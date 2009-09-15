Медведев будет баллотироваться на пост Президента РФ в 2012г.

Дмитрий Медведев не исключил, что будет баллотироваться на пост президента России в 2012 г. Об этом он заявил сегодня на встрече с участниками международного дискуссионного клуба "Валдай", добавив, что считает правильным по таким сложным вопросам договариваться с Владимиром Путиным.

"На эту тему я могу сказать, что всегда стараюсь как человек более или менее последовательный, доводить свои замыслы до конца", - сказал глава государства, отвечая на вопрос о том, сможет ли он воплотить в жизнь намеченный им план развития страны. "Во-вторых, я стараюсь ничего не загадывать на будущее, потому что так проще; план у меня должен быть, но применительно к самому себе я стараюсь ничего не загадывать", - подчеркнул он.

"Некоторое время назад я и в президенты баллотироваться не собирался, но так судьба распорядилась, и поэтому я для себя ничего не загадываю, ничего не исключаю", - продолжал Д.Медведев.

"Но в том, что на такой вопрос ответил Путин /во время общения с членами клуба "Валдай" на минувшей неделе/, есть вполне очевидный смысл", - считает Д.Медведев. "Затем пошли странные комментарии о том, что он якобы делит электорат, принимает решение о том, как голосовать российскому народу, но он же сказал совсем другое: есть определенный набор людей, и так получилось, что действительно у нас с ним пока, если ничего не случится, довольно неплохой рейтинг", - пояснил глава государства.

По словам Д.Медведева, передает ИТАР-ТАСС, у В.Путина "самый высокий рейтинг, он популярный человек". "У меня /рейтинг/ тоже довольно ничего пока, и мы должны об этом думать, и если у нас не будет таких возможностей, значит, на нашем месте будут другие люди", - сказал президент, добавив, что "это не значит, что мы что-то предрешаем, но как ответственные люди мы должны друг с другом договариваться по каким-то вопросам".

"Что касается моих планов, то я их сформулирую, можете не сомневаться, мне моя судьба не безразлична", - подчеркнул Д.Медведев.