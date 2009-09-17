ГЛАВНОЕ на 17 сентября (вечер)

Хроника дня

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Финансы

Внешний долг Украины за январь-июнь сократился на 1%

Валовой внешний долг Украины по итогам первого полугодия т.г. сократился на 1% - до 100,576 млрд. дол. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Сокращение долга происходило, в основном, за счет сокращения задолженности банков с 39,471 млрд. долл. до 35,306 млрд. долл. на 1 июля 2009 года, увеличение – за счет роста задолженности сектора государственного управления с 11,959 млрд. дол. до 13,281 млрд. дол.

На протяжении второго квартала (за апрель-июнь т.г.) валовой внешний долг Украины вырос на 1%. Увеличение долга было зафиксировано в государственном секторе на 1,668 млрд. долл., органами денежно-кредитного регулирования - с 4,545 млрд. долл. до 6,054 млрд. долл. Сокращение долга было зафиксировано в банковском секторе на 2,317 млрд. долл. и в других секторах - с 41,547 млрд. дол. до 40,958 млрд. долл.

Кабмин надеется в 2010 г. привлечь от МБРР почти 4 млрд. грн.

Правительство Украины рассчитывает привлечь от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) 3 млрд. 990 млн. грн. кредита на проект модернизации железнодорожной линии Харьков-Полтава-Николаев-Джанкой. Об этом говорится в подготовленном правительством проекте Государственного бюджета на 2010 г., размещенном на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, реализация проекта с МБРР планируется в 2010 г.

Кроме того, правительство рассчитывает на начало реализации проекта с Европейским банком реконструкции и развития по модернизации железнодорожного направления Люботин – Полтава – Кременчуг – Бурты – Корыстовка стоимостью 1 млн. 005 млн. грн.

По словам гендиректора «Укрзализныци» Михаила КОСТЮКА, в 2009 г. планируется начать подготовку и проектные работы, касающиеся будущей электрификации ряда участков, что предусмотрено программой электрификации до 2020 года. В частности, участка Долинская-Николаев-Херсон-Вадим-Джанкой (394 км, 1 млрд. 492 млн. грн., завершение работ запланировано в 2011 г.), за счет чего будет создан второй параллельный электрифицированный ход на Крым и к черноморским портам.

Что касается участка Полтава-Кременчуг-Бурты-Корыстовка, то «Укрзализныця» ведет на нем работы по электрификации с 2008 г. В 2008 г. на электрификацию участка Кременчуг-Бурты было потрачено 159 млн. грн., Бурты-Корыстовка - 195 млн. грн., электрификацию станции Полтава-Южная (87 км) - около 150 млн. грн., 62 км участка Ривне-Киверцы (Львовской железной дороги) - 43 млн. грн.

Экономика

Приватизация ОПЗ состоится 29 сентябряъ

Приватизация ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) состоится в установленные сроки – 29 сентября – несмотря на Указ Президента о приостановлении действия положений постановления Кабинета министров Украины, которыми предусмотрено проведение приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО журналистам в Житомире.

Премьер подчеркнула, что приватизация предприятия происходит не по решению правительства, а согласно решению Фонда государственного имущества Украины (ФГИ).

«Вся процедура проходит на основании решений не правительства, а Фонда госимущества. А решения Фонда госимущества не могут быть ветированы, отменены, остановлены, приостановлены. И поэтому я хочу обратиться ко всем инвесторам мира, поскольку более 10 мировых компаний зарегистрировались для получения права быть инвестором этого предприятия. Я хочу обратиться к ним, чтобы они спокойно принимали участие в приватизации… Приватизация ОПЗ пройдет 29 сентября», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что приватизацию ОПЗ поддерживают трудовой коллектив завода, его руководство и профсоюзы. Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что приватизация предприятия входит в совместную программу действий Международного валютного фонда и Украиной, и ранее Президент не возражал против его приватизации. «Уже давным-давно, в том числе и указами Президента, было принято решение о привлечении на прозрачных и конкурентных условиях инвесторов на Одесский припортовый завод», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Напомним, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом приостановил действие постановления Кабинета министров о приватизации ОАО «Одесский припортовый завод».

