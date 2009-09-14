ГЛАВНОЕ на 14 сентября (день)

Визиты

В Секретариате Президента Украины выражают надежду, что Президент Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ посетит Украину с официальным визитом до конца 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК сегодня на брифинге, говоря о цели, задачах и ожидаемых результатах официального визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Туркменистан 14-16 сентября.

По словам заместителя главы СП, обсуждается вопрос официального визита Президента Туркменистана в Украину, а определение его конкретной даты будет стоять в повестке дня переговоров делегаций двух стран во главе с президентами двух стране в Ашхабаде.

А.ГОНЧАРУК также сообщил, что, по результатам визита украинской делегации в Туркменистан, стороны планируют подписать: совместное заявление Президентов Украины и Туркменистана; протокол о сотрудничестве между министерствами иностранных дел Украины и Туркменистана; соглашение между Министерством аграрной политики Украины и Министерством сельского хозяйства Туркменистана о сотрудничестве в области испытания и охраны сортов растений; договор о сотрудничестве между Национальным транспортным университетом и Туркменским государственным институтом транспорта и связи; Соглашение между торгово-промышленными палатами двух стран о создании Делового совета и регламенте его работы.

Как также отметил А.ГОНЧАРУК, не исключено, что во время визита будут подписаны и другие документы, поскольку Украина и Туркменистан имеют большую взаимную заинтересованность и значительные возможности для активизации двустороннего сотрудничества во многих сферах.

Бюджет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство отказаться от популизма при подготовке государственного бюджета на следующий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге.

По ее словам, Президент считает, что главной задачей и испытанием для власти является бюджетный процесс, от которого будет зависеть благосостояние граждан и динамика преодоления последствий мирового финансового кризиса.

«Президент призывает правительство отказаться от перевиборного популизма во время подготовки государственного бюджета на 2010 год. Правительство должно взять на себя мужество и предложить стране справедливый бюджет», - отметила пресс-секретарь главы государства.

По ее словам, правительство должно сделать акцент в бюджете-2010 на инвестициях.

«Второй подряд нереальный бюджет в условиях глобального экономического кризиса станет крахом для украинской экономики и социальной сферы», - процитировала слова В.ЮЩЕНКО его пресс-секретарь.

Она отметила, что предельный дефицит бюджета превышает 3% ВВП, против чего категорически возражает Президент, поскольку рост государственного долга является серьезной угрозой для финансовой стабильности Украины.

И.ВАННИКОВА подчеркнула, что особую обеспокоенность у Президента Украины вызывает позиция правительства что касается поддержки малого предпринимательства.

Она подчеркнула, что в большинстве европейских стран это один из самых антикризисных инструментов.

«Кабинет Министров, несмотря на свои же многочисленные заявления о поддержке развития малого и среднего бизнеса, в проекте бюджета не увеличил расходы на финансирование мер по реализации национальной программы содействия развитию малого предпринимательства», - сказала И.ВАННИКОВА, напомнив, что проект бюджета на следующий год предполагает на это такую же цифру, как и нынешний бюджет - 400 тыс. грн.

И.ВАННИКОВА подчеркнула, что Президент призывает правительство учесть его принципиальные замечания к проекту бюджета, которые были направлены премьер-министру еще 10 сентября, а также сформировать местные бюджеты на действующей законодательный базе.

«Пока не поздно, следует прекратить авантюру по формированию местных бюджетов на базе недействующего Бюджетного кодекса – это приведет к фактическому ручному распределению 12 тысяч местных бюджетов», - подчеркнула пресс-секретарь Президента.

Финансы

Национальный банк Украины на текущей неделе проведет аукционы по продаже валюты. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Согласно сообщению, на 15 сентября запланировано проведение валютных аукционов без ограничений по цели продажи иностранной валюты, а 16 и 18 сентября пройдут валютные аукционы по продаже иностранной валюты для физических лиц.

По данным НБУ, с начала текущего месяца банк реализовал через аукционы с широким целевым диапазоном 169,2 млн. долл. На аукционах для физлиц с начала месяца было реализовано 112 млн. долл, почти 0,5 млн. евро и 1,6 млн. швейцарских франков.

С 15 сентября Министерство финансов Украины намерено размещать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) по вторникам с оплатой в среду, а не по понедельникам, как было до этого.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минфина, размещенном на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, данное решение было принято по результатам совещания с представителями банков относительно размещения ОВГЗ на первичном рынке.

