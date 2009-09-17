Анонс на 17 сентября т.г.
11:20, 17 сентября 2009Разное
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Тимошенко находится с рабочей поездкой в Житомирской области.Заседание НКРЭ. Пресс-конференция председателя Счетной палаты Валентина Симоненко.
Тимошенко находится с рабочей поездкой в Житомирской области.
Заседание НКРЭ.
Пресс-конференция в Минпромполитики о сотрудничестве с Чехией.
Брифинг Николая Азарова.
Пресс-конференция на тему: «Усложненная ситуация в агропромышленном комплексе Украины".
Всеукраинское совещание автомобильных пассажирских перевозчиков.
Пресс-конференция на тему: «Тарифы на жилищно-коммунальные услуги: чего ожидать киевлянам?».
Пресс-конференция председателя Счетной палаты Валентина Симоненко.
Пресс-конференция президента Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Томича.
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