Stern: каждый седьмой немец хочет восстановления Берлинской стены
10:10, 17 сентября 2009Разное
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Доходы и налоги...
Еженедельник Stern опубликовал результаты опроса, согласно которым один из семи немцев хочет восстановления Берлинской стены.
Как передает Reuters, по мнению респондентов, их жизнь была лучше в условиях разделенной Германии - 15% опрошенных испытывают ностальгию по ГДР и ФРГ. Жители Западной Германии недовольны высокими налогами на «перестройку» восточной части страны, а жители Восточной – низким уровнем дохода по сравнению с западными соседями, отмечает журнал.
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