Министерство финансов Украины 10 сентября провело отбор первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте Минфина.

По результатам отбора победителями определены: «Родовид Банк», «ОТП Банк», «УниКредит Банк» и «Эрсте Банк».

Отбор проводился согласно постановлению Кабинета министров №363 от 14 апреля 2009 г. «О введении института первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг» и приказам Министерства финансов №757 от 10 июня 2009 г. «Об утверждении Порядка отбора и функционирования первичных дилеров» и №918 от 21 июля 2009 г. «Об утверждении состава комиссии по отбору и оценке функционирования первичных дилеров и примерного договора о сотрудничестве на рынке государственных ценных бумаг», а также в соответствии с информацией о проведении отбора.

Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. Кабинет министров Украины ввел институт первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг. Первичные дилеры обязуются принимать участие в размещении облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ), обеспечивать выкуп при таком размещении не менее 3% общего объема их размещения на протяжении каждого полугодия, а также осуществлять постоянные двусторонние котировки ОВГЗ путем регулярного (каждый рабочий день) обеспечения предложения другим первичным дилерам купли и продажи перечня ОВГЗ, согласованного всеми первичными дилерами.

Такие действия позволят внедрить в Украине передовую мировую практику сотрудничества Министерства финансов и банковских учреждений в сфере развития рынка государственных ценных бумаг, обеспечить финансирование госбюджета и улучшить управление денежными ресурсами единого казначейского счета.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,51 грн./долл., что на 0,3% дешевле, по сравнению с 13 сентября, продают – по 8,68 грн./долл., что на 0,6% дороже. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,40-8,61 грн./долл., по продаже – в пределах 8,63-8,75 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,6%, по сравнению с 13 сентября, и составляет 12,37 грн./евро, продажи – повысился на 0,8% - до 12,67 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,00-12,50 грн./евро, по продаже – в пределах 12,55-12,83 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 13 сентября понизился на 3% и составил 0,2625 грн./рубль, продажи – повысился на 0,4%, до 0,2796 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,276 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,275-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,53 грн./долл., что на 0,2% дешевле, чем вчера, продажи – 8,69 грн./долл., что на 0,7% дороже. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,40-8,58 грн./долл., по продаже – в пределах 8,65-8,75 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,6%, по сравнению с 13 сентября, и составляет 12,41 грн./евро, продажи – повысился на 0,6% – 12,68 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,00-12,50 грн./евро, по продаже – в пределах 12,59-12,90 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 13 сентября понизился на 3,7% и составляет в среднем 0,26 грн./рубль, продажи – повысился на 1,3%, до 0,2805 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,272 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,275-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,40/8,70 грн., евро – 12,30/12,70 грн., рубль – 0,21/0,28 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,40/8,65 грн., евро – 12,00/12,80 грн., рубль – 0,25/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,50/8,65 грн., евро – 12,35/12,65 грн., рубль – 0,273/0,283 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 14 сентября, составляет: гривни к доллару США – 7,9974, к евро – 11,671406, к российскому рублю – 0,26029.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,5830/8,6350 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись – 0,2780/0,2805 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,4890/12,5665 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились – 1,4552/1,4554 долл./евро (пятница - 1,4602/1,4604 долл./евро).

В пятницу Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре EUR/UAH с ценой отсечения 11,65 грн./евро.

ТЭК

В ходе визита официальной украинской делегации во главе с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО в Туркменистан планируется обсудить вопросы возобновления поставок туркменского газа в Украину, а также участие Украины в реализации проекта Nabucco.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК.

«Будет обсуждаться весь спектр сотрудничества в энергетической сфере, начиная с возможных двусторонних элементов, в том числе и возобновление поставок туркменского газа в Украину. А также участие Туркменистана как поставщика, а Украины как транзитера и поставщика оборудования в больших международных проектах, в частности в проекте Nabucco», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня начинается двухдневный официальный визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с в Туркменистан.

В 1990-е годы Украина напрямую приобретала весь экспортируемый туркменский газ в объеме около 35 миллиардов кубометров в год. Но в начале 2000-х годов российский "Газпром" взял на себя роль реэкспортера. Тем не менее, конечным потребителем топлива из Центральной Азии, где Туркмения является крупнейшим экспортером газа, остается Украина.

