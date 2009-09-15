Анонс на 16.09.09
19:34, 15 сентября 2009Разное
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Продолжится визит Президента в Туркменистан.Заседание Кабинета министров Украины. Пресс-конференция на тему: «Рынок нефтепродуктов: состояние и прогнозы».
Акция протеста предпринимателей возле Кабмина.
Заседание Кабинета министров Украины.
Пресс-конференция на тему: "Рынок ценных бумаг Украины – взгляд в будущее".
Пресс-ланч с предправления АК «Киевэнерго» Эдуардом Соколовским.
Пресс-конференция директора ООО «Консалтинговая група А-95 Сергея Куюна на тему: «Рынок нефтепродуктов: состояние и прогнозы».
Пресс-конференция на тему: «Украинские банки - наихудшие в мире?».
«Київміськбуд» проведет пресс-конференцию на тему: «КМБ: 55 лет поиска и достижений».
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