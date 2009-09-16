Определены победители конкурса «Налоги глазами детей-2009»

В детском оздоровительном центре „Маяк” (г. Евпатория) состоялось торжественное награждение победителей и лауреатов Всеукраинского конкурса детского творчества „Налоги глазами детей – 2009”.

Организатором конкурса является Государственная налоговая администрация Украины, соорганизаторами - Ассоциация налогоплательщиков Украины и Центральный Совет Всеукраинского профсоюза работников ОГНС. Конкурс поддержали журнал „Вестник налоговой службы Украины”, газета „Все о бухгалтерском учете”, детский санаторно-оздоровительный центр „Маяк”, АОЗТ „Саммит”, Украинская инвестиционно-инжиниринговая компания, ЗАО „Украинская мобильная связь”, Группа компаний „ФОКСТРОТ”.

Победителями и лауреатами конкурса стали 90 авторов лучших изобразительных и литературных работ на тему «Налоги глазами детей», которые были отобраны из почти тысячи.

Поздравить финалистов творческого соревнования в Евпаторию прибыли заместитель председателя ГНА Украины Сергей ЛЕКАРЬ, директор Департамента массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНА Украины Виктор КОСАРЧУК, первый вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Василий МАТИЙЧИК, председатель Совета профсоюзов органов государственной налоговой службы Украины Александр КИСЛИЦА, председатель ГНА в АР Крым Вячеслав БУСАРЕВ, партнеры конкурса.

«Благодаря конкурсу, даже самые маленькие из участников понимают, для чего платятся налоги, они стремятся стать настоящими гражданами своего государства. Такая философия является хорошим стимулом и для взрослых быть добросовестными налогоплательщиками», - отметил С.ЛЕКАРЬ.

Победители и лауреаты конкурса были награждены медалями, дипломами и подарками (мини-системы DVD, портативные DVD-плееры, фотоаппараты, цифровые плееры). Директор крымского представительства Группы «ФОКСТРОТ» Павел МОЧАЛИН сделал индивидуальный подарок от своего представительства - синтезатор.

«Наш бизнес стоял у истоков создания конкурса и нынешние сложные экономические времена не смогли помешать дальнейшему партнерству в конкурсе «Налоги глазами детей». Мы рады сделать свой вклад в развитие полезного социального дела», - отметил председатель Совета основателей Группы компаний «ФОКСТРОТ» Геннадий ВЫХОДЦЕВ.

Праздник завершил концерт при участии народного артиста Украины Александра Василенко, группы «Эликсир–Шоу», певицы Наталии Валевской.

В завершение официального награждения С.ЛЕКАРЬ объявил о начале конкурса «Налоги глазами детей - 2010».

Он также отметил, что с 24 сентября по 24 ноября 2009 года в конгресс-холле ГНА Украины (Киев, Львовская площадь, 8) пройдет выставка творческих работ участников.