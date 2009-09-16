ГЛАВНОЕ на 16 сентября (день)

НБУ

С должности заместителя председателя Национального банка Украины с 15 сентября 2009 года уволен Александр САВЧЕНКО.

Об этом сказано в сообщении НБУ, переданном УНИАН.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября А.САВЧЕНКО подал в отставку с занимаемой должности в связи, по его словам, «с несогласием с валютно-курсовой, монетарной и кредитной политикой, которая проводится руководством Национального банка Украины и ведет к дестабилизации валютного курса, падению валового внутреннего продукта, увеличению количества неплатежеспособных банков, миллиардным потерям сбережений населения и предприятий, а в конечном итоге – к беспрецедентному снижению жизненного уровня населения».

В состав правления Национального банка Украины входит 16 человек. Возглавляет правление председатель Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ.

Бюджет

В Верховной Раде Украины 15 сентября 2009 года зарегистрирован проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», поданный Кабинетом Министров Украины.

Проект данного закона обнародован на сайте ВР.

Документом предлагается определить доходы Государственного бюджета Украины на 2010 год в размере 284,692 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 218,868 млрд. грн., доходы специального фонда – 65,824 млрд. грн.

Расходы Госбюджета предполагается установить на уровне 324,272 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда – 238,520 млрд. грн., расходы специального фонда – 85,752 млрд. грн.

Предлагается установить предельный размер дефицита Госбюджета в сумме 46,748 млрд. грн., в том числе предельный размер дефицита общего фонда – 24,814 млрд. грн.

Доходы Сводного бюджета (учитываются доходы местных бюджетов) на 2010 год установлены на уровне 359,4 млрд. грн. (30,5% ВВП), в том числе по общему фонду – 278 млрд. грн.

Согласно объяснительной записке, бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1 трлн. 178,6 млрд. грн., темпы роста ВВП – 3,76%, инфляция – 9,7%, фонд оплаты труда – 331 млрд. грн.

По итогам 2010 года правительство прогнозирует объем экспорта на уровне 65,075 млрд. долл., импорта – 63,324 млрд. долл., положительное сальдо торгового баланса – 1,836 млрд. долл.

Финансы

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет бывшего главу правительства Виктора ЯНУКОВИЧА и бывшего первого вице-премьер-министра – министра финансов Николая АЗАРОВА в привлечении внешних заимствований на невыгодных условиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании правительства, комментируя досрочное погашение государственного займа на сумму более 700 млн. швейцарских франков, который был привлечен правительством В.ЯНУКОВИЧА.

«Эта сумма была заимствована правительством ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА буквально в последний год их пребывания у власти, и эти средства были якобы привлечены на очень выгодных условиях, но, как выяснилось, обществу говорили неправду. Эти деньги были привлечены под чрезвычайно высокие проценты, а в договоре была предусмотрена возможность для кредитора досрочно предъявить требования о погашении кредита», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также обратила внимание на тот факт, что прежнее правительство якобы привлекало кредит на 12 лет, однако компания-кредитор потребовала от Украины досрочно погасить кредитные обязательства.

«Это уже второй пример, первый пример был аналогичным, когда правительство В.ЯНУКОВИЧА заимствовало 1 млрд. долларов для «Укравтодора». Деньги были полностью разворованы, говорили, что это на 10 лет, а потом нам предъявили этот миллиард для досрочного возвращения. Такое качество работы В.ЯНУКОВИЧА и Н.АЗАРОВА, и такое отношение к стране, когда они брали деньги и использовали их не по назначению, приводит к многократному усилению кризиса в стране», - пояснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что предъявление погашения досрочных кредитных обязательств Украины в размере более 700 млн. швейцарских франков в кризисных условиях является ударом по экономике Украины. Однако правительство, в частности Министерство финансов, накануне перечислило средства для полного погашения кредитных обязательств.

«Несмотря на то, что для нас это было большим сюрпризом и большим ударом, мы все равно больше 6 млрд. грн. возвратили вчера, возвратили своевременно. И мы, как страна, с честью вышли из этой ситуации. Это было нелегко, это, безусловно, привело к сокращению расходов по всем другим направлениям, которые должны финансироваться», - сообщила глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября Министерство финансов погасило основную сумму и выплатило купонный доход по облигациям внешнего государственного займа Украины 2006 года на общую сумму 781,44 млн. швейцарских франков.

