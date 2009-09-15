ГЛАВНОЕ на 15 сентября (вечер)

Бюджет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ подписали проект государственного бюджета на 2010 год для направления его в Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО и И.УМАНСКИЙ подписали проект бюджета сегодня в присутствии участников общественного обсуждения главного финансового документа страны.

“Это один экземпляр текста государственного бюджета на 2010 год со всеми дополнениями”, - сказал И.УМАНСКИЙ перед подписанием проекта бюджета.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в этом году правительство сделало проект бюджета “немножко весомее, чем это было в предыдущие годы”, за счет перераспределения средств в пользу местных бюджетов.

“Депутатам теперь придется два портфеля завести для одного государственного бюджета. Думаю, что мы сможем его принять и воли все же у политикума хватит”, - сказала премьер-министр, подписывая документ.

Кабинет министров Украины установил поступления в Пенсионный фонд на 2010 г. на уровне 160 млрд. 643,8 млн. грн., расходы – 177 млрд. 698,8 млн. грн., дефицит бюджета ПФ составит 17 млрд. 926 млн. грн.

Такие цифры приводятся в проекте бюджета Пенсионного фонда на 2010 г., размещенном на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Согласно проекту бюджета, запланированный остаток средств на начало следующего года составит 870,9 млн. грн. Поступления от предприятий и организаций составят 97 млрд. 631,5 млн. грн., от граждан – 6 млрд. 2,3 млн. грн., средства Государственного бюджета - 39 млрд. 318 млн. грн.

Поступления и расходы Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в 2010 г. составят 44,1 млн. грн., Фонда общеобязательного государственного социального страхования от несчастных случаев на производстве – 344,7 млн. грн.

Расходы, которые планируется осуществить за счет собственных средств, составляют 140 млрд. 335,8 млн. грн., в том числе на пенсионное обеспечение граждан согласно Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» - 132 млрд. 582,3 млн. грн.

Расходы за счет средств Госбюджета на выплату пенсий и пособий, назначенных по разным пенсионным программам, предусмотрены на уровне 36 млрд. 974,2 млн. грн.

Запланированный остаток средств по итогам 2010 г. составит 871 млн. грн.

Справка УНИАН. Согласно бюджету Пенсионного фонда Украины, утвержденному постановлением Кабинета министров №235 от 11 марта 2009 г., по итогам текущего года дефицит бюджета ПФ составит 13 млрд. 53 млн. 39,7 тыс. грн.: доходная часть – 151 млрд. 89 млн. 52,8 тыс. грн., расходная часть – 164 млрд. 142 млн. 92,5 тыс. грн.

Согласно постановлению, покрытие дефицита бюджета фонда на выплату пенсий будет осуществлено за счет средств государственного бюджета.

НБУ

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг требует от Национального банка Украины отказаться от политической заангажированности в работе.

Об этом заявил председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Виктор СУСЛОВ на пресс-конференции в УНИАН во вторник.

«Александр САВЧЕНКО (подавший в отставку зампред Нацбанка - УНИАН) в деталях рассказал об обстановке в Нацбанке Украины. О том, что НБУ фактически управляется с улицы Банковой, с Секретариата Президента, о том, что на Нацбанк давят и заставляют его проводить политику, связанную с неподдержкой экономической политики правительства, что в политических целях Президент и кандидат в Президенты заинтересован в дестабилизации политики правительства и в ухудшении общей экономической ситуации, и НБУ становится и может стать главным инструментом в этой борьбе», - сказал В.СУСЛОВ.

Он считает, что, располагая достаточными валютными резервами, НБУ не пресек валютных спекуляций. В частности, Нацбанк имея возможности прямого воздействия на коммерческие банки, не использовал ее, также не требовал возврата кредитов рефинансирования. «Он (НБУ - УНИАН) не проводит такой политики в правильном и достаточном объёме», - сказал В.СУСЛОВ.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО заявил о наличии фактов для возбуждения уголовного дела в отношении высших должностных лиц Национального банка Украины.

10 сентября следователь Главного следственного управления МВД Украины подписал повестку о вызове на допрос первому заместителю председателя НБУ Анатолию ШАПОВАЛОВУ.

Заместитель председателя Национального банка Украины А.САВЧЕНКО 11 сентября заявил, что подает в отставку в связи с несогласием с валютно-курсовой, монетарной и кредитной политикой, проводимой руководством Нацбанка.

