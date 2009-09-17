ГЛАВНОЕ на 17 сентября (день)

Бюджет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что фактически дефицит государственного бюджета на 2010 год будет составлять 106 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал на встрече с ведущими учеными, экспертами по проблемам экономического и финансового кризиса и перспективам развития экономики.

В.ЮЩЕНКО жестко раскритиковал бюджетную политику правительства, назвав ее непрофессиональной и не борющейся с кризисом, а наоборот - углубляющей ее.

«Выдуманный бюджет на неправдивой экономике привел к тому, что государственные отношения в экономической сфере стали контрпродуктивными и привели к глубокому падению», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что нереалистичный бюджет текущего года привел к падению во многих сферах. Он выразил обеспокоенность, что правительство предлагает те же подходы и при формировании бюджета на следующий год.

Президент отметил, что, среди прочего, правительство пытается покрыть дефицит бюджета за счет национальной экономики.

По словам В.ЮЩЕНКО, на следующий год предлагаются дотации в Пенсионный фонд в объеме 18 млрд. грн. при непогашении займа в 13 млрд. грн. Таким образом, по словам Президента, несбалансированность Пенсионного фонда на 2010 год составит более 30 млрд. грн.

Также В.ЮЩЕНКО среди цифр, которые составляют скрытый дефицит бюджета, назвал то, что на капитализацию планируется направить 50 млрд. грн.

Также к дефициту В.ЮЩЕНКО отнес цифру 10 млрд. – платежей Национального банка с их прибылей.

«Таким образом, 46 млрд. - это дефицит бюджета публичный, 50 млрд. - вынесенный за политическую процедуру, и 10 млрд. - отношения Национального банка. Выходит 106 млрд. государственного долга», - сказал Президент.

При этом он высказал мнение, что эти деньги можно будет получить только за счет печатания денег, за счет эмиссии. В.ЮЩЕНКО раскритиковал такую политику, сказав, что она приведет к ухудшению жизни людей.

Также Президент отметил, что такая политика приводит к девальвации гривни. Кроме того, Президент подверг жесткой критике то, что правительство хочет увеличить объем государственного долга. Если на 1 января 2009 года долг составлял 90 млрд., на конец этого года будет составлять 193 млрд., то на конец следующего года правительство хочет увеличить эту цифру до 343 млрд. грн.

«Очевидно, что это недопустимая политика», - сказал Президент, подчеркнув, что «латанием» макроэкономических проблем проблему решить будет нельзя.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что бюджет на 2010 год должен формироваться при участии международных финансовых специалистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал на встрече с ведущими научными работниками, экспертами по проблемам экономического и финансового кризиса и перспективам развития экономики.

«Я глубоко убежден, что концепция 2010 года должна формироваться, в том числе, и при участии международных финансовых структур», - сказал Президент.

Он высказал мнение, что в условиях, когда в стране идет неконтролируемый бюджетный процесс, без реформ преодолеть кризисные явления экономики будет невозможно. В.ЮЩЕНКО считает, что без помощи ведущих международных финансовых структур в сегодняшних политических условиях разработать такие реформы будет очень тяжело.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО высказал сожаление и разочарование, что сегодня не выполняется Меморандум между Украиной и Международным валютным фондом.

В частности, он отметил, что сегодня международные финансовые структуры не принуждают украинское правительство придерживаться подписанных соглашений.

«У нас осталась проблема, которая была 8 месяцев тому назад. Мы не выполняем (Меморандум – УНИАН), у нас популизм и политиканство заменили те реформы, которые под контролем, в том числе международных финансовых организаций, Украина должна была сделать», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул, что нельзя слушать «заклинание, что кризу можно переждать». Нужно проводить реформы. Он отметил, что при сохранении нынешних тенденций, в том числе и падения экономики за последние 3-4 месяца, Украине для того, чтобы возобновить показатели 2008 года, понадобится, по разным оценкам, 4-5 лет.

Приватизация

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом приостановил действие положений постановления Кабинета министров Украины от 3 декабря 2008 г. № 1517-р, которыми предусмотрено проведение приватизации ОАО «Одесский припортовый завод".

