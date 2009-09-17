Анонс на 17 сентября т.г.

11:20, 17 сентября 2009
Разное
1

Тимошенко находится с рабочей поездкой в Житомирской области.Заседание НКРЭ. Пресс-конференция председателя Счетной палаты Валентина Симоненко.

Тимошенко находится с рабочей поездкой в Житомирской области.

Заседание НКРЭ.

Пресс-конференция в Минпромполитики о сотрудничестве с Чехией.

Брифинг Николая Азарова.

Пресс-конференция на тему: «Усложненная ситуация в агропромышленном комплексе Украины".

Всеукраинское совещание автомобильных пассажирских перевозчиков.

Пресс-конференция на тему: «Тарифы на жилищно-коммунальные услуги: чего ожидать киевлянам?».

Пресс-конференция председателя Счетной палаты Валентина Симоненко.

Пресс-конференция президента Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Томича.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter