ПР попытается отправить Кабмин в отставку

Представители Партии регионов будут блокировать в парламенте заполнение правительственных вакансий, а в конце сентября - начале октября попытаются отправить правительство в отставку.

Об этом сказал народный депутат от блока «Наша Украина – Народная самооборона» Александр ТРЕТЬЯКОВ в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№ 34 (762) 12-18 сентября в 2009 г.).

«Я с полной уверенностью заявляю, что и сейчас в парламенте есть голоса для решения кадровых вопросов. Однако я уверен, что «Регионы» будут затягивать время. А потом они попытаются отправить Кабмин в отставку. Где-то в конце сентября - начале октября. Цель - стартовать на выборы с победой», - сказал он.

По мнению А.ТРЕТЬЯКОВА, подобная тактика Партии регионов будет похожа на действия оранжевой оппозиции в 2004 году.

«В принципе это сценарий 2004 года, когда мы предпринимали попытки снять Кабмин ЯНУКОВИЧА. Велосипеда никто не изобретает», - отметил А.ТРЕТЬЯКОВ.

При этом он не исключил, что представителям Партии регионов в этом вопросе удастся склонить на свою сторону часть депутатов из парламентской коалиции.

«Я не могу поручиться за всех депутатов коалиции. Партия регионов всегда умела мотивировать политиков», - сказал А.ТРЕТЬЯКОВ.