Есть единый фронт борьбы против Тимошенко

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что тема обсуждения бюджета на 2010 год еще раз подтвердила наличие единого фронта борьбы против премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

«Уже не раз мы были свидетелями, как инициативы и действия премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО синхронно оценивались командами Виктора ЮЩЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА», - сказал вице-спикер, отметив, что активное обсуждение бюджета, представленного 15 сентября в Украинском доме, еще раз это подтвердило.

Н.ТОМЕНКО заметил, что со вчерашнего дня ключевые представители команд В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА выступают самыми активными критиками. “Недаром и сегодня, в один день, обе команды запланировали свои мероприятия, чтоб совместно выступить против премьера Ю.ТИМОШЕНКО”, - сказал он.

«Можно с уверенностью прогнозировать, что и во время президентской избирательной кампании этот единый фронт будет действовать сообща, лишь с той оговоркой, что к нему активно присоединятся и другие старые и новые политики, которые будут принимать участие в президентской избирательной кампании», - отметил вице-спикер.

Н.ТОМЕНКО убежден, что такая борьба, наверное, принесет политические дивиденды кандидатам в президенты. “Но Украина ждет, чтоб политики из разных лагерей, в том числе и В.ЮЩЕНКО, и В.ЯНУКОВИЧ, объединились в общей борьбе против кризиса, а не против Ю.ТИМОШЕНКО”, - подчеркнул он.