференциальные». «То есть, мы делаем это впервые, и ЕС делает это впервые», - сказал П.КЛИМКИН, добавив, что для ЕС очень важно определиться по многим вопросам, поскольку создание ЗСТ будет требовать серьезных уступок.

П.КЛИМКИН отметил, что украинская сторона хочет предоставить национальному производителю не только возможность продавать товары, но и услуги, гарантированный доступ к рынку ЕС.

Отвечая на вопрос, будет ли в этом году подписано соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, П.КЛИМКИН сказал: «Подписание соглашения об ассоциации – это политическое решение, и я не могу сказать, когда мы ее подпишем». По его словам, переговоры продолжаются, и украинская сторона проникается не только темпами этих переговоров, но и их качеством.

Украина предлагает ЕС отменить визовые сборы

Украина передала многим странам Европейского Союза проекты соглашений об отмене визовых сборов.

Об этом директор Департамента ЕС Министерства иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН сказал в комментарии УНИАН.

«Мы многим странам уже передали проекты соглашений об отмене визовых сборов. Но это не значит, что они готовы подписать эти соглашения, поскольку еще нужно решить много вопросов», - сказал он.

П.КЛИМКИН сообщил, что переговоры об отмене визовых сборов ведутся по двум направлениям: об отмене визовых сборов на национальные визы и на шенгенские визы. При этом П.КЛИМКИН отметил, что ситуация с отменой визовых сборов на шенгенские визы несколько сложнее, поскольку для этого необходимо совместное решение всех стран - членов Европейского Союза.

Он также подчеркнул, что в период финансового кризиса во многих странах - членах ЕС плата за визы используется для содержания визовых учреждений. По словам П.КЛИМКИНА, в вопросе отмены визовых сборов на национальные визы Украина достаточно активно ведет переговоры со многими странами.

Финансы

Ющенко: Кабмин намерен обеспечить выполнение Госбюджета за счет “включения станка”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что правительство хочет обеспечить выполнение нынешнего Государственного бюджета за счет “включения станка” Национального банка для печатания денег.

Об этом В.ЮЩЕНКО сказал в интервью британскому изданию «Файнэншл Таймз».

Президент отмечает, что непрофессиональный, нереалистичный Государственный бюджет 2009 года – одна из самых больших проблем для страны. «Проблема, которая является наиболее сложной и формирует пессимистический взгляд на Украину, в том числе, и мировых экспертов, - в плоскости нашего бюджета, который, возможно, самый непрофессиональный за всю историю страны», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Глава государства убежден, что такой основной финансовый документ никогда не будет выполнен. «Можно точно сказать - невозможно выполнить тот бюджет, который «нарисовало» правительство, которое приняло большинство ВР, управляемое премьер-министром. Идет тотальное невыполнение бюджета», - сказал Президент.

По его словам, «о катастрофе бюджетного процесса» говорят, в частности, такие цифры, как 20 млрд. грн. некомпенсированного НДС, взысканные заранее около 12 млрд. грн. налогов, осуществленной за семь месяцев эмиссии в размере около 30 млрд. грн.

В то же время он констатировал, что, к сожалению, премьер-министр отказывается пересматривать бюджет страны. «Я не вижу воли премьера что-то изменять в этом нереалистичном бюджете. Вместе с тем разворачивается еще более ожесточенная политическая борьба, чтобы сформировать давление различного рода на каналы, которые могли бы компенсировать хотя бы определенную часть этих проблем», - отметил В.ЮЩЕНКО.

«Страну заполнил непрофессиональный некомпетентный бюджет, выполнение которого возможно лишь через контроль над НБУ, через эмиссию, через включение печатного станка», - сказал Президент.

Отвечая на вопрос о последних атаках на НБУ, Президент сказал, что это ни что другое, как «политическая борьба, не более чем политическое и психологическое давление». «Когда НБУ начал занимать принципиальную позицию, эти атаки возобновились», – отметил глава государства.

НБУ досрочно вывел временную администрацию из «Укргазбанка»

Национальный банк Украины досрочно вывел временную администрацию из «Укргазбанка».

Об этом сегодня во время брифинга заявил начальник управления кризисного менеджмента НБУ Юрий ПЕТРОВ.

«Постановлением НБУ прекращается действие временной администрации в банке с 11 сентября 2009 г. и прекращаются полномочия временного администратора с 11 сентября 2009 г., возобновляются полномочия общего собрания, Наблюдательного совета и правления банка», - сообщил он.

Ю.ПЕТРОВ также сообщил, что комиссия НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков согласовала кандидатура Александра МОРОЗОВА на должность председателя правления "Укргазбанка" с 12 сентября.

«Укргазбанк» намерен подписать меморандум с «Нафтогазом», НБУ и правительством

АБ «Укргазбанк» намерен подписать меморандум с НАК «Нафтогаз», Национальным банком Украины и Министерством финансов, после чего начнет кредитовать «Нафтогаз».

Об этом сегодня во время брифинга заявил председатель правления «Укргазбанка» Александр МОРОЗОВ.

«Мы сейчас отрабатываем меморандум, который будет подписываться правительством в лице Министерства финансов, Национальным банком, «Нафтогазом». И это еще будет согласовываться со Всемирным банком, как кредитором», - отметил А.МОРОЗОВ.

По его словам, доля «Нафтогаза» в кредитном портфеле банка составит не более 25%.

В "Инпромбанке" временная администрация

Национальный банк Украины (НБУ) ввел временную администрацию в ОАО «Инновационно-промышленный банке» ("Инпромбанк", г. Харьков).

Как говорится в письме Нацбанка №47-212/12348 от 11 сентября 2009 года, временная администрация введена на основании постановления НБУ №543 от 10 сентября 2009 года.

Временная администрация вводится с 11 сентября сроком на один год, временным администратором назначен Алексей УГРИМОВ.

«С целью создания благоприятных условий для возобновления финансового состояния банка введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца - с 11.09.2009 г до 10.12.2009 г», - говорится в письме Нацбанка.

ТЭК

“Газпром” не будет оплачивать авансом транзит газа

“Газпром” не будет оплачивать авансом транзит газа через территорию Украины в дальнейшем. Об этом заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр МЕДВЕДЕВ, сообщает Рейтер.

"Мы заплатили авансом за транзит не только за 2009, но и за первый квартал 2010 года... Мы и в будущем готовы иметь в виду трудности, которые испытывает Украина, но платить авансом еще, когда мы уже заплатили за часть 2010 года, - мы не видим таких возможностей", - сказал он.

По словам А.МЕДВЕДЕВА, учитывая экономические трудности, с которыми столкнулся страдающий от кризиса сосед, Россия пошла на уступки Украине и разрешила без санкций оплачивать только реально потребленный ею газ, что значительно меньше запланированного в контракте объема. На большие уступки - согласиться на просьбу Киева увеличить аванс за будущий транзит – "Газпром" идти не готов, сказал А.МЕДВЕДЕВ.

Также зампред «Газпрома» надеется, что ситуация "газовой войны" с Украиной никогда не повторится. "Если бы все зависело от нас, мы бы сказали на 100 процентов - не повторится. Но мы не можем исключить такого риска, и чтобы быть к нему готовым, мы должны внимательно проанализировать эти риски", - сказал он.

А.МЕДВЕДЕВ отметил, что цены определяются ценовой формулой, обозначенной в долгосрочном контракте, поэтому, разговоры про то, что «Газпром» повышает или понижает цену, или Украина увеличит транзитную ставку не стоят внимания.

По территории Украины в Европу транспортируется порядка 120 миллиардов кубометров газа в год.

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