Анонс на 14 сентября т.г.

10:08, 14 сентября 2009
Разное
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Сегодня начинается официальный визит Ющенко в Туркменистан.Кабмин намерен утвердить проект бюджета-2010.Пресс-конференция на тему: "Энергетическая безопасность как основа независимости страны".

Сегодня начинается официальный визит Ющенко в Туркменистан.

Кабмин намерен утвердить проект бюджета-2010.

Международная конференция по вопросам трансграничных кластеров в Минрегионстрое.

Пресс-конференция на тему: "Энергетическая безопасность как основа независимости страны".

Круглый стол на тему: "Кредитные союзы Украины требуют немедленного рефинансирования...".

Пресс-конференция на тему: «Почему Украина забывает о брюссельских договоренностях по газу?».

Пресс-конференция ОАО «Украинская биржа» на тему:  «Запуск торгов с участием Центрального контрагента». 

Пресс-конференция на тему: “Роль науки и инноваций в преодолении мирового экономического кризиса”.

Пресс-конференция, посвященная открытию первого в Украине живого постоянно действующего автомобильного аукциона.

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