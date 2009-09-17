Есть единый фронт борьбы против Тимошенко
Утверждает Томенко
Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что тема обсуждения бюджета на 2010 год еще раз подтвердила наличие единого фронта борьбы против премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.
«Уже не раз мы были свидетелями, как инициативы и действия премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО синхронно оценивались командами Виктора ЮЩЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА», - сказал вице-спикер, отметив, что активное обсуждение бюджета, представленного 15 сентября в Украинском доме, еще раз это подтвердило.
Н.ТОМЕНКО заметил, что со вчерашнего дня ключевые представители команд В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА выступают самыми активными критиками. “Недаром и сегодня, в один день, обе команды запланировали свои мероприятия, чтоб совместно выступить против премьера Ю.ТИМОШЕНКО”, - сказал он.
«Можно с уверенностью прогнозировать, что и во время президентской избирательной кампании этот единый фронт будет действовать сообща, лишь с той оговоркой, что к нему активно присоединятся и другие старые и новые политики, которые будут принимать участие в президентской избирательной кампании», - отметил вице-спикер.
Н.ТОМЕНКО убежден, что такая борьба, наверное, принесет политические дивиденды кандидатам в президенты. “Но Украина ждет, чтоб политики из разных лагерей, в том числе и В.ЮЩЕНКО, и В.ЯНУКОВИЧ, объединились в общей борьбе против кризиса, а не против Ю.ТИМОШЕНКО”, - подчеркнул он.