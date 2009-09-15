ДАЙДЖЕСТ СМИ за 15 сентября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Одесский припортовый хотят поделить на троих», в котором пишет - норвежская компания Yara International, являющаяся мировым лидером в производстве удобрений, создала международный консорциум для участия в приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ). Партнерами норвежцев стали компания Kulczyk Holding SA, контролируемая самым богатым человеком в Польше Яном Кульчиком, а также ливийская Libyan Investment Authority. Мощный консорциум, по оценкам участников рынка, может стать одним из основных претендентов на победу в приватизационном конкурсе…

http://delo.ua/biznes/kompanii/odesskij-priportovyj-hotjat-podelit-na-troih-130038/

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Также «Дело» в материале «Украинская биржа зашла на чужую территорию» пишет – ранее торговля ценными бумагами на УБ проходила только по технологии «рынок заявок». Теперь в этом сегменте будут торговаться только самые ликвидные акции (на данный момент их 25). Остальные бумаги - акции 63 украинских эмитентов и 17 облигаций - переводят на «рынок котировок». Последние несколько месяцев основной объем сделок на «рынке котировок» был сосредоточен на бирже ПФТС, а УБ была лидером по объему торгов на «рынке заявок»…

http://delo.ua/dengi/fondovyj-rynok/ukrainskaja-birzha-zashla-na-chuzhuju-130036/

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"Дело" в публикации «Братьев Клюевых «уходят» из ПИБа» пишет - как стало известно изданию, компании, подконтрольные народным депутатам Андрею и Сергею Клюевым, отказались участвовать в дополнительной эмиссии акций Проминвестбанка, в результате чего их доля в капитале банка снизится с 14,75% до 3,6%. «Доля Клюевых в Проминвестбанке уже практически размыта и составляет около 3%», — подтверждает информацию первый заместитель председателя правления Проминвестбанка Вячеслав Юткин…

http://delo.ua/dengi/banki/bratev-kljuevyh-uhodjat-iz-piba-130040/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Леонид Юрушев займет место в вагоне» пишет – предприниматель Леонид Юрушев возвращается в вагоностроительный бизнес. Подконтрольная ему компания "А-Холдинг" получила разрешение на покупку завода "Днепровагонремстрой". Инвестиция сделана в расчете на будущее масштабное обновление подвижного железнодорожного состава "Укрзализныци", считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1237953

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Банкиры попробуют алкоголь» пишет – акционеры коньячного завода "Таврия" уладили корпоративный конфликт. Вчера стало известно, что 95% акций предприятия неожиданно перешли одесскому банку "Пивденный". При этом бывший директор Александр Сидоренко станет почетным президентом предприятия, а бывший мажоритарный акционер ПНВХ продолжит сотрудничество с заводом…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1237955

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Гости дорогие» пишет - принадлежащие группе СКМ Рината Ахметова пятизвездочные отели "Опера" и "Донбасс Палас" подписали договор о сотрудничестве с официальным оператором по размещению участников Евро-2012 – TUI Travel. Подписанию предшествовали длительные переговоры: стороны не могли сойтись в стоимости размещения гостей. По этой же причине крупнейшие гостиницы Киева до сих пор не имеют контрактов с TUI – условия оператора достаточно жесткие...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1237961

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Издание «Экономические известия» в публикации «Бюджет без сюжета» пишет – сегодня Кабмин внесет в Раду проект госбюджета на 2010 г. Документ еще до своего официального обнародования вызвал бурю отрицательных эмоций у представителей оппозиции. Внесенный Кабмином проект госбюджета станет яблоком раздора среди парламентских фракций. После того как Кабмин внесет в парламент проект госбюджета на 2010 г., у депутатов будет пять дней для того, чтобы с ним ознакомиться, затем документ попадет в парламентские комитеты…

http://eizvestia.com/state/full/4181914

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"Экономические известия" в публикации «Посеяли не по погоде» пишут - посеяв более полумиллиона гектара озимых, ряд регионов был вынужден приостановить посевные работы из-за засушливой погоды и недостаточного количества влаги в почве. И если аграрии южных регионов в ожидании дождя с озимыми могут повременить, то в северных областях сроки уже поджимают. Как отмечают специалисты, сама по себе теплая погода, установившаяся в сентябре, могла бы позитивно отразиться на проведении посевных работ, поскольку техника получила возможность беспрепятственно выйти в поле. Однако отсутствие дождей - в некоторых регионах более месяца - сделало почву непригодной для сева…

http://eizvestia.com/markets/full/4181903

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«Газета по-киевски» в материале «Ждем попытки отмены новых тарифов» пишет – оппозиция продолжает добиваться отмены повышения в столице тарифов на ЖКУ в судах и хочет вынести проект решения на сессию Киевсовета…

http://mycityua.com/articles/city/2009/09/15/083153.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Студенты платят за прогулы» пишет - в вузах по-прежнему остаются платные услуги для студентов - из списка тех, которые еще весной Кабмин пытался легализовать, но затем передумал. Студенты охотно рассказывают, за что с них берут дань. Руководство вузов отрицает, что взимает деньги за пересдачу, пропуски и студенческие билеты…

http://www.segodnya.ua/news/14078456.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Резвость - норма жизни» пишет – российские депутаты активно включились в объявленную Президентом Дмитрием Медведевым антиалкогольную кампанию. Они, в частности, готовы ввести уголовную ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним и запретить торговлю пивом в «местах массового скопления людей»…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/09/15/213877

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Издание «Известия» в публикации «Прагматизм должен вытеснить все неразумное» пишет - в понедельник в Ярославле прошла международная конференция "Современное государство и глобальная безопасность", главным событием которой стало выступление Дмитрия Медведева. Президент говорил о роли и месте государства в решении социальных проблем. Ярославское выступление можно рассматривать как тезисы, с которыми он приедет на саммит "большой двадцатки" в Питтсбурге…

http://www.izvestia.ru/politic/article3133001/

(УНИАН)