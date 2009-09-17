«Межгорье» стало заповедником

Кабинет министров Украины предоставил территории резиденции "Межгорье" статус историко-культурного природного заповедника.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Вчера на заседании правительства этой территории предоставлен специальный статус культурного заповедника, и думаю, что дальше все это будет возвращено государству через суды», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН. 26 августа Кабинет министров принял решение о возвращении в государственную собственность резиденции «Межгорье», где проживает экс-премьер-министр, лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ.

По словам премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, “это та резиденция, которой владели все правительства еще со времен Щербицкого”. “То, что ЯНУКОВИЧ лично для себя именно эту правительственную резиденцию забрал под свою дачу – не сойдет с рук”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кабинет министров Украины поручил Министерству юстиции подать иск в суд по поводу возвращения резиденции «Межгорье» в государственную собственность.

В свою очередь В.ЯНУКОВИЧ заявил, что на законных основаниях проживает в частном доме на территории резиденции «Межгорье».