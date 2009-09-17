Анонс на 17 сентября т.г.

Тимошенко находится с рабочей поездкой в Житомирской области.Заседание НКРЭ. Пресс-конференция председателя Счетной палаты Валентина Симоненко.

Тимошенко находится с рабочей поездкой в Житомирской области. Заседание НКРЭ. Пресс-конференция в Минпромполитики о сотрудничестве с Чехией. Брифинг Николая Азарова. Пресс-конференция на тему: «Усложненная ситуация в агропромышленном комплексе Украины". Всеукраинское совещание автомобильных пассажирских перевозчиков. Пресс-конференция на тему: «Тарифы на жилищно-коммунальные услуги: чего ожидать киевлянам?». Пресс-конференция председателя Счетной палаты Валентина Симоненко. Пресс-конференция президента Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Томича.

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