По данным пресс-службы Минфина, в сентябре и декабре 2006 года Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа Украины 2006 года на общую сумму 768 млн. швейцарских франков. Срок обращения составляет 12 лет с одноразовой возможностью пут-опциона через 3 года (15 сентября 2009 г.).

Инвесторы в определенный данными условиями срок воспользовались правом пут-опциона и предъявили к досрочному погашению весь объем выпущенных облигаций.

Заимствования осуществлялись по ставке 3,5% годовых.

Национальный банк Украины в 2010 г. направит не менее 10,5 млрд. грн. разницы сметных доходов над расходами в Государственный бюджет Украины.

Это предусмотрено проектом Госбюджета-2010, обнародованным на официальном сайте парламента.

Согласно проекту документа, не менее 2,625 млрд. грн. Нацбанк должен перечислить до 20 апреля, и такие же суммы – до 20 июля, 20 октября и до 20 декабря 2010 г.

Как сообщал УНИАН, Законом “О внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины” от 21 августа т.г. предусмотрено, что НБУ в 2009 году должен внести в Госбюджет превышение сметных доходов над сметными расходами на общую сумму не менее 9 млрд. 800 млн. грн.

Кабинет министров Украины в проекте Государственного бюджета на 2010 год предлагает изменить условия использования предприятиями средств, полученных из Стабилизационного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, о внесении таких изменений в проект бюджета сообщил сегодня в ходе презентации документа общественности в Украинском доме и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«Мы предлагаем ввести норму, в соответствии с которой средства Стабилизационного фонда могут использоваться исключительно либо на возвратной основе, если это предприятие не государственной формы собственности, либо путем увеличения активов предприятий и субъектов государственного сектора экономики, либо путем капитализации инвестиций со стороны государства – то есть в обмен на корпоративные права субъектов, которые получают эти средства», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он отметил, что введение такой нормы улучшит конкуренцию предприятий и позволит снизить возможность нарушений при использовании этих средств.

Кабинет министров Украины предлагает установить прожиточный минимум с 1 января 2010 г. на уровне 637 грн., с 1 апреля – 651 грн., с 1 июля – 655 грн., с 1 октября – 673 грн. и с 1 декабря 2010 г. – 687 грн.

Это предусмотрено проектом Госбюджета-2010, размещенным на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно документу, для детей до 6 лет прожиточный минимум с 1 января 2010 г. будет составлять 567 грн., с 1 апреля – 579 грн., с 1 июля – 583 грн., с 1 октября – 599 грн., с 1 декабря 2010 г. – 611 грн.

Для детей от 6 до 18 лет прожиточный минимум в 2010 г. будет составлять: с 1 января – 713 грн., с 1 апреля – 729 грн., с 1 июля – 733 грн., с 1 октября – 753 грн., с 1 декабря – 769 грн.

Для трудоспособных лиц с 1 января 2010 г. планируется установить прожиточный минимум на уровне 681 грн., с 1 апреля – 696 грн., с 1 июля – 700 грн., с 1 октября – 719 грн., с 1 декабря – 734 грн.

Для лиц, которые потеряли работоспособность, прожиточный минимум на следующий год устанавливается в таком порядке: с 1 января – 507 грн., с 1 апреля – 518 грн., с 1 июля – 521 грн., с 1 октября – 535 грн., с 1 декабря – 546 грн.

Уровень прожиточного минимума в Украине на 1 января 2009 г. составлял 626 грн.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,51 грн./долл., что на 0,5% дороже по сравнению с 15 сентября, продают – по 8,63 грн./долл., на 0,4% дороже. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,45-8,56 грн./долл., по продаже – в пределах 8,58-8,70 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,5% по сравнению с 15 сентября, и составляет 12,39/12,67 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,00-12,53 грн./евро, по продаже – в пределах 12,55-12,80 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 15 сентября, повысился на 1,2% и составил сегодня 0,2660 грн./рубль, продажи – на 0,4%, до 0,2795 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,26-0,276 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,275-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,51 грн./долл., что на 0,5% дороже, чем вчера, продажи – 8,63 грн./долл., на 0,3% дороже. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,45-8,535 грн./долл., по продаже – в пределах 8,585-8,70 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева повысился на 0,6% со вчерашнего дня и составляет сегодня 12,43/12,68 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,00-12,50 грн./евро, по продаже – в пределах 12,60-12,90 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 15 сентября, повысился на 1,3% и составляет в среднем 0,2635 грн./рубль, продажи – на 0,7%, до 0,2814 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,25-0,275 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,277-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,45/8,70 грн., евро – 12,35/12,75 грн., рубль – 0,21/0,28 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,40/8,65 грн., евро – 12,10/12,80 грн., рубль – 0,25/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,45/8,58 грн., евро – 12,30/12,60 грн., рубль – 0,267/0,28 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 16 сентября, составляет: гривни к доллару США – 8,0042, к евро – 11,694937, к российскому рублю – 0,25829.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 8,5040/8,5520 грн./долл., цены на российскую валюту выросли до 0,2780/0,2795 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,4940/12,5660 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,4694/1,4695 долл./евро (вчера – 1,4610/1,4612 долл./евро).

