Устойчивым развитием Украины займется Нацсовет

Кабинет министров Украины принял решение об образовании Национального совета по устойчивому развитию Украины во главе с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики, соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 16 сентября.

Первыми заместителями главы Совета станут министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН и президент Национальной академии наук Борис ПАТОН.

Б.ДАНИЛИШИН в своем комментарии, распространенном пресс-службой министерства, отметил, что образование этого Совета будет способствовать координации деятельности органов государственной власти, научных и общественных организаций для реализации государственной политики по созданию предпосылок для устойчивого развития страны.

Он считает, что чрезвычайно важно ускорить процесс перехода страны к устойчивому развитию, созданию организационных и правовых механизмов реализации основных принципов в соответствии с решениями конференции ООН по окружающей среде и развитию “Планета Земля” (Рио-де-Жанейро, 1992 год) и Всемирного саммита по устойчивому развитию (Йоханнесбург, 2002 год).