Он также заявил, что Национальный банк Украины на сегодня не является независимой структурой, он втянут в политические и коммерческие схемы.

Финансы

Правительство увеличило расходы на содержание Секретариата Президента в 2010 году пропорционально увеличению расходов на содержание министерств, ведомств и других органов власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сегодня журналистам.

«Расходы на заработную плату, на коммунальные платежи, на энергоносители и другие расходы, которые обеспечивают нормальное функционирование, были увеличены в таких же пропорциях, как и по другим министерствам, ведомствам и органам власти», - сказал И.УМАНСКИЙ.

И.о. министра не назвал планируемого в 2010 году объема финансирования на содержание президентского аппарата, отметив, что расходы на содержание Государственного управления делами были сокращены.

«Расходы, связанные с хозяйственной деятельностью Государственного управления делами, были сокращены», - добавил он.

На продолжение процедуры рекапитализации банков в проекте Государственного бюджета на 2010 год правительством Украины предусмотрено 50 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сегодня на презентации проекта Госбюджета-2010 в Украинском доме.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины вечером 14 сентября утвердил проект Государственного бюджета на 2010 год.

Исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ отметил, что расходы бюджета в 2010 году будут составлять 324 млрд. грн., объем предоставления кредитов - почти 12 млрд. грн. и 4,5 млрд. грн. – объем возвращения кредитов.

Доходная часть Госбюджета будет на уровне почти 285 млрд. грн., дефицит – 46,7 млрд. грн. (3,97% ВВП).

Согласно Бюджетному кодексу, бюджет на следующий год должен быть внесен правительством в Верховную Раду до 15 сентября.

За январь-август 2009 года в Украине число плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС) сократилось на 6,3% - до 314,779 тыс.

Об этом говорится в переданных по запросу УНИАН материалах Государственной налоговой администрации Украины.

По данным ГНАУ, темпы сокращения количества плательщиков НДС возросли. Так, за январь-август 2008 года сокращение составило 4,6%.

Согласно предоставленной информации, по состоянию на 1 сентября т.г. в Реестр плательщиков НДС было включено 271,128 тыс. юридических лиц и 43,651 – физических лиц.

Национальный банк Украины ввел временную администрацию в КБ «Украинская финансовая группа» с 14 сентября.

Информация о соответствующем постановлении правления НБУ размещена сегодня на официальном сайте центробанка.

Согласно постановлению от 10 сентября 2009 г., временная администрация введена сроком на 1 год с 14 сентября 2009 г. по 13 сентября 2010 г.

«С целью создания благоприятных условий для восстановления финансового состояния введен полный мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца с 14 сентября по 13 декабря 2009 г.», - сказано в сообщении НБУ.

Коммерческий банк «Украинская финансовая группа» зарегистрирован в августе 2004 года в форме общества с ограниченной ответственностью. Является универсальным банком, предоставляющим широкий спектр банковских услуг организациям и гражданам Украины.

По состоянию на конец 2007 года уставный капитал банка составлял 59 млн. грн.

Национальный банк Украины продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов ОАО «Банк «БИГ Энергия» сроком на шесть месяцев – с 16 сентября 2009 г. по 15 марта 2010 г.

Как сообщается на официальном сайте регулятора, правление Нацбанка приняло 10 сентября т.г. соответствующее постановления №540.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 16 марта т.г. ввел временную администрацию в ОАО «Банк «БИГ Энергия». Мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка был введен сроком на полгода и истекал 15 сентября 2009 г.

Справка УНИАН. ОАО «Банк «БИГ Энергия» зарегистрировано Национальным банком Украины в сентябре 1993 года.

Активы банка на 1 июля составили 1 млрд. 176,378 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов - 1 млрд. 018,766 млн. грн., обязательства - 1 млрд. 029,971 млн. грн. Уставный капитал банка на 1 июля составлял 100 млн. грн., собственный капитал - 146,407 млн. грн.

Чистая прибыль банка «БИГ Энергия» в 2008 г. уменьшилась на 54,4% - до 3,87 млн. грн.

Первое полугодие 2009 года банк закончил с убытком 41,8 млн. грн. против 2,8 млн. грн. прибыли годом ранее.

Национальный банк Украины продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов АБ «Банк регионального развития» на полгода – с 24 сентября 2009 г. по 23 марта 2010 г.