Текст соответствующего указа от 17 сентября № 747/2009 обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, свое решение Президент мотивирует тем, что данное положение постановления правительства противоречит п. 24 ч. 2 ст. 5 Закона Украины «Об управлении объектами государственной собственности» и постановлению Кабмина от 23 декабря 2004 года № 1734 «Об утверждении перечня предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства»), которыми за ОПЗ закрепляется статус объекта, имеющего стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

«При отсутствии государственной программы приватизации, адекватной современному уровню развития общественных отношений, (это решение правительства - УНИАН) не отвечает интересам национальной безопасности в сфере приватизации», - отмечается в указе Президента.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества Украины 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней после его объявления.

По данным ФГИУ, с начала объявления конкурса по продаже завода, по состоянию на 11 сентября, в Антимонопольный комитет обратились 13 компаний с просьбой дать им возможность ознакомиться с предприятием и конкурсной документацией для принятия окончательного решения об участии в конкурсе по его приватизации.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Финансы

Национальный банк Украины (НБУ) изменил соотношение ставок рефинансирования с учетной ставкой. Это предусмотрено постановлением НБУ №511 от 27 августа 2009 года, обнародованном на сайте Верховной Рады, которым вносятся изменения в Положение о процентной политике Нацбанка.

В документе предусмотрено, что ставка по кредитам овернайт без обеспечения (бланковым кредитам), предоставляемым Нацбанком коммерческим банкам, должна быть не ниже, чем учетная ставка НБУ плюс 3% (в предыдущем варианте предусматривалось 5%), а по кредитам овернайт под обеспечение – не ниже, чем учетная ставка НБУ плюс 1% (в предыдущем варианте – 3%).

Вышеуказанным постановлением также вносятся изменения в Положение о кредитной поддержке Нацбанком коммерческих банков в случае реальной угрозы стабильности их работы.

Документом предусмотрено, что процентная ставка по кредитам, которые предоставляются банкам в случае реальной угрозы стабильности их работы, устанавливается на уровне не ниже, чем учетная ставка плюс 2%.

Ранее предлагалось, чтобы ставка по таким кредитам определялась в размере средневзвешенной процентной ставки рефинансирования, рассчитанной за последние 30 дней, предшествовавших дате принятия решения о предоставлении кредита.

В Положении о процентной политике Нацбанк уточнил, что учетная ставка должна поддерживаться на позитивном реальном уровне относительно уровня инфляции, имеется в виду прогнозный уровень инфляции на соответствующий год, который утвержден Кабинетом Министров и учитывается при создании государственного бюджета.

Постановление НБУ №511 вступает в силу с 20 сентября 2009 года.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,51 грн./долл., продают – по 8,62 грн./долл., курс не изменился по сравнению с 16 сентября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,43-8,56 грн./долл., по продаже – в пределах 8,58-8,70 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,2% по сравнению с 16 сентября и составляет 12,47/12,71 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,20-12,58 грн./евро, по продаже – в пределах 12,58-12,88 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 16 сентября, повысился на 0,8% и составил сегодня 0,2657 грн./рубль, продажи – без изменений – 0,2804 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,277 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,276-0,285 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,51 грн./долл., продажи – 8,61 грн./долл. Курс почти не изменился со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,45-8,55 грн./долл., по продаже – в пределах 8,585-8,65 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева незначительно повысился со вчерашнего дня и составляет сегодня 12,50/12,68 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,40-12,56 грн./евро, по продаже – в пределах 12,62-12,88 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 16 сентября, повысился на 1,6% и составляет в среднем 0,2646 грн./рубль, продажи – незначительно понизился, до 0,2808 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,276 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,278-0,285 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,45/8,70 грн., евро – 12,40/12,80 грн., рубль – 0,21/0,28 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,40/8,65 грн., евро – 12,20/12,90 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,55/8,65 грн., евро – 12,50/12,75 грн., рубль – 0,273/0,283 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 17 сентября, составляет: гривни к доллару США – 8,0042, к евро – 11,742962, к российскому рублю – 0,26152.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,5320/8,5580 грн./долл., цены на российскую валюту выросли – 0,2800/0,2815 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,5670/12,5990 грн./рубль.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,4744/1,4746 долл./евро (среду - 1,4694/1,4695 долл./евро).

В среду, 16 сентября, Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 8,01 грн./долл.

Соцполитика

Правительство предлагает на законодательном уровне обязать предприятия создавать рабочие места для инвалидов.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, такие изменения в Закон “Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине” правительство приняло на заседании 16 сентября.

