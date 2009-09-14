ДАЙДЖЕСТ СМИ за 14 сентября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Как Украина покупала газ у России: История отношений в 2009 году», в котором пишет - подписание газового контракта, даже долгосрочного, не гарантировало Украине газовой безопасности. В течение всего года вспыхивали скандалы вокруг недобора и недоплаты, слышались просьбы и отказы в отсрочках и кредитах…

http://delo.ua/biznes/rynki/naftogaz-129939/

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Также «Дело» в материале «Экс-глава Совета НБУ: Стабилизация экономики будет непродолжительной» пишет - экс-председатель Совета Нацбанка, сейчас - главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Анатолий Гальчинский считает, что, несмотря на позитивные тенденции в мировой экономике, которые вроде бы свидетельствуют, что пик глобального кризиса остается позади, ее прочность пока еще поддается сомнению…

http://delo.ua/ekonomika/mirovaya-ekonomika/eks-glava-soveta-nbu-stabilizacija-ekonomiki-budet-neprodolzhitelnoj-129944/

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"Дело" в публикации «Белорусские проблемы украинских пивоваров» пишет - украинские пивовары приостановили экспорт своей продукции в Беларусь. Как стало известно изданию, компании «Оболонь» и «Славутич Carlsberg Group», на которые приходится 90% всего экспорта украинского пива в Беларусь, вынужденно прекратили отгрузку продукции в эту страну. Причина - проблемы, которые возникли у белорусского дистрибьютора украинского пива - компании «Арамис и К»…

http://delo.ua/biznes/rynki/belorusskie-problemy-ukrainskih-pivovarov-129969/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Эконом-предложение» пишет – в субботу Кабинет министров объявил о проведении в 2010 году умеренной социальной политики и усилении поддержки экономики. Для этого стабилизационный фонд увеличится до 27 млрд грн., а долговая нагрузка – на 150 млрд грн. Эксперты считают, что источники наполнения стабфона, как и в этом году, сомнительны, а в бюджете не заложены программы по стимулированию производства…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1237346

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«Коммерсант-Украина» в публикации «НБУ выступил объединяющей силой» пишет – в Нацбанке намерены упростить для акционеров небольших банков процесс объединения их учреждений, в связи с чем будут снижены требования к уставному капиталу объединенных банков. Банкиры говорят, что украинские акционеры пока не готовы к слиянию своих учреждений с другими, а поэтому НБУ, скорее всего, подготовил изменения для упрощения объединения банков, в которых работают временные администрации…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1237366

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Василий Шевченко: должна быть гибкая тарифная политика» пишет - с момента скандального ухода с поста министра транспорта и связи Иосифа Винского обязанности главы Минтранса исполняет его бывший первый заместитель, член партии "Наша Украина" Василий Шевченко. Учитывая то, что в Кабмине не спешат с назначением новых министров, можно ожидать, что именно он в ближайшее время будет определять государственную стратегию в отрасли. Об основных направлениях этой стратегии и. о. министра рассказал изданию…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1237370

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Издание «Экономические известия» в публикации «АЗС лишили сырья для производства» пишет – эксперты и участники рынка признают, что спрос на низкооктан с каждым годом сокращается, однако высказывают опасения по части удовлетворения в полной мере потребностей восточно-украинских аграриев, поскольку на прошлой неделе был введен временный мораторий на вывоз казахстанских нефтепродуктов. Но, с другой стороны, это может открыть рынок для поставок Туркмении, которая всегда стремилась быть представленной на нашем рынке…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4182336

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"Экономические известия" в публикации «Консолидация затянется» пишут - госуправленцы и эксперты считают идею слияния государственных угольных и генерирующих предприятий в вертикально интегрированные компании несостоятельной…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4182332

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"Экономические известия" в материале «Автомобилям прочат длительный застой» пишут - украинские производители не склонны приукрашивать действительность и рисуют довольно мрачные прогнозы. Согласно им, падение спроса только усугубится, и 2010 г. будет для рынка еще более неудачным, чем текущий…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4182333

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«Газета по-киевски» в материале «Пиццерия массового поражения» пишет – после ужина в заведении «Челентано» в Николаеве 18 человек стали пациентами инфекционки, но судиться с фаст-фудом не собираются…

http://mycityua.com/articles/country/2009/09/14/084350.html

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Издание «Сегодня» в публикации «В Житомире толпу забросали хлебом» пишет - День города отметили и в Житомире - областному центру исполнилось 1125 лет. Местные пекари презентовали Рог Изобилия из 1125 компонентов. Сотни бубликов, баранок, рогаликов и булочек житомиряне размели буквально за полчаса, устроив давку, ведь хлебушек раздавали бесплатно…

http://www.segodnya.ua/news/14078202.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Главная переменная» пишет – руководство российских госкорпораций может лишиться большей части зарплаты, если не достигнет нужных государству результатов, решило правительство РФ…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/09/14/213804

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Издание «Известия» в публикации «Дорогая моя гостиница» разбирается с вопросом, почему европейские отели начали задирать цены? С сентября стоимость номеров в них неожиданно увеличилась. По данным одного из ведущих британских туристических сайтов, снять комнату на двоих сейчас в среднем на 20% дороже, чем летом…

http://www.izvestia.ru/tourism/article3132939/

(УНИАН)