ДАЙДЖЕСТ СМИ за 16 сентября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «На колебаниях курса банки заработали миллиард», в котором пишет - в результате ажиотажного спроса на доллар со стороны населения в июле-августе банки смогли в два раза увеличить доход от валютно-обменных операций…

http://delo.ua/dengi/banki/na-kolebanijah-banki-zarabotali-milliard-130102/

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Также «Дело» в материале «Страховщики задолжали клиентам 200 млн гривен» пишет – из всей суммы задолженности 85-90% – невыплаты по автострахованию (КАСКО и ОСАГО), так как это самый массовый и самый убыточный вид страхования. Об этом рассказал изданию замдиректора Лиги страховых организаций Александр Залетов…

http://delo.ua/dengi/strahovanie/strahovcshiki-zadolzhali-klientam-200-mln.-grn.-130105/

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"Дело" в публикации «Неурожайные цены» пишет - стоимость пшеницы на торгах в США упала до уровня апреля 2007 года – за бушель с поставкой в декабре дают не более 4,5 долл., что эквивалентно 165,33 долл. за тонну. Эксперты утверждают, что главная причина снижения цен – хороший урожай зерновых в этом году…

http://delo.ua/biznes/rynki/neurozhajnye-ceny-130096/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Кабмин думает о плохом» пишет – правительство ожидает ухудшения состояния банковской системы и поэтому запланировал в 2010 году направить 50 млрд грн. на рекапитализацию банков. Эксперты не удивлены прогнозом Минфина, считая, что эти деньги должны пойти на поддержку уже рекапитализированных банков и спасение тех кредитных учреждений, проблемы в которых достигнут пика в 2010 году…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1238416

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Госфинуслуг хочет сделать контрольную работу» пишет – глава Госфинуслуг Виктор Суслов предложил лишить Нацбанк полномочий по надзору над банками и закрепить их за его ведомством. Суслов разработал законопроект, согласно которому у НБУ останется лишь право осуществлять монетарную и валютную политику. Депутаты считают, что с помощью такой инициативы правительство хочет подчинить себе банки, и не намерены поддерживать законопроект в Верховной Раде…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1238398

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Интернет глушит радио» пишет - Интернет в этом году впервые может обогнать радио по объемам рекламных сборов – 131 млн. грн. против 130 млн. грн., отмечает исследовательская компания Cortex в своем последнем отчете. Рынок радиорекламы с начала года упал на 50%, тогда как Интернет оказался единственным медиа, показавшим рост в этом году…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1238415

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Издание «Экономические известия» в публикации «Экономику превращают в цирк» пишет – расходы на господдержку углепрома в 2010 г. могут превысить товарную выручку госшахт в два раза. На сегодня отечественная угольная отрасль работает с отрицательной рентабельностью -100%. Если же принять госбюджет на 2010 г. в том варианте, который предлагает Тимошенко, государство в следующем году будет выделять угольной отрасли 2 грн. на каждую гривню произведенного угля…

http://eizvestia.com/state/full/4181976

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"Экономические известия" в публикации «Химики борются за украинский газ» пишут - АМКУ требует разрешить азотникам закупать газ без целевой надбавки. Такое решение интересно нескольким производителям, в частности «Днепразоту», который имеет лицензию на поставку газа в Украине…

http://eizvestia.com/markets/full/4181995

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«Газета по-киевски» в материале «Киев: Крах бюджета» пишет – бюджет Киева в этом году может побить все мыслимые рекорды недовыполнения. Власти бы что-то предпринять, но она продолжает делить землю…

http://mycityua.com/articles/city/2009/09/16/084815.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Ющенко газ не добыл, зато посадил дерево» пишет - Президент Виктор Ющенко во вторник добивался поставок газа из Туркменистана (нынче, напомним, мы импортируем газ только из России, прямые поставки газа из Туркменистана прекратились в 2006 году). Ющенко провел встречу с глазу на глаз со своим туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухаммедовым. Правда, среди подписанных двусторонних документов соглашения по газу нет, и эксперты особо не верят в то, что к нам пойдет туркменское голубое топливо…

http://www.segodnya.ua/news/14078796.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Госбюджет: Тимошенко берет курс на 7,5» пишет - госбюджет-2010 расписан по курсу 7,5 грн./долл. Премьер подчеркивает, что он «даже завышен». Это кажется странным, когда в обменниках меньше, чем за 8,6 грн. доллар не купишь...

https://economics.unian.net/rus/detail/21118

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «“Зеленый” Lanos, слишком дорогой Opel и новый Chevrolet...» пишет - в шестой раз Киев провел “Столичное Автошоу”. Отечественный автопром ничем новым не порадовал, но зато презентовал свой вариант “зеленого” автомобиля...

https://economics.unian.net/rus/detail/21100

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Отвернулись от России» пишет – 60% падение автомобильного рынка заставило ведущих производителей разочароваться в России. Свои новинки на автосалоне во Франкфурте они адресуют покупателям из других стран…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/09/16/214024

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Издание «Известия» в публикации «Торговым сетям запретили обижать «маленьких» пишет - Госдума приняла в первом чтении многострадальный законопроект о торговле. Никакого госрегулирования цен он не устанавливает, зато отменяет большинство поборов, которыми сети обкладывают поставщиков. И запрещает торговцам расширять свой бизнес, если их доля на рынке - 25%, а оборот превышает миллиард рублей…

http://www.izvestia.ru/economic/article3133050/

(УНИАН)