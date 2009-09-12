Россия второй год лидирует по числу туристов в Анталье

Второй год подряд Россия остается основным «поставщиком» туристов на турецкий курорт, опережая традиционно лидирующую по этому показателю Германию. Об этом сообщает сайт «Туринфо» со ссылкой на статистку турецких властей.

С января по май на турецком курорте побывало 1,6 млн. россиян – всего на 5% меньше, чем за тот же период 2008 года. С начала года число немецких туристов также сократилось на 4,4%. Существенное падение турпотока продемонстрировали Сербия (–68%), Украина (– 24%), Израиль (– 50%), Испания (– 32%), Литва (– 39%).

Положительная динамика наблюдается на рынках Португалии (+77%, чуть более 5,6 тыс. человек), Финляндии (+26%), Словакии (+30%), пишет «Газета.Ru».