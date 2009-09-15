ГЛАВНОЕ на 15 сентября (день)

Хроника дня

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Экономика

КС признал неконституционным закон о временных следственных комиссиях ВР

Конституционный Суд Украины признал полностью неконституционным Закон Украины «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины».

Решение по делу по конституционному представлению Президента обнародовал сегодня председатель КС Андрей СТРИЖАК.

В своем представлении глава государства указывал, что после преодоления парламентом вето и неподписания Президентом Украины закона его опубликование должен осуществлять председатель Верховной Рады Украины за подписью, специально поставленной для этого.

Рассматривая положение части 4 статьи 94 Конституции Украины об официальном обнародовании и опубликовании закона за подписью председателя ВР, Конституционный Суд учитывал правовые позиции, изложенные в его решениях от 7 и 14 июля 2009 года, в соответствии с которыми, в случае принятия ВР закона повторно, после того, как против него было применено право вето, официальному обнародованию и опубликованию подлежит именно повторно принятый закон с датой его повторного принятия.

Обжалованный в конституционном представлении закон был официально опубликован по дате его первого принятия 15 января 2009 года, а не повторного рассмотрения – 3 марта 2009 года и без подписи председателя ВР.

«Следовательно, отсутствие под текстом закона, принятого по результатам повторного рассмотрения, надлежащей даты и подписи председателя ВР, является нарушением установленной частью 4 ст. 94 Конституции Украины процедуры вступления его в силу, что, в соответствии с частью 1 ст. 152 Конституции Украины, является основанием для признания закона неконституционным полностью», - говорится в решении суда.

Закон, признанный неконституционным, теряет действие со дня принятия Конституционным Судом Украины этого решения. Решение КС обязательно для выполнения, окончательно и не может быть обжаловано.

Финансы

Дефицит госбюджета может составить до 5% ВВП

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предполагает, что размер дефицита бюджета по итогам 2009 года может превысить заложенные в Госбюджете-2009 2,96% и достигнуть 5% ВВП.

Об этом она заявила сегодня на презентации проекта Госбюджета на 2010 год в Украинском доме.

«Безусловно, мы не выйдем по факту выполнения бюджета с показателем 2,96%. Максимум, на что мы будем выходить, так как я это сейчас ощущаю и так как мы планируем, – это до 5%… Возможно, будет меньше, если успешно проведем в конце года оплату налогов в бюджет от государственных монополий – возможно, дефицит будет на том же уровне, который мы планировали», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что даже увеличение дефицита до 5% является «допустимым показателем» для мировой экономики.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в 2009 году в Украине дефицит бюджета заложен и ожидается на значительно меньшем уровне, чем в других странах.

Она привела пример США и Россию, где дефицит бюджета 2009 года ожидается на уровне 13,5% и 7,5% соответственно.

Украина в этом году заплатит по внешним долгам 42 млрд. грн.

Украина в текущем году заплатит по внешним долгам, в том числе всех монополий и корпораций, в общей сложности 42 млрд. грн.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на презентации проекта Госбюджета на 2010 год в Украинском доме.

При этом она подчеркнула, что сложилось так, что в 2009 году Украине придется заплатить наибольшую, фактически рекордную сумму, по внешним долгам.

«Мы до конца года вовремя, день в день, без каких-либо задержек, несмотря на очень сложную ситуацию с наполнением Госбюджета, вернем 42 млрд. грн. наших обязательств, и мы сделаем это, не нарушив ни имиджа, ни позиции Украины на мировых финансовых рынках. И не поставят под угрозу честное имя Украины как государства, которое может вовремя возвращать свои долги», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Минфин погасил основную сумму по евробондам 2006 года

Вчера, 14 сентября, Министерство финансов Украины погасило основную сумму и выплатило купонный доход по облигациям внешнего государственного займа Украины 2006 года на общую сумму 781,44 млн. швейцарских франков.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минфина, размещенном на официальном сайте ведомства.

В сентябре и декабре 2006 года Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа Украины 2006 года на общую сумму 768 млн. швейцарских франков. Срок обращения составляет 12 лет с одноразовой возможностью пут-опциона через 3 года (15 сентября 2009 г.).

Инвесторы в определенный данными условиями срок воспользовались правом пут-опциона и предъявили к досрочному погашению весь объем выпущенных облигаций.

Заимствования осуществлялись по ставке 3,5% годовых.

Фондовый рынок

ГКЦБФР требует возбудить уголовные дела против судей, выносящих незаконные решения

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) призывает Генеральную прокуратуру Украину и Высший совет юстиции Украины оказать ей помощь в прекращении рейдерских атак на государственные органы власти со стороны некоторых районных судов Украины, а также возбудить уголовные дела в отношении судей, которые выносят незаконные решения.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении председателя ГКЦБФР Сергея ПЕТРАШКО.

Он также отметил, что применит все механизмы влияния, чтобы продемонстрировать всем участникам фондового рынка, что судей, нарушающих закон, будут не только лишать их статуса, но и привлекать к уголовной ответственности.

По словам С.ПЕТРАШКО, комиссия будет осуществлять контрольно-ревизионную деятельность вне зависимости от наличия незаконных постановлений районных судов.

В этой связи председатель ГКЦБФР подверг критике деятельность Ворошиловского суда Донецка, который, по его информации, запретил комиссии проводить проверки нескольких участников фондового рынка, «систематически выносит постановления о запрете государственным органам выполнять функции, предусмотренные законом».

Промышленность

АМК обязал отменить преференции по поставкам газа химпредприятиям

Антимонопольный комитет Украины (АМК) обязал Министерство промышленной политики Украины устранить ограничение относительно выбора предприятиями химической промышленности поставщиков природного газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

Согласно сообщению, в частности, по требованию АМК Минпромполитики внесет изменения в свои приказы, которыми предоставлялось привилегированное право НАК «Нафтогаз Украины» и ее дочерней компании «Газ Украины» на поставку газа химическим предприятиям.

Как установил комитет, своими актами министерство определило указанные компании единственными поставщиками природного газа предприятиям химической отрасли.

«Принимая решение, комитет исходил из того, что постановление Кабинета Министров №359, во исполнение которого министерство выдавало свои акты, не содержит ограничений относительно поставщиков природного газа химическим заводам, а кроме НАК «Нафтогаз Украины» и ДК «Газ Украины», 421 компания имеет лицензию на продажу природного газа в Украине, права которых ограничило Минпромполитики», – отмечается в сообщении АМК.

По информации пресс-службы АМК, Минпромполитики согласилось с требованиями комитета и работает над их выполнением.

Как сообщал УНИАН, постановлением от 14 апреля т.г. Кабмин освободил химпредприятия от уплаты сбора в виде целевой надбавки на природный газ до 1 января 2010 года.

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