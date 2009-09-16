ГЛАВНОЕ на 16 сентября (вечер)

Хроника дня

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Экономика

СП: Однозначная инфляция в 2010 г. реальна

В Секретариате Президента считают реальным удержание показателя инфляции в Украине по итогам 2010 года на однозначном уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК на пресс-конференции.

«Считаю реальным удержание однозначной инфляции, - сказал А.ШЛАПАК. При этом он подчеркнул, что исключительным условием для достижения такого показателя является отсутствие необеспеченной эмиссии Национального банка Украины.

Как сообщал УНИАН, в зарегистрированном в Верховной Раде проекте закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», поданном Кабинетом министров, инфляция установлена на уровне 9,7%.

ТЭК

Кабмин поручил пресечь спекуляции на рынке топлива

Кабинет министров Украины поручил Антимонопольному комитету (АМКУ), Государственной налоговой администрации (ГНАУ) совместно с Министерством топлива и энергетики и Министерством экономики разработать и принять меры по недопущению злоупотреблений и спекуляции на внутреннем рынке топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ.

Он подчеркнул, что доклад по результатам принятия этих мер вышеупомянутые ведомства должны представить уже на следующее заседание правительства.

Минэкономики предлагает ввести госрегулирование цен на бензин

Министерство экономики в целях борьбы со спекуляцией и необоснованным завышением цен на нефтепродукты на внутреннем рынке Украины предлагает ввести государственное регулирование цен на дизельное топливо и бензин.

Об этом в комментарии УНИАН заявил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

«Министерство экономики предлагает установить режим государственного регулирования цен на отдельные виды нефтепродуктов», - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

При этом он отметил, что соответствующее постановление может быть вынесено на рассмотрение правительства уже не следующем заседании.

Министр также сообщил, что на сегодняшний день, по имеющимся в Министерстве данным, из проверенных на предмет установления цен 132 субъектов хозяйствования, работающих на розничном рынке нефтепродуктов, почти у 120 были выявлены безосновательные завышения розничных цен на бензин и дизельное топливо. Кроме того, многие из хозяйствующих субъектов просто отказывались давать разрешение на проверку, мотивируя это тем, что на сегодняшний день государственное регулирование цен на нефтепродукты в Украине не введено.

Промышленность

ФГИУ продал 0,1% «АрселорМиттал Кривой Рог»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) продал сегодня на Украинской межбанковской валютной бирже находящиеся в государственной собственности акции ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в размере 0,1% уставного фонда за 54 млн. 819 тыс. грн., сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

По информации Фонда госимущества, покупателями акций «АрселорМиттал Кривой Рог» выступили инвестиционные компании Dragon Capital и Concorde Capital. ИК Dragon Capital приобрела в общей сложности 2 млн. 259,5 тыс. акций метпредприятия за 31 млн. 556 тыс. грн., Concorde Capital приобрела 1,6 млн. акций за 23 млн. 264 тыс. грн.

Номинальная стоимость выставляемого на продажу пакета ОАО составляла 3 млн. 859,5 тыс. грн.

АПК

В Украине намолочено более 37 млн тонн зерна

В Украине к 15 сентября, по оперативным данным, намолочено 37,68 млн тонн зерна, сообщает Минагрополитики, передает УкрАгроКонсалт со ссылкой на Укринформ.

Поздние зерновые и зернобобовые культуры собраны с площади свыше 13,33 млн га, или 85%, отведенных под урожай. Средняя урожайность зерновых по Украине составляет 28,3 ц/га.

Так, к середине сентября было собрано 192 тыс. тонн кукурузы с площади более 50 тыс. га, что составляет 2% от плана при средней урожайности 38,2 ц/га.

Аграрии также собрали более 158 тыс. тонн гречихи с площади свыше 166 тыс. га (63% от прогноза), 118 тыс. тонн проса с 81 тыс. га (75% от прогноза).

Продолжается уборка подсолнечника. Уже намолочено 759 тыс. тонн семян средней урожайности 12,8 ц/га. Намолочено 139 тыс. тонн сои с 94 тыс. га. Урожайность составляет 14,7 ц/га.

Кроме того, земледельцы накопали более 296 тыс. тонн сахарной свеклы с 9 тыс. га, при этом вывезено 263 тыс. тонн.

В Украине посеяно 1,603 млн тонн озимых зерновых (кроме рапса), что составляет 21% от прогноза. Из них на зерно посеяно 1,58 млн тонн.

В частности, к 15 сентября посеяно 1,46 млн га озимой пшеницы, или 23% от прогноза, 19,6 тыс. га ячменя (2% от прогноза), 100 тыс. га ржи (22% от прогноза).

Валютный рынок

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,5040/8,5520 грн./долл., к 11:00 цены выросли – 8,5380/8,5820 грн./долл., а к 12:00 сузился спрэд – 8,5470/8,5805 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 8,5440/8,5780 грн./долл.

В 11:30 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 8,01 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2780/0,2795 грн./рубль, к 11:00 цены поднялись - 0,2790/0,2810 грн./рубль, а к 12:00 сконцентрировались в диапазоне 0,2795/0,2810 грн./рубль. К закрытию цены снизились до 0,2790/0,2805 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал до 30,60 рублей за доллар (-0,2575).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро- доллар изменялись в диапазоне 1,4655/1,4710 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,4940/12,5660 грн./евро, к 11:00 цены ушли вверх – 12,5370/12,6040 грн./евро, и к 12:00 достигли уровня 12,5590/12,6110 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились до 12,5305/12,5830 грн./евро.

Курсы валют НБУ на 17 сентября

100 USD США – 800.4200 (на 16 сентября – 800.4200)

100 EUR – 1174.2962 (на 16 сентября – 1164.4286)

10 RUR – 2.6152 (на 16 сентября – 2.5912)

Учетные курсы банковских металлов НБУ на 17 сентября

за 10 тройских унций (грн.):

959 XAU 10 Золото – 81402.71 (на 16 сентября – 79841.90)

961 XAG 10 Серебро – 1383.93 (на 16 сентября – 1322.29)

962 XPT 10 Платина – 106695.99 (на 16 сентября – 104774.98)

964 XPD 10 Палладий-23772.47 (на 16 сентября-23372.26)