13 июля 2009 г. Австрия, Болгария, Румыния, Турция и Венгрия подписали Межправительственное соглашение по реализации проекта «Набукко». «Набукко» - проектируемый магистральный газопровод протяженностью 3,3 тыс. км из Туркмении и Азербайджана в страны ЕС, прежде всего Австрию и Германию. Проект оценивается в 7,9 миллиарда долларов и предполагает транспортировку природного газа в европейские страны через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию. Он станет продолжением уже построенного газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум и рассчитан на ежегодную транспортировку 31 миллиарда кубометров газа.

На начальной стадии по трубопроводу планируется перекачивать около 15 миллиардов кубометров газа. На территории Турции будут проложены две трети газопровода - около 2 тысяч километров из 3,3 тысячи. Начать строительство газопровода планируется в 2010 году, поставки газа по нему - в 2014-м.

ГМК

За январь-август 2009 года в Украине производство стальных труб сократилось относительно аналогичного периода 2008 года на 38,4%, или на 663 тыс. тонн, - до 1,06 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

Из общего объема выпуска продукции 915,4 тыс. тонн труб произведено на трубных предприятиях, 145 тыс. тонн – на двух металлургических заводах.

Днепропетровский завод «Коминмет» за январь-август т.г. произвел 121,1 тыс. тонн труб против 157,7 тыс. тонн по итогам 8 месяцев 2008 г.

ММК им. Ильича произвел 23,8 тыс. тонн труб, что на 57,8 тыс. тонн меньше, чем в январе-августе прошлого года.

Производство на ООО «Интерпайп Нико Тьюб» за 8 месяцев т.г. уменьшилось относительно 8 месяцев 2008 г. на 69,2% - до 84,5 тыс. тонн.

Нижнеднепровский трубный завод сократил производство на 64,6% - до 144,2 тыс. тонн.

Днепропетровский трубный завод сократил производство на 67% - до 35,1 тыс. тонн.

Объемы производства на Новомосковском трубном заводе уменьшились на 59,3% - до 94 тыс. тонн

Луганский трубный завод сократил производство на 41,8% - до 120,7 тыс. тонн стальных труб.

Транспорт

Государственной автомобильной инспекции запретили наказывать нарушителей, основываясь лишь на показаниях «Визиря».

Как сообщил газете «Сегодня», начальник пресс-службы Генеральной прокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО, Генпрокуратура сделала предписание начальнику ГАИ Украины Сергею КОЛОМИЙЦУ с требованием прекратить штрафовать дорожных нарушителей без их ведома. То есть, теперь, согласно предписанию ГПУ, ГАИшники должны останавливать водителей и вместе с ними составлять протокол, а не просто фиксировать «Визирем» превышение скорости, выписывать штрафы и слать по почте «письма счастья».

Если предписание не выполняется, то водитель может подавать в суд, сообщил Ю.БОЙЧЕНКО.

ГПУ считает, что использование «Визиря» лишь для фиксации нарушений не отвечает конституционным правам, а также Закону «О милиции». «Действия ГАИ, которая только фиксирует нарушения, противоречат требованиям ст. 10 Закона «О милиции», в соответствии с которым милиция должна пресекать административные правонарушения», - гласит один из пунктов предписания Генпрокуратуры.

По информации ведомства, за последнее время только в Донецкой и Тернопольской областях суды отменили более 100 постановлений инспекторов ГАИ об уплате штрафов (нарушения были сняты на «Визирь»).

Начальник пресс-службы ГАИ Нина ХМЕЛЕВСКАЯ сказала, что до ознакомления с документами ГАИ не комментирует предписание Генпрокуратуры.

Соцполитика

Федерация профсоюзов Украины выражает решительный протест в связи с решением Кабинета министров Украины заморозить размеры государственных социальных стандартов и гарантий в государственном бюджете Украины на 2010 год.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении ФПУ.

Профсоюзы отмечают, что социальный диалог, продолжавшийся почти полгода, закончился полным игнорированием правительством предложений ФПУ и законных прав членов профсоюзов. “Более того, Кабинет министров Украины сорвал заседание Национального трехстороннего социально-экономического совета 11 сентября 2009 года, и фактически лишил профсоюзы и работодателей возможности общественного влияния на формирование социальных составляющих проекта главного финансового документа страны на 2010 год”, - говорится в заявлении.

