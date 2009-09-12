Президент PepsiCo Индра Нуйи - самая влеятельная бизнес-леди США

Американский журнал Fortune составил список 50 самых влиятельных женщин в американском бизнесе, в этом году его возглавила президент и исполнительный директор компании PepsiCo 53-летняя Индра Нуйи (Indra Nooyi), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт американской телекомпании CNN.

Руководитель одного из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков в четвертый раз поднимается на верхнюю строчку рейтинга с момента его первого появления в 1998 году.

Вторую позицию рейтинга занимает 56-летняя Айрин Розенфилд (Irene Rosenfeld) - руководитель продовольственной корпорации Kraft Foods. В 2008 году выручка компании выросла на 15% благодаря активной рекламе, которая не позволила сократиться продажам таких полюбившихся потребителям полуфабрикатов, как макароны с сыром.

Тройку лидеров замыкает президент, исполнительный директор и председатель совета директоров корпорации Archer Daniels Midland (ADM) 56-летняя Патриша Воертз (Patricia Woertz). За последние 12 месяцев акции компании, производящей этанол и биопродукты, выросли в цене на 15%. Леди-босс, которая 30 лет проработала в нефтяной отрасли прежде чем в 2006 году перешла в ADM, также является членом совета директоров компании Procter & Gamble.

Все участники первой тройки сохранили свои позиции по сравнению с 2008 годом.

На четвертом месте в списке самых влиятельных деловых женщин Америки - 49-летняя Анджела Брэйли (Angela Braly), глава корпорации WellPoint, специализирующейся на медицинском страховании. Бизнес-вумэн, чья карьера начиналась с должности официантки, теперь возглавляет компанию с годовым оборотом в 61 миллиард долларов и 34-миллионной клиентской базой. С марта котировки акций WellPoint выросли на 71%.

В список самых влиятельных бизнес-леди США попали также Андреа Юнг (Andrea Jung), президент и исполнительный директор одной из ведущих компаний мира по продаже косметики Avon Products Inc., известная телеведущая Опра Уинфри (Oprah Winfrey), исполнительный директор корпорации DuPont Эллен Кульман (Ellen Kullman), Кэрол Бэртц (Carol Bartz), вставшая в январе нынешнего года у руля интернет-гиганта Yahoo, исполнительный директор Xerox Урсула Бернс (Ursula Burns). Замыкает первую десятку руководитель компании Sara Lee, выпускающей продукты питания и товары для дома, Бренда Барнс (Brenda Barnes).

Рейтинг 50 самых влиятельных бизнес-вумэн США будет опубликован в номере журнала Fortune, который выйдет в свет 28 сентября.