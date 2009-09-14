Киев обязан предложить Москве новую повестку дня отношений

Народный депутат, лидер общественной инициативы «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что “Киев может и обязан предложить Москве новую повестку дня украинско-российских отношений”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, об этом он сказал в программе «Шустер Live».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что у России и Украины есть очень много похожих проблем и общих интересов, и нужны новые подходы в двусторонних отношениях. «Берлинская стена пала. СССР больше нет. И любые разговоры об имперских амбициях закончатся по одной простой причине: у России нет проекта «Россия», так же как у Украины нет проекта «Украина», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, у Украины и России почти одинаковые проблемы: полусоветская инфраструктура, разрушенная медицина, деморализованное образование. Он отметил, что “разговоры об имперских амбициях - ничто иное, как нагнетание страстей». При этом депутат добавил, что “Киев должен предложить Москве новую повестку дня в отношениях, чтобы снять эти страсти”.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что Украина должна стать сильным государством. По его словам, трудно представить, чтобы Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ направил послание, подобное последнему обращению к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, Президенту США или канцлеру Германии. «Именно наша внутренняя слабость дала основания так с нами разговаривать. И мы обязаны с этим бороться», – заявил А.ЯЦЕНЮК.

Лидер ”Фронта перемен” считает, что “нужно сформировать «украинский проект», и в рамках этого проекта позиционировать себя, в частности, и в отношениях с Россией”. По его словам, «у нас есть очень много общих интересов и нужно начать с энергетики, продовольствия, транспортной политики, политики в сфере торговли вооружениями”. “Это предметные вещи. Это те вещи, которые сегодня должны интересовать и Украину, и Россию», - подчеркнул он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что «мы обязаны перехватить у России инициативу”. “Как только мы станем более инициативными – а для этого есть все основания – в общей политике, общих проектах, даже в общей конкуренции, – тогда этот политический мусор отойдет”, - добавил он. По его словам, необходимо показать, что “страна не может зависеть только от воли Президентов”. “Президенты меняются, а люди, миллионы людей – остаются. И отношения между миллионами людей должны быть действительно добрососедскими, должны быть братскими и действительно иметь реальный экономический эффект», - добавил лидер “Фронта перемен”.

А.ЯЦЕНЮК считает, что Украина обречена быть региональным лидером. По его словам, “Украина должна получить все рычаги реального регионального лидера и взять на себя возможность формирования нового пространства – Восточноевропейского, где Киев принимает на себя функции центра управления проектами».