В Федерации считают, что правительством опять искусственно занижен прожиточный минимум почти на 300 грн., что лишает миллионы украинцев законного права на надлежащие социальные гарантии.

”Предложенный Кабинетом министров Украины подход к формированию бюджетной политики в 2010 году приведет к тому, что доходы почти 15 миллионов граждан, в частности пенсионеров, станут значительно ниже черты бедности”, - отмечают в ФПУ.

Федерация обратилась к Президенту, Верховной Раде и Кабинету министров Украины относительно обеспечения в государственном бюджете Украины на 2010 год реализации конституционного права граждан на достаточный уровень жизни. Кроме того, в ФПУ требуют от Кабинета министров проведения расчетов и обоснований показателей расходов на социальные цели на основании реального прожиточного минимума и других государственных социальных стандартов и гарантий, определенных в соответствии с законами Украины «О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях», «Об оплате труда», «О прожиточном минимуме», Генерального соглашения между Кабинетом министров, всеукраинскими объединениями организаций работодателей и предпринимателей и всеукраинскими профсоюзами и профобъединениями, а также решений Конституционного Суда Украины.

Кроме того, считают в Федерации, правительство должно предусмотреть установление в проекте госбюджета на 2010 год размера минимальной заработной платы в сумме не менее 960 грн. с последующим ее повышением ежеквартально темпами, не ниже темпов роста средней заработной платы и с превышением уровня инфляции.

В ФПУ также требуют от Президента Украины и Верховной Рады Украины не допустить принятия данного проекта госбюджета-2010, а от МВФ - пересмотреть договоренности с правительством об ограничении роста минимальной и средней заработных плат в бюджетном секторе, а также пенсий и других социальных трансфертов в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции на 2009 год.

”В случае продолжения позорной практики формирования бюджетов по методу перекладывания всех негативных последствий кризиса на плечи трудящихся с пренебрежением законными социальными гарантиями профсоюзы перейдут к решительным действиям по защите трудовых и социальных прав граждан Украины”, - отмечается в заявлении.

Переход с 1 декабря 2009 года на Единую тарифную сетку оплаты труда потребует дополнительно 1 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время пленарного заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета при Президенте Украины.

«В новом бюджете предусмотрена норма, которая с 1 декабря переводит на применение единой тарифной сетки для всех категорий работников», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что такая норма была введена по требованию профсоюзов.

«Для обеспечения этой нормы нужно было дополнительно найти более 1 млрд. грн. Это достаточно большая сумма, но мы ее нашли», - добавила она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, применение Единой тарифной сетки позволит увеличить ставку первого тарифного разряда почти на 35%, по сравнению с декабрем 2009 года.

Недвижимость

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве с 7 по 13 сентября т.г. выросла на 0,28% (1 долл.) – до 433 долл. США за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды однокомнатных квартир выросла на 4 долл. – до 435 долл., 2-комнатных – снизилась на 4 долл. – до 610 долл., 3-комнатных – стабилизировалась на уровне 739 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 1 долл. – до 343 долл., 2-комнатных – на 4 долл., до 598 долл., 3-комнатных – на 7 долл., до 742 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 3 долл., до 259 долл., 2-комнатных – выросла на 2 долл., до 339 долл., 3-комнатных – выросла на 1 долл., до 523 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 4 долл. – до 284 долл., 2-комнатных – выросла на 4 долл., до 368 долл., 3-комнатных – снизилась на 1 долл., до 507 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 3 долл. – до 242 долл., 2-комнатных – снизилась на 1 долл., до 355 долл., 3-комнатных – выросла на 3 долл., до 455 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 4 долл. – до 276 долл., 2-комнатных – на 3 долл., до 400 долл., 3-комнатных – на 9 долл., до 468 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 1 долл. – до 298 долл., 2-комнатных – выросла на 2 долл., до 408 долл., 3-комнатных – снизилась на 1 долл., до 452 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 3 долл. – до 277 долл., 2-комнатных – снизилась на 7 долл., до 365 долл., 3-комнатных – выросла на 3 долл., до 457 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 1 долл., до 267 долл., 2-комнатных – выросла на 1 долл., до 376 долл., 3-комнатных – снизилась на 3 долл., до 445 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир стабилизировалась на уровне 260 долл., 2-комнатных – выросла на 4 долл., до 345 долл., 3-комнатных – снизилась на 3 долл., до 462 долл.

