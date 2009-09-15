Telenor стала представителем «Евровидения-2010»

Вчера Европейский языковой союз (ЕЯС) провозгласил одного из крупнейших операторов мобильной связи в мире Telenor Group партнером-представителем песенного конкурса «Евровидение-2010» в Осло.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Отмечается, что три шоу, полуфиналы 25 и 27, а также финал 29 мая 2010 года, будут транслироваться в прямом эфире Норвежской национальной общественной компании NRK.

Telenor Group будет продвигать будущее мероприятие в Осло при помощи СМИ и новейших медиа-технологий. Ключевым элементом спонсорских прав Telenor Group станет продюсирование и продажа официального мобильного телефона «Евровидение» на рынках всех стран-участниц.

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