Анонс на 14 сентября т.г.
Сегодня начинается официальный визит Ющенко в Туркменистан.Кабмин намерен утвердить проект бюджета-2010.Пресс-конференция на тему: "Энергетическая безопасность как основа независимости страны".
Сегодня начинается официальный визит Ющенко в Туркменистан.
Кабмин намерен утвердить проект бюджета-2010.
Международная конференция по вопросам трансграничных кластеров в Минрегионстрое.
Пресс-конференция на тему: "Энергетическая безопасность как основа независимости страны".
Круглый стол на тему: "Кредитные союзы Украины требуют немедленного рефинансирования...".
Пресс-конференция на тему: «Почему Украина забывает о брюссельских договоренностях по газу?».
Пресс-конференция ОАО «Украинская биржа» на тему: «Запуск торгов с участием Центрального контрагента».
Пресс-конференция на тему: “Роль науки и инноваций в преодолении мирового экономического кризиса”.
Пресс-конференция, посвященная открытию первого в Украине живого постоянно действующего автомобильного аукциона.