Основной этап рецессии преодолен
11:50, 16 сентября 2009Разное
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Заявляет Стросс-Кан
Основной этап рецессии «остался позади, однако выход из глобального экономического кризиса будет постепенным». Об этом заявил в интервью польскому еженедельнику «Политика» директор- распорядитель Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан.
По его словам, «согласно последним данным, мировая экономика стабилизируется, в некоторых странах даже наблюдается рост».
«В азиатских государствах экономика восстанавливается более быстрыми темпами, однако ситуация также улучшается в Америке и Западной Европе», - сказал Стросс-Кан, передает ИТАР-ТАСС.
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