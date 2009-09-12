Третьяков: НУ-НС поддержит Тимошенко на выборах

Народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Александр ТРЕТЬЯКОВ заявляет, что НУ-НС поддержит лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО на выборах Президента Украины только в обмен на подпись под соглашением о совместных действиях после выборов.

Об этом он заявил в интервью еженедельнику “Зеркало недели” (№34 (762) 12-19 сентября 2009 г.).

По словам А.ТРЕТЬЯКОВА, НУ-НС на прошлой неделе передали Ю.ТИМОШЕНКО соответствующий проект соглашения.

Народный депутат сообщил, что в документе предусмотрен “вектор страны. Европа, НАТО. Парламентско-президентская республика. Там ответы на все ключевые вопросы. Как мы ведем кампанию? Что мы делаем после выборов? Как мы видим развитие страны? Как будет формироваться Кабмин? Как будем делить зоны ответственности? Чем будет заниматься наша фракция? Повторяю, нас не интересует «одобрямс», мы не хотим быть под кем-то — ЮЩЕНКО дал нам хороший урок. Кумиров больше нет. Мы хотим четко знать планы кандидата. До выборов”.

По словам А.ТРЕТЬЯКОВА, Ю.ТИМОШЕНКО уже заявила, что документ будет подписан.

При этом он заметил, что фракция НУ-НС не имеет гарантий выполнения этого соглашения.

“К сожалению, страховые компании на политическом рынке не работают. Остается поверить публичному слову и подписи. Ну а в случае чего — просто посмотреть в глаза Юлии Владимировне”, - сказал А.ТРЕТЬЯКОВ.

Вместе с тем он выразил убеждение, что “у ТИМОШЕНКО есть государственнический стержень. Что она никогда не оставит свою команду. Что для меня, как вы понимаете, многое значит. В целом, плюсов в этой истории больше. На сегодня”.