Информация о соответствующем постановлении правления НБУ №548 от 11 сентября размещена сегодня на официальном сайте регулятора.

Как сообщал УНИАН, постановлением правления Национального банка Украины №157 от 23 марта т.г. в АБ «Банк регионального развития» введена временная администрация сроком до 23 марта 2010 года. Временным администратором назначен независимый эксперт Андрей ЯЦУРА.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка был введен сроком на полгода – до 23 сентября 2009 г.

Справка УНИАН. АБ «Банк регионального развития» создан в 1989 году.

По данным НБУ, на 1 июля 2009 года его акциями владели Валерий КСЕНЗЕНКО (прямое участие – 33,2045%, опосредованное – 52,1724%), ЗАО «РодАн-Капитал» (прямое участие – 34,4462%), ООО «ИБК «Мисто» (прямое участие – 17,7262%).

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,5060/8,5630 грн./долл., к 11:00 цены упали до 8,4690/8,5130 грн./долл. и к 12:00 достигли уровня 8,4480/8,4820 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись - 8,4675/8,5015 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 15:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 8,46 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2742/0,2760 грн./рубль, к 11:00 цены снизились до 0,2736/0,2750 грн./рубль, и к 12:00 установились на уровне 0,2734/0,2745 грн./рубль. К закрытию цены выросли – 0,2755/0,2785 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль повысился и составил 30,8575 рубля за доллар (+0,1349).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4580/1,4645 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,4310/12,5170 грн./евро, к 11:00 цены ушли вниз – 12,3640/12,4290 грн./евро и к 12:00 установились на значениях 12,3360/12,3860 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 12,3640/12,4160 грн./евро.

Соцполитика

Правительство планирует на протяжении 2010 года увеличить минимальную зарплату до 778 грн. против 669 грн. в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные были обнародованы сегодня представителями правительства во время общественного обсуждения проекта госбюджета на 2010 год.

В частности, в 2010 году минимальная зарплата в месячном размере будет установлена исходя из размера минимальной зарплаты в декабре 2009 года и прогнозного индекса потребительских цен 2010 года на уровне прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а именно с 1 января 2010 года – 681 грн., с 1 апреля – 686 грн., с 1 июля – 700 грн., с 1 октября – 719 грн. и с 1 декабря – 778 грн.

Ставка первого тарифного разряда Единой тарифной сетки к декабрю 2010 года достигнет 778 грн., что на 42,8% выше уровня декабря 2009 года.

Правительство планирует увеличить в 2010 году стипендии студентам вузов до 674 грн. против 614 грн. в 2009 году, а для студентов-сирот – до 1286 грн. против 1205 грн. в 2009 году.

Государственная помощь малообеспеченным семьям по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет достигнет 100% от прожиточного минимума против 75% в 2009 году и 50% - в 2008 году.

Правительство Украины в проекте Государственного бюджета на 2010 год предусмотрело выплату инвалидам Великой Отечественной войны первой группы разовой помощи на 9 мая в размере 5 тыс. 180 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время обсуждения проекта Госбюджета с общественностью сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Кроме того, разовая выплата к 9 мая ветеранам войны и жертвам нацистских преследований увеличена в 3 раза – до 1 тыс. 157 грн.

Также в документе предусмотрено введение ежемесячной стипендии Героям Украины. «Мы введем ежемесячно правительственную стипендию, но с учетом их годовых доходов. Безусловно, некоторым людям, кто получил «Героев» за то, что создали «РосУкрЭнерго», эта помощь платиться не будет и многим другим, я не хочу перечислять, вы все их поименно знаете. Эту помощь получат настоящие Герои, и, думаю, это для них будет большой помощью, так как настоящие герои живут не в роскоши», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она сообщила, что для выделения адресной помощи для покупки лекарств пенсионерам, чьи пенсии ниже 1 тыс. грн. в проекте Госбюджета на 2010 год предусмотрено 3 млрд. грн.

Приватизация

Антимонопольный комитет Украины завершил прием заявок для участия в конкурсе приватизации ОАО «Одесский припортовый завод».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

«13 заявок поступило в АМК. Они являются необходимой составляющей конкурсной заявки в ФГИ. Больше 13 уже не будет», - сказал он.

По его словам, спектр компаний, изъявивших желание участвовать в приватизации ОПЗ, «очень интересен».

