Кабмин утвердил порядок антикоррупционных экспертиз

Правительство на заседании 16 сентября утвердило порядок проведения антикоррупционных экспертиз проектов нормативно-правовых актов, а также внесло соответствующие изменения в регламент деятельности Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил уполномоченный правительства по вопросам борьбы с коррупцией Юрий СУХОВ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«В соответствии с этим решением функции проведения антикоррупционной экспертизы возложены на уполномоченного правительства по вопросам борьбы с коррупцией и его аппарата. Такой антикоррупционной экспертизе будут подлежать проекты актов Президента Украины, Кабинета министров, проектов нормативных актов центральных органов исполнительной власти, а также проекты законов», - сказал Ю.СУХОВ.

По его словам, целью такой процедуры является определение в таких документах возможных коррупциогенных факторов, то есть возможность совершения коррупционных действий после их принятия и реализации.

При этом Ю.СУХОВ подчеркнул, что проекты решений правительства будут проходить антикоррупционную экспертизу в обязательном порядке, в отличие от проектов нормативных актов Президента и законопроектов, инициированных народными депутатами.

«Правительство не может обязать Президента и народных депутатов обязательно подавать проекты своих актов на экспертизу. Но если будет их обращение с такой просьбой, то мы будем такую экспертизу проводить», - добавил уполномоченный правительства по вопросам борьбы с коррупцией.

По его словам, к проведению антикоррупционной экспертизе будут привлекаться лучшие отраслевые специалисты, ведущие представители министерств и ведомств.

«При рассмотрении сложного документа уполномоченный правительства по вопросам борьбы с коррупцией может создавать специальную рабочую группу для проведения антикоррупционной экспертизы», - добавил Ю.СУХОВ.

Уполномоченный правительства сообщил, что заключение результатов экспертизы будет направляться в правительство одновременно с предлагаемым проектом решения, который исследовался с точки зрения наличия коррупциогенных факторов.