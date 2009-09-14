ГЛАВНОЕ на 14 сентября (вечер)

Хроника дня

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Финансы

Кабмин утвердил проект бюджета на 2010 год Кабинет Министров Украины утвердил проект Государственного бюджета на 2010 год.

Решение было принято сегодня на внеочередном заседании Кабмина.

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на внеочередном заседании правительства, принять за основу проект госбюджета-2010 Кабмину рекомендовал Национальный трехсторонний социально-экономический совет при Президенте.

«На Национальном совете – профсоюзов, работодателей и правительства – было единогласно принято решение о принятии проекта бюджета на 2010 год, предложенного правительством за основу, и продолжить сотрудничество профсоюзов, работодателей и правительства для подготовки бюджета к первому и второму чтению (в парламенте)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что сегодня в ходе заседания Национального совета стороны пытались найти компромисс между требованиями профсоюзов, работодателей и возможностями правительства.

«Приятно, что политиканство в процессе обсуждения было исключено. Был профессиональный и достаточно ответственный разговор», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО обратила внимание правительства на тот факт, что согласование проекта государственного бюджета проходило в несколько этапов, а к процессу его подготовки были привлечены профсоюзы, работодатели, местные администрации, сельские, поселковые и городские советы, а также их председатели.

Тимошенко: проект бюджета-2010 рассчитан, исходя из курса 7,5 грн./долл.

Проект Государственного бюджета Украины на 2010 год правительство готовило, учитывая среднегодовой курс доллара в размере 7,5 грн. за 1 доллар.

Об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня, открывая внеочередное заседание Кабинета министров, на котором планируется утвердить проект Госбюджета на следующий год.

«Еще раз хочу подчеркнуть для того, чтобы не было спекуляций от всех политических сил, бюджет рассчитан по курсу гривни 7,50 за доллар», - сказала она.

При этом премьер отметила, что этот курс «даже завышен».

Она высказала уверенность, что после президентских выборов гривня значительно окрепнет, поскольку на сегодняшний день для ее девальвации до того уровня, который существует сейчас, нет экономических причин.

Как сообщалось, 12 сентября Кабинет министров Украины рассматривал проект закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2010 год. Согласно Бюджетному кодексу, бюджет на следующий год должен быть внесен правительством в Верховную Раду до 15 сентября.

Министерство финансов Украины предлагает Кабинету министров установить доходы Госбюджета Украины в 2010 году на уровне 284,841 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда - 219,154 млрд. грн. Расходы Государственного бюджета на 2010 год предлагается установить на уровне 322,963 млрд. грн. В том числе расходы общего фонда - 237,347 млрд. грн., специального фонда - 85,615 млрд. грн.

В документе предусмотрено установить граничный размер дефицита Госбюджета на 2010 год в сумме 46,748 млрд. грн., в том числе граничный дефицит общего фонда 24,814 млрд. грн.

ТЭК

Цена на газ в госбюджете-2010 определена на уровне 260 долл. за тыс. куб. м

При подготовке Госбюджета-2010 правительство исходило из среднегодовой цены на газ порядка 260 долл. за тыс. куб. м – Уманский

Об этом сегодня на брифинге сообщил и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

"Мы при расчетах брали приблизительно 260 долл. за тысячу кубометров», - сказал и.о. министра.

«Нaфтогаз» начинает переговоры о реструктуризации внешних долгов

НАК «Нафтогаз Украины», начиная с 14 сентября, проведет серию переговоров с кредиторами в рамках процесса реструктуризации двусторонних долговых обязательств, которые также включают евробонды, срок выплаты по которым - 30 сентября 2009 года. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба НАК.

"Нафтогаз" и ее советники в настоящее время согласовывают окончательные детали предложения по реструктуризации, которые будут приемлемыми как для госхолдинга, так и для его инвесторов.

«НАК «Нафтогаз Украины» отдает себе отчет, что дата выплаты по евробондам приближается. Наша компания направляет все усилия на то, чтобы подать четкое и конструктивное предложение владельцам бондов в ближайшее время», - отмечается в пресс-релизе компании.

3 сентября заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО заявил, что при реструктуризации еврооблигаций НАКа на 500 млн. долл. компания не планирует выкуп своих обязательств.

При этом он отметил, что «во-первых, на сегодняшний день мы исходим из того, что нам не надо будет привлекать деньги для досрочного погашения обязательств, во-вторых, у нас их нет».

Общество

Минимальная зарплата достигнет прожиточного минимума к концу 2010 года

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что к концу 2010 года минимальная зарплата достигнет уровня прожиточного минимума.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на внеочередном заседании правительства, на котором планируется окончательно утвердить проект госбюджета-2010.

