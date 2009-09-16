Экономический рост начнется в марте-апреле 2010 г.

Экс-председатель Национального банка Украины Сергей ТИГИПКО прогнозирует, что постепенный экономический рост в Украине начнется в марте-апреле 2010 года при условии сохранения позитивных тенденций в ведущих странах мира.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе С.ТИГИПКО.

Он также отметил, что экономическое падение в Украине было наибольшим среди европейских стран и стран СНГ, в то время как четыре постсоветских государства даже продемонстрировали рост. «По итогам первого квартала падение ВВП у нас было 20%, во втором – минус 18%. Думаю, по результатами года мы выйдем на минус 14% ВВП», - заявил С.ТИГИПКО.

«Такое значительное падение происходит из-за того, что наша власть недееспособна и ничего не сделала для преодоления кризиса. Руководители других стран серьезно занимались дерегулированием, кредитованием малого и среднего бизнеса, снижали ставки кредитования и насыщали экономику деньгами. Украина почти ничего не сделала», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

По его мнению, если сохранится нынешняя экономическая политика, надежды Украины на выход из кризиса могут быть связаны только с выздоровлением мировой экономики.