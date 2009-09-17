Stern: каждый седьмой немец хочет восстановления Берлинской стены

Еженедельник Stern опубликовал результаты опроса, согласно которым один из семи немцев хочет восстановления Берлинской стены.

Как передает Reuters, по мнению респондентов, их жизнь была лучше в условиях разделенной Германии - 15% опрошенных испытывают ностальгию по ГДР и ФРГ. Жители Западной Германии недовольны высокими налогами на «перестройку» восточной части страны, а жители Восточной – низким уровнем дохода по сравнению с западными соседями, отмечает журнал.