В частности, в законопроекте отмечается, что предприятия, учреждения, организации, физические лица, которые используют наемный труд, обязаны выделять и создавать рабочие места для трудоустройства инвалидов с обеспечением соответствующих условий для труда. На предприятиях, где количество работающих составляет более десяти человек, предлагается установить норматив рабочих мест для трудоустройства инвалидов, который будет определяться органами местного самоуправления вместе с территориальными социальными службами.

Кроме того, правительство предлагает Фонду социальной защиты инвалидов создать реестр лиц-инвалидов, имеющих желание работать, и передать его в Государственную службу занятости, которая и будет осуществлять поиск работы для инвалидов.

ТЭК

В Украине 86% котельных должны работать на возобновляемых источниках энергии и с использованием специальных технологий сжигания угля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО после ознакомления с работой цеха по переработке древесины в Поташнянском лесничестве Житомирской области.

«Или уголь, или древесина, или брикеты из соломы, или пелетты из древесины – сразу в три раза дешевле тепло для страны», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что на сегодняшний день большинство котельных работает с использованием природного газа, а потенциал в переходе на возобновляемые источники энергии не используется.

«В Украине есть технологии, есть абсолютно все производство оборудования для таких котельных. В Украине все для этого есть, просто ума 18 лет не хватало, и поэтому использовали все больше газа для отопления и совсем не использовали наши украинские возможности по производству тепла и электроэнергии», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Транспорт. Автодор

Кабинет Министров Украины рассчитывает получить по 4,615 млрд. грн. от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), то есть в сумме свыше 9,2 млрд. грн., на улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к Киеву.

Об этом говорится в подготовленном правительством проекте Государственного бюджета на 2010 год, размещенном на сайте Верховной Рады.

Cогласно документу, соответствующие проекты с обоими банками планируется реализовать в 2010 году.

Как сообщал УНИАН, весной 2009 года глава «Укравтодора» Вадим ГУРЖОС заявил, что «Укравтодор» ведет переговоры с ЕИБ и ЕБРР о финансировании реконструкции автодорог вокруг Киева в радиусе 50 км. На то время велась разработка проектно-сметной документации, поэтому сумма инвестиций банков не называлась.

«Речь будет идти о сотнях миллионов долларах», – отметил тогда В.ГУРЖОС. По его словам, предусматривается реконструкция практически всех основных дорог вокруг Киева: от Киева до Житомира (до 128 км), Киев–Ковель, Киев–Одесса, Киев–Знаменка (дорога на Обухов), Киев–Луганск–Изварино, Киев–Чернигов.

Кабинет Министров Украины поручил Министерству транспорта и связи, Министерству финансов и Министерству экономики решить вопрос прямой бюджетной поддержки и направления в соответствии с Законом Украины «О железнодорожном транспорте» бюджетных средств на реализацию отраслевой Комплексной программы обновления железнодорожного подвижного состава Украины на 2008-2020 годы.

Соответствующее поручение содержится в проекте Государственной программы экономического и социального развития на 2010 год, подготовленном Кабмином и зарегистрированном в Верховной Раде 16 сентября т.г. под №5140.

Министерствам поручено на протяжении года решить вопрос о выделении бюджетных средств на приобретение 254 пассажирских вагонов, 5 вагонов типа СТ для перевозки спецконтингента и 41 вагона, приспособленного для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Кроме того, министерства должны решить вопрос бюджетного возмещения «Укрзализныце» средств государственного бюджета за реализацию мероприятий по ликвидации последствий наводнения в Закарпатской области, которое произошло 23-27 июля 2008 года.

В то же время, проектом Госбюджета на 2010 год, подготовленным Кабмином и внесенным на рассмотрение Верховной Рады 15 сентября т.г., не предусмотрено выделение средств «Укрзализныце» на отмеченные выше мероприятия.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в прошлом году при подготовке Госбюджета-2009 просила правительство предусмотреть в государственном бюджете на 2009 год 1,5 млрд. грн. на закупку 200 пассажирских вагонов.

В госбюджете-2008 на закупку вагонов средства выделены не были, как и в предыдущие годы. В настоящее время ведомство закупает вагоны за собственные или инвестиционные средства, хотя законодательно предусмотрено государственное финансирование закупки вагонов.

