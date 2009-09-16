Основной этап рецессии преодолен

Основной этап рецессии «остался позади, однако выход из глобального экономического кризиса будет постепенным». Об этом заявил в интервью польскому еженедельнику «Политика» директор- распорядитель Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан.

По его словам, «согласно последним данным, мировая экономика стабилизируется, в некоторых странах даже наблюдается рост».

«В азиатских государствах экономика восстанавливается более быстрыми темпами, однако ситуация также улучшается в Америке и Западной Европе», - сказал Стросс-Кан, передает ИТАР-ТАСС.