Платини отмечает прогресс украинцев в подготовке к Евро-2012

УНИАН. Президент UEFA Мишель ПЛАТИНИ отметил прогресс в подготовке Украины к проведению матчей финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, которую украинцы проводят совместно с поляками.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, на заседании исполнительного комитета UEFA во вторник М.ПЛАТИНИ сказал, что оценка уровня подготовки украинцев к Евро-2012 повышена с красного до оранжевого цвета.

«Это для нас совершенная новость, хоть целью является переход от оранжевого к зеленому. Мы этого еще не достигли, но вижу, что мы на хорошей дороге», - сказал М.ПЛАТИНИ, которого цитирует польское информационное агентство.

По данным РАР, изменению оценки способствовало появление инвестиционных планов по строительству необходимого количества гостиниц наивысшей категории – для VIP-особ.

В этих гостиницах будут поселены команды, представители UEFA и спонсоров.

Как сообщал УНИАН, в мае UEFA утвердил формулу «4 на 4» городов-организаторов Евро-2012 в Польше и в Украине.

В то же время окончательно организаторами утверждено 4 польских города и Киев.

Остальные 3 украинских города, чтобы не потерять право принимать матчи чемпионата, должны исправить недостатки в подготовке до декабря этого года.

Киев также должен ускорить подготовку, чтобы не потерять право принимать финальный матч чемпионата.