АНОНС на 15 сентября 2009 года

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин с рабочей поездкой будет находиться в Черновицкой области.

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При участии Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и членов Правительства состоится презентация Бюджета на 2010 год

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Состоится заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам торговли, предпринимательства, общественного питания и услуг..

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Состоится заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

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Состоится заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам земельных отношений, градостроения и архитектуры..

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Состоится заседание постоянной комиссии Киеврады по промышленности, инновационной и регуляторной политике.

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10-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "О необходимости деполитизации работы Нацбанка путем принятия закона "О реформировании НБУ и системы регулирования финансовых рынков". В работе примет участие глава Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Виктор Суслов (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится встреча первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины Александра Лавриновича с Генеральным аудитором Государственного аудиторского офиса Вьетнама Выонг Динь Хе.

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Брифинг на тему: “Результаты внедрения электронной отчетности и документооборота. Пути оптимизации дистанционной отчетности”. Участники: зам..председателя ГНА Украины В.Регурецкий, директор Департамента информационно-аналитического обеспечения процессов налогообложения ГНА Украины С.Шевченко и директор Информационно-справочного департамента ГНС И.Романов.

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Пресс-конференция на тему: «Бюджет-2010 - жертва предвыборной кампании?». Приглашены: Роман Жуковский, руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины; Андрей Новак, автор книги «Как поднять украинскую экономику»; Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ..

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Состоится научно-практическая конференция на тему: «Основные направления развития и модернизации систем теплоснабжения. Планирование, разработка и реализация схем теплоснабжения городов и других населенных пунктов Украины», которую проведут Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины, ДП «Инновационный центр»..

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Состоится видео-мост Москва-Киев на тему: «Годовщина мирового финансового кризиса»..

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Пресс-конференция народного депутата Украины VI созыва (Партия регионов), зам.главы Комитета ВРУ по вопросам топливно-энергетического комплекса и ядерной безопасности, экс-главы Минтопэнерго Юрия Бойко на тему: "Правда о ситуации в нефтегазовой отрасли Украины".

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция политика, председателя Национального банка Украины (2002-2004) Сергея Тигипко, посвященная презентации его книги «Украина: Проект развития».

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15-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Неправомерная деятельность крупной всеукраинской компании (розничной сети продуктовых магазинов) на территории Украины”. Речь пойдет о деятельности компании под руководством известных иностранных бизнесменов, от "рук" которой пострадали многие торговые организации, занимающиеся оптовой торговлей пищевыми продуктами, в Киеве, Харькове, Донецкой и Днепропетровской областях. Участники: Дмитрий Нелипа, директор ООО “Примиер”, г.Харьков; Дмитрий Гагарин менеджер ООО “Примиер”, г.Харьков; директор ЧП “Скляренко” г.Горловка Донецкой области Николай Скляренко и представитель ЧЕП ”Скляренко” Иван Каратев; Денис Гнатюк, исполнительный директор компании “Вистабуд”, г.Киев; Сергей Денисов директор по продажам мясной фабрики “Фаворит”, г. Днепропетровск; Светлана Стороженко директор компании “НС ЛТД», г.Харьков; Александр Каряка правозащитник-корреспондент, г.Харьков (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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