Д.ПАРФЕНЕНКО уточнил, что заявки поступили как от отечественных инвесторов, так и от компаний из России, Европы, Ливии и Грузии.

«Меня это радует, очень бы хотелось, чтобы все заявки дошли до ФГИ», - подытожил Д.ПАРФЕНЕНКО.

Справка УНИАН. Фонд госимущества 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод». Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней после его объявления. По данным ФГИУ, с начала объявления конкурса по продаже ОАО «Одесский припортовый завод», по состоянию на 11 сентября, в Фонд государственного имущества Украины обратились 12 компаний с просьбой дать им возможность ознакомиться с предприятием и конкурсной документацией для принятия окончательного решения об участии в конкурсе по его приватизации.

ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

ТЭК

Кабинет министров Украины предлагает предусмотреть в Государственном бюджете на 2010 год расходы на поддержку угольной отрасли в объеме 21,6 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на презентации проекта Госбюджета-2010 в Украинском доме.

По ее словам, в частности, прямая поддержка из Госбюджета угольной отрасли планируется на уровне 12,6 млрд. грн., из которых 5,4 млрд. грн. – на поддержку по себестоимости, 1,1 млрд. грн. – на строительство и техпереоснащение угледобывающих и торфодобывающих предприятий, 4,2 млрд. грн. – на пенсионное обеспечение работников угольной отрасли.

Кроме того, сообщила Ю.ТИМОШЕНКО, в Госбюджете-2010 предлагается предусмотреть 6,5 млрд. грн. на предоставление государственных гарантий на кредиты, привлекаемые угледобывающими предприятиями на техническое переоснащение.

Также правительство предлагает предусмотреть в бюджете списание 2,5 млрд. грн. задолженности государственной угольного сектора перед Пенсионным фондом Украины.

АПК

Правительство планирует в 2010 году увеличить объем государственной помощи агропромышленному комплексу до 25,8 млрд. грн. против 22,5 млрд. грн. в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время общественного обсуждения проекта государственного бюджета на 2010 год.

«С 2007 года по 2010 год на 43% увеличиваем государственную поддержку аграрного сектору. Государственная поддержка АПК в целом, если взять все льготы, удешевление процентов, льготы по налогам составляет 25,8 млрд. грн.», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также считает очень эффективным механизмом поддержки АПК создание в 2009 году Аграрного фонда.

«Наше правительство впервые наполнило его финансовыми ресурсами, мы будем увеличивать и в 2010 году бюджет Аграрного фонда, который выполняет много функций, – 3,4 млрд. грн.», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Средние цены продажи сельскохозяйственной продукции в Украине за 8 месяцев т.г. уменьшились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

Согласно сообщению, в частности, уменьшились цены на продукцию растениеводства – на 26%. В то же время, цены на продукцию животноводства выросли на 3%.

В августе т.г. сравнительно с июлем средние цены реализации сельскохозяйственной продукции уменьшились на 1%, продукции растениеводства – на 2%. В то же время, цены реализации продукции животноводства увеличились на 1%.

Евро-2012

Президент UEFA Мишель ПЛАТИНИ отметил прогресс в подготовке Украины к проведению матчей финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, которую украинцы проводят совместно с поляками.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, на заседании исполнительного комитета UEFA во вторник М.ПЛАТИНИ сказал, что оценка уровня подготовки украинцев к Евро-2012 повышена с красного до оранжевого цвета.

«Это для нас совершенная новость, хоть целью является переход от оранжевого к зеленому. Мы этого еще не достигли, но вижу, что мы на хорошей дороге», - сказал М.ПЛАТИНИ, которого цитирует польское информационное агентство.

По данным РАР, изменению оценки способствовало появление инвестиционных планов по строительству необходимого количества гостиниц наивысшей категории – для VIP-особ.

В этих гостиницах будут поселены команды, представители UEFA и спонсоров.

Как сообщал УНИАН, в мае UEFA утвердил формулу «4 на 4» городов-организаторов Евро-2012 в Польше и в Украине.

В то же время окончательно организаторами утверждено 4 польских города и Киев.

Остальные 3 украинских города, чтобы не потерять право принимать матчи чемпионата, должны исправить недостатки в подготовке до декабря этого года.

Киев также должен ускорить подготовку, чтобы не потерять право принимать финальный матч чемпионата.

(УНИАН)