Столица

Депутаты фракции БЮТ в Киевском городском совете принесли в сессионный зал коробки с собранными подписями киевлян против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которые планируют во время заседания передать лично секретарю Киевсовета Олесю ДОВГОМУ.

Как передает корреспондент УНИАН, подписи были собраны на общественных слушаниях, которые проводили представители фракции БЮТ.

Как сообщил член фракции Сергей МЕЛЬНИК, депутаты от БЮТ сегодня попытаются внести в повестку дня вопрос об установлении моратория на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве, поскольку этот вопрос нуждается во внеочередном рассмотрении.

«Принятие этого решения позволит тарифам оставаться на старом уровне, то есть такими, какими были до лета», - объяснил С.МЕЛЬНИК.

Если же вопрос о моратории не удастся внести на рассмотрение сегодняшнего заседания, то в БЮТ не исключают, что будет проведено внеочередное заседание (следующее заседание Киевсовета по плану должно состояться 8 октября – УНИАН).

В то же время С.МЕЛЬНИК выразил сожаление по поводу малого количества киевлян под стенами мэрии на митинге, который организовал БЮТ: «Мы призвали киевлян прийти, поддержать эту позицию на митинге. Ну, по-видимому, мне кажется, что киевляне устали митинговать, потому что не уверены, что к их мнению прислушается действующая власть».

В то же время С.МЕЛЬНИК отметил, что 600 тыс. собранных подписей – это мнение киевлян по этому вопросу, и депутаты должны к нему прислушаться.

«Я думаю этого более чем достаточно, чтобы депутаты обратили внимание на мнение своих избирателей и приняли ответственное решение», - сказал С.МЕЛЬНИК.

Лесхоз

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что в Украине необходимо наращивать площади лесов и увеличивать объемы переработки древесины, а развитие лесного хозяйства должно стать стратегическим направлением развития страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала после ознакомления с работой цеха по переработке древесины в Поташнянском лесничестве.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что как минимум необходимо нарастить площади лесов до 20-25%, потому что сегодняшние площади в 15,7% территории Украины являются абсолютно недостаточными, поскольку в среднем по странам Европы этот показатель составляет порядка 30%.

Премьер подчеркнула, что государственная программа по развитию лесов на 2010-2015 годы, принятая на вчерашнем заседании Кабинета министров, потребует финансирования в 22 млрд. грн., но кроме этого правительство планирует принять еще ряд мер для развития отрасли. «Гослесхоз - это монополия не слабее, чем НАК «Нафтогаз Украины». Могу вам это сказать, абсолютно понимая ситуацию», - сказала премьер.

Она отметила, что, развивая мощности по обработке древесины, можно практически в 3 раза увеличить доходы отрасли. «Думаю, что если мы сможем увеличить мощности по переработке леса и сможем не кругляк продавать за 500 гривен, а высушенные пиломатериалы за 1700 гривен за кубометр, то сразу минимум втрое мы поднимаем доходы и, как следствие, прибыль. И я думаю, что мы даже готовы к тому, что часть налога на прибыль, который платится сегодня предприятиями Гослесхоза, мы сможем оставить в распоряжении предприятий лесного хозяйства для восстановления лесов. Я думаю, что это будет и сама прибыль, и часть налога на прибыль. Если это будет направляться на дополнительные посадки лесов в Украине – это будет очень и очень важная стратегия для Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Позже в Житомире на совещании по вопросам развития лесного хозяйства премьер уточнила, что предприятиям Гослесхоза можно будет оставлять 50% налога на прибыль.

Кроме того, она сообщила, что на вчерашнем заседании Кабинета министров было принято решение о том, что "Укрзализныця" будет покупать деревоматериалы у предприятий Гослесхоза напрямую безо всяких посредников, что также позволит иметь предприятиям дополнительные средства для увеличения лесных площадей.

Лесоводы Украины запланировали в этом году провести лесовоссоздание на площади 70 тыс. га, что в полтора раза больше, чем в 2008 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня председатель Государственного комитета лесного хозяйства Украины Николай ТИМОШЕНКО во время рабочего визита премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Житомирскую область.

«Мы имеем взвешенные приоритеты и самым главным из них является увеличение площади лесов Украины до оптимального уровня. Это задача номер один», – сказал он.

При этом Н.ТИМОШЕНКО уточнил, что посадить лес в Украине планируется на площади 30 тыс. га. «Из них нами уже создано 24 тыс. га леса», – сказал он.

