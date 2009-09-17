Гендиректором НСК «Олимпийский» назначен Билокур

Генеральным директором НСК «Олимпийский» назначен Александр БИЛОКУР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО во время проведения “открытых дверей” на стадионе.

По его словам, вчера, 16 сентября, завершила работу комиссия по рассмотрению кандидатур на должность гендиректора НСК «Олимпийский», которая рекомендовала назначить А.БИЛОКУРА.

На сегодняшний день он исполняет обязанности гендиректора спорткомплекса.

Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что после проведенных консультаций с Киевской городской властью сегодня он подписал приказ о назначении А.БИЛОКУРА на должность генерального директора НСК «Олимпийский».