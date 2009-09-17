ДАЙДЖЕСТ СМИ за 17 сентября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Депутаты оставили «Межигорье» без документов», в котором пишет - dокруг резиденции «Межигорье», где проживает лидер Партии регионов, новый виток противостояния. В начале сентября Вышгородская райгосадминистрация отдала по требованию спецкомиссии парламента все документы, подтверждающие покупку резиденции Виктором Януковичем. Отсутствие документов на дачу Януковича застало правительство врасплох. Как признался изданию замминистра юстиции Евгений Корнийчук, отвечающий за возвращение «Межигорья» в госсобственность, без документов добиться поставленной цели будет довольно сложно…

http://delo.ua/vlast/politika/deputaty-ostavili-mezhigore-bez-dokumentov-130184/

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Также «Дело» в материале «Тимошенко нашла работу для Савченко» пишет – опальный экс-топ-менеджер Нацбанка Александр Савченко будет назначен замминистра финансов. Его кандидатуру предложила Юлия Тимошенко…

http://delo.ua/vlast/zakony-gosregylirovanie/timoshenko-nashla-rabotu-dlja-savchenko-130167/

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«Дело» в публикации «В бюджете-2010 заложили самолет для нового президента» пишет - содержание президента в 2010 году обойдется налогоплательщикам в два раза дороже содержания Верховной Рады. Расходы на содержание главы государства и его служб планируется сократить лишь на пятую часть - до 974 млн. грн. Стоит напомнить, что при формировании бюджета-2008 все политические силы критиковали высокие расходы на деятельность президента (1,2 млрд. грн.). На этот раз критики не слышно, и не исключено, что это связано с надеждами лидеров крупнейших политических сил – Виктора Януковича и Юлии Тимошенко - занять президентский пост в следующем году…

http://delo.ua/vlast/politika/v-bjudzhete-2010-samolet-dlja-novogo-prezidenta-130165/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Принуждение к прибыли» пишет – АО должны быть готовы к тому, что в 2010 году им придется заплатить своим акционерам не менее 30% чистой прибыли за 2009 год и прибыли, не распределенной в прошлые годы. Такая норма, предложенная Минфином для увеличения доходов госбюджета, уже вызвала недовольство со стороны предприятий. Впрочем, у компаний будут возможности ее обойти, считают участники фондового рынка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1238849

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Если ни один банкир не сядет, то нарушения в этой сфере могут продолжаться долго» пишет – сотрудники МВД допросили первого зампреда НБУ Анатолия Шаповалова и в будущем намерены получить показания других высокопоставленных представителей регулятора. Как рассказал изданию глава МВД Юрий Луценко, в действиях милиции нет политического подтекста и, прежде чем публично заявить о возбуждении уголовных дел по фактам мошенничества при рефинансировании банков, он поставил в известность президента Виктора Ющенко, однако глава государства никак не отреагировал на эту информацию…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1238876

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Все познают в сравнении» пишет - Юлия Тимошенко поручила Минэкономики сравнить тарифы на грузоперевозки автомобильным и железнодорожным транспортом. В правительстве считают, что тарифы "Укрзализныци" очень высокие, и это привело к снижению объема железнодорожных перевозок. Впрочем, эксперты уверены, что основной причиной этого стало падение промышленного производства, а вовсе не тарифы…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1238860

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Издание «Экономические известия» в публикации «Доллар взрастит проблемку» пишет – очередной виток девальвации может спровоцировать новую волну невозвратов по валютным кредитам. Большинство банкиров считают, что в связи с девальвацией стоит ожидать некоторого ухудшения качества валютного кредитного портфеля…

http://eizvestia.com/fin/full/4182037

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"Экономические известия" в публикации «Укртелеком» выиграл время» пишут - вопрос взаиморасчетов между крупнейшими операторами связи в этом году с большой вероятностью не будет разрешен. Об этом свидетельствуют результаты судебных разбирательств «Укртелекома» с «Киевстаром», «МТС Украина» и «Астелитом» (life:)) по интерконнекту. Для «Укртелекома» затягивание разбирательств может быть на руку, так как оператор получает право совершить позже платежи за интерконнект и перенаправить средства в проблемные зоны…

http://eizvestia.com/markets/full/4182048

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«Газета по-киевски» в материале «Бюджет-2010: Киев оказался «крайним» пишет – каждая строка проекта бюджета столицы «окучивает» избирателя. Но в голосах киевлян, похоже, не сомневаются...

http://mycityua.com/articles/city/2009/09/17/085948.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Доллар замер перед очередным прыжком» пишет - курс пока 8,6 гривни/доллар. К декабрю обещают 10…

http://www.segodnya.ua/news/14079094.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Предвыборные соцстандарты: чей популизм более циничен?..» пишет - соцстандарт – самая интересная карта в колоде президентской кампании. И если одни играют в «добьемся», то другие – в «сделаем»…

http://economics.unian.net/rus/detail/21228

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Второй волны не будет» пишет – российские чиновники излучают оптимизм: экономика страны оживает и выходит из рецессии. Не будет даже ожидавшейся второй волны кризиса, если только мировая экономика не подведет…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/09/17/214118

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Издание «Известия» в публикации «Упаковка для яхты» пишет - Америка и Европа задают новый тренд - богатые больше не хотят демонстрировать богатство. Они и раньше не устраивали ковровую бомбардировку деньгами, как это умеют делать люди в России, но теперь и вовсе решили отказаться от показного потребления…

http://www.izvestia.ru/comment/article3133067/

(УНИАН)