По словам председателя Гослесхоза, лесоводы Житомирской области готовы заготовлять семена и выращивать посадочный материал для обеспечения высоких темпов и объемов лесоразведения.

***По данным Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, общая площадь земель лесохозяйственного назначения составляет 1,1 млн. га, из них покрыты лесом 1 млн. га (33,3% лесистости области).

Столица

Угрозы срыва отопительного сезона в Киеве нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил начальник Главного управления по вопросам ценовой политики Киевской городской государственной администрации Василий ЯСТРУБИНСКИЙ на пресс-конференции.

«Отопительный сезон начнется. Угрозы нет. «Киевэнерго» и Дарницкая ТЭЦ технически готовы к началу отопительного сезона», - сказал он.

В.ЯСТРУБИНСКИЙ призвал киевлян оплачивать коммунальные услуги. При этом он считает, что этих средств однозначно хватать не будет, потому что тарифы на отопление и горячую воду возмещают 70% расходов, а остальное будет оплачивать город.

«Сейчас решается вопрос, где брать деньги за газ... Город найдет средства. Это могут быть кредиты, другие варианты. При любом раскладе отопительной сезон в городе Киеве начнется. Это сто процентов», - заверил он.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября председатель правления АК «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ спрогнозировал, что в случае отсутствия расчетов со стороны Киевской городской государственной администрации по компенсации разницы между экономически обоснованными расходами на производство тепловой энергии и существующими тарифами долг Киева перед компанией к концу года может достичь 2 млрд. грн.

По его словам, на 1 сентября т.г. сумма данной задолженности достигла 1,403 млрд. грн., при этом за 8 месяцев ее прирост составил 992 млн. грн.

Председатель правления АК «Киевэнерго» отметил, что создавшаяся ситуация ставит под угрозу подготовку компании к прохождению осенне-зимнего периода, поскольку из-за отсутствия средств она не может погасить задолженность перед поставщиком газа, а также сформировать десятидневный запас мазута в объеме 76,8 тыс. тонн. Э.СОКОЛОВСКИЙ пояснил, что формирование запасов мазута является одним из необходимых условий подписания акта готовности компании к прохождению осенне-зимнего периода 2009-2010 гг.

Киевлянам, оплатившим коммунальные услуги по старым тарифам, начислена задолженность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Главного управления по вопросам ценовой политики Киевской городской государственной администрации (КГГА) Василий ЯСТРУБИНСКИЙ.

«Киевляне, которые заплатили, не имеют долга. Тем, кто не платил или платил по старым тарифам, сейчас начислен долг», – сказал он.

При этом, по данным В.ЯСТРУБИНСКОГО, за август по новым тарифам коммунальные услуги оплатило 85% киевлян.

Он напомнил, что за август киевляне получили новые платежки за коммунальные услуги, в которых тарифы на 5% ниже, чем в июле. «Это чисто техническое снижение тарифов, для того чтобы мы сами имели возможность разобраться в том, в каком месяце по каким тарифам заплатили. Это связано с тем, что есть решение Окружного административного суда Киева, в соответствии с которым Киевской городской государственной администрации запрещено проводить начисления до рассмотрения вопросов правомерности тарифов», – сказал он.

При этом В.ЯСТРУБИНСКИЙ отметил, что городская власть не проводит начисления, этим занимаются ЖЭКи, ЖСК, ОСМД и т.д.

Начальник Главного управления по вопросам ценовой политики КГГА не исключает, что может быть принято решение, которое обяжет столичные власти вернуться к старым тарифам. «Если такое решение будет принято, тем киевлянам, которые заплатили по новым тарифам, оплата будет учтена в счет будущих платежей. Если этого не будет, то остальным киевлянам будет начислен долг», – пояснил он.

По словам В.ЯСТРУБИНСКОГО, согласно закону об органах местного самоуправления, решение киевских властей об отмене повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги может принять только суд, а не правительство. При этом он отметил, что если суд примет решение отменить тарифы, то киевские власти «будут бороться до последнего».

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжениям КГГА №980, 981 и 978 от 31 августа т.г., в августе-сентябре оплата жилищно-коммунальных услуг для населения увеличится не на 100% (по сравнению с периодом до 1 июня этого года), а на 95%.

(УНИАН)