Вчера, 15 сентября, Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре доллар-гривня с ценой отсечения 8,46 грн./долл.

Фондовый рынок

Правительство предлагает обязать предприятия всех форм собственности выплачивать своим акционерам дивиденды в размере 30% прибыли.

Как передает корреспондент УНИАН, такая норма, по словам и.о. министра финансов Игоря УМАНСКОГО, содержится в проекте Государственного бюджета на 2010 год.

«Каждый год государство, в том числе как один из акционеров и собственник целого ряда объектов государственной собственности, определяет политику в отношении получения дивидендов на корпоративные права государства. Этот проект бюджета не имеет отличий в этой части: мы предлагаем определить на уровне 30% чистой прибыли, как задание для государственного сектора, – направить на выплату дивидендов. Кроме того, мы в "Заключительных положениях" предлагаем эту же норму распространить на предприятия всех форм собственности», - сказал И.УМАНСКИЙ сегодня в ходе обсуждения проекта бюджета на 2010 год с общественностью в Украинском доме.

Таким образом, отметил он, дивиденды гарантированно смогут получать не только акционеры госпредприятий, но и предприятий других форм собственности, в том числе и миноритарные акционеры, которые получили акции предприятий в результате «массовой, ваучерной приватизации» и до сих пор не получали таких дивидендов.

«Норму в 30% чистой прибыли на выплату дивидендов мы предлагаем распространить на всех субъектов», - сказал И.УМАНСКИЙ.

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО положительно отозвалась о введении такой нормы, предложенной Министерством финансов, отметив, что в Украине до 13 млн. людей стали миноритарными акционерами в результате ваучерной приватизации, и с момента приватизации никто из них не получал дивидендов. «Это абсолютное нарушение прав миноритарных акционеров», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Приватизация

В течение пяти лет с момента перехода права собственности на государственный пакет акций облэнерго продажа (отчуждение) значительной части их имущества или сдача его в аренду будет возможна только на основании предварительного согласия Фонда государственного имущества Украины (ФГИ).

Об этом говорится в приказе ФГИ №1383 от 2 сентября 2009 г., обнародованном в официальном издании Фонда госимущества "Ведомости приватизации" от 16 сентября т.г.

Как отмечается в приказе, значительной частью имущества считается имущество, рыночная стоимость которого составляет более 10% уставного фонда предприятия.

В приказе ФГИ также сказано, что покупатель акций облэнерго должен в течении 50 дней с момента заключения договора купли-продажи получить разрешение не только от Антимонопольного комитета, но и от Национальной комиссии регулирования энергетики Украины (НКРЭ).

Как сообщал УНИАН, в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины №1004 от 19 августа т.г., контрольные пакеты акций 14 облэнерго, находящиеся в государственной собственности, должны быть выставлены на продажу на приватизационных конкурсах с открытым предложением цены по принципу аукциона до 1 декабря 2009 года.

ТЭК

Ожидаемая реструктуризация долгов НАК «Нафтогаз Украины" улучшит рейтинги как Украины, так и самой компании, считает исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам сегодня в Кабинете министров.

«Я уверен в том, что реструктуризация долгов «Нафтогаза» приведет уже в этом году к улучшению рейтингов как Украины, так и «Нафтогаза», и, как следствие, возникнет дополнительная возможность выхода на инвестиционный рынок», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Вместе с этим он отметил, что НАК «Нафтогаз Украины» еще не обращался в Минфин с окончательной информацией по реструктуризации долга.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины», начиная с 14 сентября, проведет серию переговоров с кредиторами в рамках процесса реструктуризации двусторонних долговых обязательств, которые также включают евробонды, срок выплаты по которым - 30 сентября 2009 года.

