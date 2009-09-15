Анонс на 16.09.09

Продолжится визит Президента в Туркменистан.Заседание Кабинета министров Украины. Пресс-конференция на тему: «Рынок нефтепродуктов: состояние и прогнозы».

Акция протеста предпринимателей возле Кабмина. Заседание Кабинета министров Украины. Пресс-конференция на тему: "Рынок ценных бумаг Украины – взгляд в будущее". Пресс-ланч с предправления АК «Киевэнерго» Эдуардом Соколовским. Пресс-конференция директора ООО «Консалтинговая група А-95 Сергея Куюна на тему: «Рынок нефтепродуктов: состояние и прогнозы». Пресс-конференция на тему: «Украинские банки - наихудшие в мире?». «Київміськбуд» проведет пресс-конференцию на тему: «КМБ: 55 лет поиска и достижений».

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