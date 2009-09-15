Ющенко прибыл в Туркменистан

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вчера, 14 сентября, начал официальный визит в Туркменистан.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня глава Украинского государства встретится с глазу на глаз с Президентом Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВЫМ. После этого состоятся переговоры в расширенном составе под председательством глав государств и церемония подписания двусторонних документов. В частности, планируется подписать совместное заявление Президентов Украины и Туркменистана, протокол о сотрудничестве между министерствами иностранных дел Украины и Туркменистана, соглашение между Министерством аграрной политики Украины и Министерством сельского хозяйства Туркменистана о сотрудничестве в области испытания и охраны сортов растений и другие документы.

Также В.ЮЩЕНКО примет участие в церемонии возложения венка к памятнику погибшим во время землетрясения 1948 года, возложит цветы к памятнику Тарасу Шевченко, к монументу Независимости Туркменистана, посетит музей бывшего Президента Туркменистана Сапармурата Ниязова.

16 сентября Президент Украины совместно со своим туркменским коллегой перелетит в город Атамурат, где они примут участие в церемонии закладки фундамента автомобильного моста и открытия железнодорожного моста Атамурат – Керкечи. Планируется, что Президенты переедут новый железнодорожный мост на поезде.

Как сообщалось, основной целью визита В.ЮЩЕНКО в Туркменистан является придание нового толчка двустороннему политическому диалогу и обсуждение новых совместных проектов в сотрудничестве двух стран. В первую очередь, речь будет идти о возобновлении прямых поставок туркменского газа в Украину и сотрудничество в торгово-экономической и военно-технической сфере.