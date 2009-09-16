Баррозу переизбран председателем ЕК

Жозе Мануэл Баррозу повторно избран сегодня на пост председателя Европейской комиссии. Как сообщает ИТАР-ТАСС, его кандидатура, представленная саммитом ЕС, одобрена депутатами Европейского парламента.

Голосование Европарламента в Страсбурге проходило на безальтернативной основе - кандидатура бывшего главы Еврокомиссии была единственной.

Ж.Баррозу широко поддержали прежде всего представители правого крыла Европарламента. Другие партийные фракции, в особенности социалисты и "зеленые", резко критикуют его за либеральный курс в экономке. Они также считают недостаточными осуществляемые Еврокомиссией инициативы в социальной сфере, программы по защите трудящихся в условиях кризиса.