Объем предложений от всей совокупности 1-3-комнатных квартир, представленных в десяти районах Киева, составляет: в Шевченковском районе – 17%, Печерском – 13%, Дарницком – 12%, Оболонском – 9%, Днепровском – 9%, Соломенском – 11%, Голосеевском – 8%, Святошинском – 8%, Деснянском – 7%, Подольском – 6%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в августе т.г. снизилась на 1,07% (5 долл.) – до 435 долл. США за квартиру в месяц, в июле т.г. выросла на 3,29% (14 долл.) – до 440 долл. за квартиру в месяц; за апрель-июнь т.г. снизилась на 8,93% (42 долл.) – до 426 долл. за квартиру в месяц. За 2008 год средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 37,79%, или 368 долл., – до 607 долл. за квартиру в месяц.

Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 7 по 13 сентября т.г. снизилась на 0,84% (31 долл.) – до 3 686 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Киево-Святошинском районе на 1,48% (92 долл.) – до 6108 долл./сотка, Броварском – на 0,34% (10 долл.) – до 2807 долл./сотка, Бориспольском – на 1,13% (50 долл.) – до 3799 долл./сотка, Бородянском – на 1,22% (21 долл.) – до 1696 долл./сотка, Фастовском – на 0,39% (4 долл.) – до 1091 долл./сотка, Белоцерковском районе – на 0,59% (6 долл.) - до 1075 долл./сотка, Барышевском – на 0,92% (9 долл.) - до 1016 долл./сотка, Кагарлыкском – на 0,97% (13 долл.) - до 1312 долл./сотка, Иванковском – на 0,74% (7 долл.) – до 988 долл./сотка, Макаровском – на 0,18% (3 долл.) – до 1743 долл./сотка.

При этом рост стоимости земли наблюдался в Обуховском – на 0,13% (5 долл.) – до 4429 долл./сотка, Васильковском – на 0,70% (17 долл.) – до 2409 долл./сотка, Вышгородском – на 0,35% (10 долл.) – до 2872 долл./сотка.

В то же время, стабилизация стоимости земельных участков зафиксирована в Переяслав-Хмельницком районе – на уровне 978 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе – 11%, Бориспольском – 11%, Васильковском – 16%, Киево-Святошинском – 21%, Броварском – 8%, Обуховском – 10%, Бородянском – 4%, Вышгородском – 10%, Кагарлыкском – 3%, Барышевском – 1%, Фастовском – 2%, Белоцерковском – 1%, Иванковском – 1%, Переяслав-Хмельницком – 1%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в августе т.г. снизилась на 0,16% (6 долл.) – до 3 723 долл. за сотку, в июле т.г. - выросла на 1,66% (61 долл.) - до 3 729 долл. за сотку; за апрель-июнь т.г. снизилась на 10,76% (442 долл.) - до 3 668 долл. за сотку.

Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.

Приватизация

Норвежская компания Yara International ASA выразила желание принять участие в конкурсе по продаже Одесского припортового завода.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Компания обратилась в ФГИУ для получения документов на право участия в приватизации ОПЗ.

Пресс-служба уточняет, что Yara обратилась к ФГИУ как член консорциума, в который входят также польская Kulczyk Holding S.A. и ливийская Libyan Investment Authority (LIA) (100% компании принадлежат ливийскому правительству). Если консорциум примет участие в конкурсе по продаже ОПЗ, он будет его миноритарным акционером.

Справка УНИАН. Фонд госимущества 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ). Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней после его объявления. По данным ФГИУ, с начала объявления конкурса по продаже ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ), по состоянию на 11 сентября, в Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) обратились 12 компаний с просьбой дать им возможность ознакомиться с предприятием и конкурсной документацией для принятия окончательного решения об участии в конкурсе по его приватизации.

ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Yara International - крупная норвежская химическая компания, которая занимается переработкой энергии, природных минералов и атмосферного азота в необходимые для сельского хозяйства и промышленности продукты. Штат сотрудников компании - более 9 тыс. человек. Штаб-квартира находится в г. Осло.

(УНИАН)