Согласно сообщению пресс-службы НАК, компания "Нафтогаз" и ее советники в настоящее время согласовывают окончательные детали предложения по реструктуризации, которые будут приемлемыми как для госхолдинга, так и для его инвесторов.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» назначил Группу по управлению обязательствами банка Credit Suisse менеджером дилера для осуществления запланированной реструктуризации евробондов на сумму 500 млн. долл., срок выплаты по которым – 30 сентября 2009 года, а также по вопросам урегулирования финансовых обязательств относительно двусторонних кредитов компании.

30 сентября истекает срок погашения еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины», выпущенных в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл.

Цены на бензин будут снижаться, однако на рынке ощущается дефицит предложений.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции директор ООО «Консалтинговая група А-95» Сергей КУЮН.

«Начало сентября принесло довольно положительные прогнозы. Рынок показал обнадеживающую для потребителей динамику. В частности, мировой рынок пошел на спад, и уже неделю мы прожили со стабильным курсом гривни. Все это укрепляет прогноз, что цена в розничной сети будет снижаться», – отметил он.

В частности, по данным С.КУЮНА, после продолжительной паузы вчера внутренний оптовый рынок отреагировал на изменение внешних индикаторов. «Мы видим, что цены на оптовые партии снизились на 100-150 грн. на бензины А-95, А-92. Немножко скромнее динамика снижения по дизельному топливу – минус 30-100 грн. за тонну... Я думаю, что, учитывая те размеры снижения, которые уже есть, то есть порядка 15 копеек, это вопрос, по сути, уже решенный, то есть то, что уже предопределено оптовым рынком», – сказал эксперт.

Вместе с тем, по его данным, на рынке ощущается достаточно серьезный дефицит предложений. «Несмотря на то, что цены падают, реальных партий под этими ценами нет. То есть пока мы имеем дело с ценовыми индикативами, но купить по таким ценам сегодня достаточно проблематично. Речь идет о партиях, которые придут, поэтому ценовое реагирование может оказаться не таким быстрым, как бы хотелось. Если правительство удержит курс хотя бы в нынешних стабильных рамках, это позволит быстро наполнить рынок», – считает С.КУЮН.

По его мнению, рынок по-прежнему подвержен валютным рискам. «Сегодня во многих отраслях экономики негативные ожидания по валютному курсу отчасти закладываются в цены. Думаю, рынок нефтепродуктов не исключение. Поэтому есть опасения по поводу курса. А еще более важный фактор – это то, что ощущается достаточно серьезный дефицит на внутреннем рынке», – отметил эксперт.

Дефицит нефтепродуктов, по словам С.КУЮНА, связан с валютными колебаниями в августе – в начале сентября. В частности, по итогам августа наполнение рынка было хуже по бензинам на 27%, по дизельному топливу – до 10% по сравнению с прошлым годом. «Это связано с тем, что на фоне стабильного производства очень снизился импорт, так как импортер решил перестраховаться и во время валютных скачков отказаться от поставок, переждать», – считает он.

По данным эксперта, пониженные темпы наполнения рынка наблюдаются и в сентябре, кроме того, есть и другие неблагоприятные факторы. «В частности, один из крупнейших поставщиков бензина и дизельного топлива в Украину – Мозырский НПЗ (Беларусь) уже почти месяц находится на профилактическом ремонте, и рынок ощущает очень большую нехватку этих объемов. Кроме того, с 1 сентября введен мораторий на поставки нефтепродуктов из Казахстана. Эти объемы были не так велики, как хотелось бы, но у импортеров этого направления интерес просыпался. Однако правительство этой страны решило наполнить внутренний рынок», – отметил С.КУЮН.

Транспорт

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству экономики провести сравнительный анализ ценовой политики при установлении тарифов на перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в ходе заседания Кабинета министров во время обсуждения вопроса по развитию лесной и деревообрабатывающей отрасли.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что на сегодняшний день в некоторых случаях тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом устанавливаются выше, чем на перевозки автомобильным транспортом, и это не нормально и не допустимо.

