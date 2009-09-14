Анонс на 14 сентября т.г.

Сегодня начинается официальный визит Ющенко в Туркменистан.Кабмин намерен утвердить проект бюджета-2010.Пресс-конференция на тему: "Энергетическая безопасность как основа независимости страны".

Сегодня начинается официальный визит Ющенко в Туркменистан. Кабмин намерен утвердить проект бюджета-2010. Международная конференция по вопросам трансграничных кластеров в Минрегионстрое. Пресс-конференция на тему: "Энергетическая безопасность как основа независимости страны". Круглый стол на тему: "Кредитные союзы Украины требуют немедленного рефинансирования...". Пресс-конференция на тему: «Почему Украина забывает о брюссельских договоренностях по газу?». Пресс-конференция ОАО «Украинская биржа» на тему: «Запуск торгов с участием Центрального контрагента». Пресс-конференция на тему: “Роль науки и инноваций в преодолении мирового экономического кризиса”. Пресс-конференция, посвященная открытию первого в Украине живого постоянно действующего автомобильного аукциона.

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