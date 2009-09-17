АНОНС на 17 сентября
Яструбинский о тарифах на ЖКХ: чего ожидать киевлянам?О ситуации в АПК страныЗаседание ГНАУ о праве в сфере налогообложения
Пресс-конференция на тему: «Усложненная ситуация в агропромышленном комплексе Украины. Основные мероприятия по урегулированию проблем в отрасли животноводства. Рынок зерна и сахара. Государственное обеспечение АПК».
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Всеукраинское совещание автомобильных пассажирских перевозчиков: отчет Забастовочного комитета автоперевозчиков Украины о выполнении требований, поданных в 2008 году в Кабинет Министров..
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В медиа-холдинге «Главред-медиа» состоится пресс-конференция начальника Главного управления по вопросам ценовой политики КГГА Василия Яструбинского на тему: «Тарифы на жилищно-коммунальные услуги: чего ожидать киевлянам?».
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Пресс-конференция на тему: "Внешний долг Украины". В работе примет участие председатель Счетной палаты Украины Валентин Симоненко.
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Состоится очередное заседание Общественной коллегии при ГНА Украины, на котором будут обсуждаться неотложные вопросы правоприменительной практики в сфере налогообложения, вопросы возмещения НДС, информационная помощь налогоплательщикам при вычислении ими налогов, сборов и обязательных платежей и т.п.
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