«Если кто-то будет задирать цены на услуги «Укрзализныци», то я прошу мне сразу объяснить, кто будет покрывать эти убытки (полученные от того, что груз из-за этого перевозится автотранспортом – УНИАН)... В прошлом году мы уже достигли такого рубежа (по тарифам), что «Укрзализныця» стает просто нерентабельной для собственников грузов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что факты о том, что в некоторых случаях сокращаются транзитные перевозки по железной дороге, должны быть серьезным сигналом для Министерства экономики для изучения причин их возникновения.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 мая вступил в силу новый «Сборник тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанных с ними услуг и Коэффициентов, которые применяются к Сборнику тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные услуги».

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал Министерству транспорта и связи Украины пересмотреть «Сборник тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортов», введенный с 1 мая т.г.

По данным Госкомстата, предприятия транспорта Украины за 8 месяцев на треть снизили грузоперевозки - до 434 млн. тонн. Перевозка грузов железными дорогами в январе-августе уменьшилась на 30,8% - до 246,6 млн. тонн. Грузооборот железнодорожного транспорта снизился на 32,4%.

Налоги

Представители малого и среднего бизнеса сегодня возле здания Кабинета Министров Украины провели предупредительную акцию протеста против принятия проекта закона об авансовом взимании налога на прибыль с предпринимателей, разработанного народным депутатом Олегом ЛЯШКО (БЮТ).

Как передает корреспондент УНИАН, у стен Кабмина собрались активисты Партии малого и среднего бизнеса и других общественных организаций, а также предприниматели.

«Точкой кипения стал закон депутата О.ЛЯШКО от фракции БЮТ об авансовом сборе налога на прибыль, который будет вычисляться по прошлогодним нормам. Это единственная в мире практика – авансовый сбор налога, которая противоречит не только нормам закона, но и морали. Предприниматели сегодня пришли напомнить правительству обо всех законах, которые были внедрены за этот год для малого и среднего бизнеса, о налогообложении предпринимателей по упрощенной форме и призвать воздержаться от принятия зарегистрированного законопроекта, который только усугубит сложившуюся ситуацию», – отметил председатель Партии малого и среднего бизнеса Ярослав МЕСЯЦ.

По его словам, вследствие непродуманной налоговой политики и административного давления на предпринимателей в Украине постоянно увеличивается количество предприятий, вынужденных свернуть свою деятельность.

«По последним данным, порядка 40% малого и среднего бизнеса по всей Украине в период кризиса прекратили свою деятельность. В первую очередь это люди, которые стояли на рынках, занимались мелкой торговлей и производством. Некоторые из них ушли в тень, однако большинство прекратили деятельность. Этот огромный показатель, даже в мировых масштабах. Многие предприятия не смогут возобновить свою деятельность после кризиса», – сказал Я.МЕСЯЦ.

По его словам, сегодня протестующие проводят предупредительную акцию. Если же правительство не прислушается к их требованиям, то Партия малого и среднего бизнеса намерена объявить бессрочную акцию протеста под стенами Кабмина.

«В начале года мы здесь выставляли палатки в рамках двухмесячной акции, которая носила напоминающий характер. Мы хотели напомнить правительству о внешнем госдолге Украины, об опасности новых заимствований, о кризисе. Тогда мы предлагали не повышать налоги, объявить форс-мажорный статус в государстве и ввести очень жесткую ответственность за коррупцию. Только последнее наше предложение было в какой-то мере реализовано, остальное все сделали наоборот – банки не выдают депозитов, но требуют возвращения кредитов. Налоги повышаются весь год – рыночный сбор в начале года, транспортный сбор, сбор на рекламу. А сейчас вот еще один закон готовится. Если правительство не примет никаких мер, мы начнем бессрочную акцию протеста, как делали это зимой», – заявил Я.МЕСЯЦ.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Олег ЛЯШКО (БЮТ) зарегистрировал в Верховной Раде проект закона (№5082 от 1 сентября 2009 г.) о перечислении налога на прибыль предприятий авансовыми платежами. Документ предусматривает перечисление налога в первый и третий месяцы каждого календарного квартала авансовыми взносами, определенными как 1/12 суммы начисленного налога на прибыль за предыдущий календарный год.

Предусматривается, что авансовые взносы должны перечисляться в бюджет до 20 числа первого и третьего месяцев каждого календарного квартала. При этом налогоплательщик должен уменьшить сумму начисленного налога на прибыль за отчетный период на сумму авансового взноса, предварительно оплаченного на протяжении такого отчетного периода.