«Мы все-таки прислушались к профсоюзам и предприняли определенные шаги, которые позволяют постепенно повышать социальные стандарты и к 1 декабря 2010 года, по сути, выйти на те параметры, на которые не вышло ни одно правительство до нас, когда минимальный прожиточный уровень приравнивается к уровню минимальной пенсии, минимальной зарплаты, и в полном объеме вводится Единая тарифная сетка», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что проект государственного бюджета на 2010 год станет центральной антикризисной программой, которая обеспечена ресурсами развития.

Кабмин выделил 507,7 млн. грн. на оформление госактов на землю

Кабинет министров своим постановлением №951 от 9 сентября т.г. перераспределил 507 млн. 784,8 тыс. грн. из Стабфонда путем уменьшения объема расходов по увеличению уставных капиталов ОАО «Ощадбанк» и ОАО «Укрэксимбанк», в том числе, для ипотечного кредитования жилья и увеличения объема расходов для осуществления мер по бесплатному оформлению и выдаче гражданам Украины госактов на право собственности на земельные участки.

Текст постановления «О направлении в 2009 году средств Стабилизационного фонда для осуществления мер по бесплатному оформлению и выдаче гражданам Украины государственных актов на право собственности на земельные участки» размещен на правительственном портале.

Этим документом вносятся изменения в постановление Кабмина №844 «Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданам Украины в 2009 году».

Согласно тексту постановления, Министерству охраны окружающей природной среды на безвозвратной основе выделяются 507,7 млн. грн. для осуществления мероприятий по бесплатному оформлению и выдаче гражданам Украины госактов на право собственности на земельные участки за счет поступлений от приватизации государственного имущества, а в случае их недостаточности – за счет поступлений от целевого размещения государственных ценных бумаг.

Правительство поручило Минфину без согласования с комитетами ВР по вопросам финансов и банковской деятельности и по вопросам бюджета обеспечить открытие соответствующих новых бюджетных программ и внесение изменений в роспись государственного бюджета.

При этом Кабмин поручил Министерству охраны окружающей природной среды и Минфину обеспечить утверждение паспортов соответствующих бюджетных программ, а Государственному казначейству – обеспечить перерасчет выделенных в соответствии этим постановлением средств.

УЕФА 19-23 сентября проверит подготовку Украины к Евро-2012

Эксперты УЕФА с 19 по 23 сентября в рамках программы регулярного мониторинга будут проверять процесс подготовки спортивной инфраструктуры и аэропортов Украины к Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Местного организационного комитета Евро-2012.

В частности, 19-22 сентября состоится рабочий визит в Украину директора Евро-2012 Мартина КАЛЛЕНА. Предполагается, что он посетит Львов, Ивано-Франковск и Трускавец, где осмотрит аэропорты, имеющуюся гостиничную инфраструктуру и тренировочные базы. Кроме этого, М.КАЛЛЕН встретится с вице-премьер-министром Иваном ВАСЮНИКОМ и представителями органов государственной власти, ответственными за подготовку Евро-2012.

Также с рабочим визитом 20-22 сентября Украину посетит эксперт УЕФА по вопросам аэропортов Питер ХЕМПСОН. Он осмотрит состояние инфраструктуры международных аэропортов «Борисполь» и «Донецк» и проведет рабочие встречи по вопросам привлечения и эксплуатации временных терминалов как средства повышения пропускной способности этих аэропортов.

Подготовку отечественных стадионов к Евро-2012 в период 20-23 сентября проверит экспертная комиссия УЕФА по стадионам во главе с директором Департамента УЕФА по стадионам и безопасности Марком ТИММЕРОМ.

Как отметил директор турнира Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ, сегодня УЕФА уделяет особое внимание ходу подготовки Украины к принятию финальной части предстоящего чемпионата Европы по футболу. По его словам, УЕФА осуществляет пристальный мониторинг и проверку готовности объектов украинской инфраструктуры накануне принятия 10 декабря решения о формате Евро-2012.

Вместе с тем, несмотря на достигнутый определенный прогресс в выполнении требований УЕФА, подчеркнул М.ЛУБКИВСКИЙ, украинской стороне еще предстоит много сделать для подготовки стадионов, аэропортов, тренировочных баз, а также создания условий для размещения гостей турнира.

Валютный рынок

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,5830/8,6350 грн./долл., к 12:00 цены снизились – 8,5780/8,5980 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,5560/8,5940 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2780/0,2805 грн./рубль, к 12:00 цены упали - 0,2775/0,2787 грн./рубль. К закрытию цены установились на уровне 0,2770/0,2783 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,8549 рублей за доллар (+0,1349).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро- доллар изменялись в диапазоне 1,4520/1,4605 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,4890/12,5665 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 12,4755/12,5140 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 12,4480/12,5060 грн./евро.