Связь. Коммуникации

ГП «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР), по состоянию на 15 сентября, выдало для оформления таможенных документов разрешения на законный ввоз в Украину более 2 млн. мобильных телефонов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УГЦР.

По данным центра, по состоянию на середину сентября т.г. в обобщенную базу данных УГЦР внесено 2,38 млн. кодов IMEI мобильных телефонов, с учетом остатков в реализации.

В центре подчеркнули, что операторы мобильной связи обязаны осуществлять подключение к сети телефонов и предоставлять телекоммуникационные услуги только в том случае, если коды IMEI терминалов зарегистрированы в обобщенной базе данных УГЦР. Для избежания лишних проблем с пользованием новыми купленными мобильными телефонами УГЦР рекомендует при их приобретении обязательно проверять наличие кодов IMEI в обобщенной базе данных, которая ведется в Украинском государственном центре радиочастот.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году УГЦР выдал разрешения на ввоз 1,3 млн. мобильных телефонов или примерно на 16,5% от всех ввезенных в страну за этот период телефонов. По оценкам аналитиков, в 2009 году в Украине будет реализовано до 4 млн. телефонов.

По оценкам специалистов УГЦР и аналитиков рынка, во II квартале 2009 года было законно ввезено на территорию нашего государства около 80% мобильных телефонов.

Правительство планирует с 1 октября 2009 года увеличить на 50% зарплаты почтальонам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании правительства.

«Почтальоны, которые сегодня разносят людям всю корреспонденцию, находятся в самом плохом состоянии. Именно поэтому сегодня мы будем рассматривать вопрос о повышении заработной платы всем почтальонам на 50% с 1 октября», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также подчеркнула, что в связи с необходимостью экономии финансовых ресурсов одновременно необходимо рассмотреть возможность об использовании в сфере «Укрпочты», в частности при приеме на работу почтальонов, такого механизма, как частичная занятость.

Киотский протокол

Украина, в результате заключения и реализации договоров по продаже квот на выбросы углекислого газа, согласно Киотскому протоколу, в 2010 году потенциально может получить до 2 млрд. долл.

Об этом УНИАН сообщил председатель Национального агентства экологических инвестиций Украины Игорь ЛУПАЛЬЦЕВ.

«Наши планы - заключить договоров на 2 млрд. долл.», - сказал он.

Вместе с этим, он отметил, что реализация этих договоров может проходить как в следующем, так и в 2011 году. Однако ключевым годом по получению и использованию средств является именно 2010 год.

Вместе с этим И.ЛУПАЛЬЦЕВ уточнил, что 1,5 млрд. грн., полученные в 2009 году, будут использованы в соответствии с проектом Госбюджета на следующий год – в 2010 году. Справка УНИАН. Украина ратифицировала Киотский протокол в 2004 году. В рамках протокола существует понятие так называемых гибких механизмов, среди которых для Украины привлекательными являются два – торговля выбросами и проекты совместного внедрения, которые позволяют получать доходы от продажи квот.

Продажа части своей квоты предусматривает продажу "излишков" тем странам, которые превышают уровень собственной квоты выбросов. На сегодня основным "проблематичным" газом является СО2, поэтому торговля именно квотами углекислого газа способна принести наибольшую выгоду.

От продажи квот на выброс углекислого газа Украина на сегодняшний день уже получила около 3,5 млрд. грн.

Столица

Киевская городская государственная администрация ведет переговоры с ГАИ по возобновлению работы эвакуаторов в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила первый заместитель главы КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

По ее словам, есть многочисленные обращения в мэрию от граждан, от водителей с просьбой возобновить работу средств эвакуации.

«И киевляне, и водители за возобновление эвакуации. Но если есть какие-то запрещающие действия - пусть будут пробки на дорогах… Хотя мы продолжаем работу и попытки возобновить эвакуацию», - прокомментировала ситуацию И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

По ее словам, ГАИ хочет самостоятельно заниматься эвакуацией. «Но у ГАИ нет эвакуаторов. Мы не будем обслуживать ГАИ – мы не обслуживающая структура ГАИ. Мы ведем переговоры с ГАИ. Нет – пожалуйста, пусть занимаются покупкой и эвакуацией сами, если они этого захотят», - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

(УНИАН)