Cвое решение Президент мотивирует тем, что постановление правительства противоречит законам, которыми ОПЗ признан объектом, имеющим стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

ФГИУ 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней после его объявления. С начала объявления конкурса по продаже завода, по состоянию на 11 сентября, в АМК обратились 13 компаний с просьбой дать им возможность ознакомиться с предприятием и конкурсной документацией для принятия окончательного решения об участии в конкурсе по его приватизации.

КС получил представление Президента по приватизации ОПЗ

Сегодня в Конституционный Суд Украины поступило представление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно распоряжения Кабинета министров о приватизации Одесского припортового завода в 2009 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

В частности, Президент просит КС рассмотреть вопрос о конституционности распоряжения Кабмина от 3 декабря 2008 года № 1517-р «Об утверждении перечней хозяйственных обществ и холдинговых компаний, государственные пакеты акций (доли) которых подлежат продаже, государственных предприятий, холдинговых компаний и открытых акционерных обществ, которые подлежат подготовке к продаже в 2009 году» в части определения подлежащего к продаже в 2009 году государственного пакета акций открытого акционерного общества «Одесский припортовый завод».

Согласно Регламенту Конституционного Суда Украины конституционное представление передано на изучение в Секретариат Суда.

ТЭК

Украина намерена экспортировать электроэнергию в страны Балтии

Украина рассматривает возможность организации экспортных поставок электроэнергии в Литву по замещающей схеме через Беларусь.

Об этом сегодня в ходе «горячей» телефонной линии в Минтопэнерго заявил первый заместитель министра топлива и энергетики Украины Олег БУГАЕВ.

По его словам, в частности, Украина бы могла поставлять определенный объем украинской электроэнергии в энергосистему Беларуси с тем, чтобы в дальнейшем этот объем по замещению импортировался дочерней компанией ГПВД «Укринтерэнерго», которую государственный оператор экспорта планирует зарегистрировать в Литве. При этом, при такой схеме, в конечной цене электроэнергии на входе в Литву закладывались бы услуги по передаче концерна «Белэнерго».

Первый замминистра указал также, что пока белорусская сторона на всех уровнях отказывается говорить об организации прямых транзитных поставок украинской электроэнергии в Прибалтику. В то же время, отметил чиновник, Украина не прекращает переговоров с Литвой и рассчитывает до конца года начать поставки украинской электроэнергии в прибалтийскую страну.

Отвечая на вопрос, о каких объемах экспортных поставок в Литву может идти речь, О.БУГАЕВ сказал: «Сегодня сечение на Беларусь задействовано на 400 МВт из 600 МВт возможных (с июня Украина возобновила коммерческие поставки электроэнергии в Беларусь - УНИАН), поэтому мы бы считали успехом, если бы это направление было загружено на 500 МВт».

О.БУГАЕВ также добавил, что вопросы организации экспортных поставок украинской электроэнергии в Литву станут предметом обсуждения в ходе очередной встречи глав Министерств иностранных дел Литвы, Беларуси и Украины, которая предположительно состоится в Киеве 29 сентября.

Рынки

НКРС проведет тендер по лицензиям на 3G

Правительство поручило Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) провести тендер на выдачу лицензий для мобильной связи третьего поколения (3G).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Как отмечается в сообщении, 16 сентября на заседании Кабинета министров было принято распоряжение «О порядке проведения конверсии полос радиочастот для внедрения систем мобильной связи третьего поколения». Этот документ принят на основании выводов Межведомственной комиссии, и определяет порядок проведения конверсии полос радиочастот 1920-1935 Мгц, 1950-1980 Мгц, 2010-2015 Мгц, 2020-2025 Мгц, 2110-2125 Мгц, 2140-2170 Мгц) путем изменения частотных присвоений радиоэлектронных средств специальных пользователей, которые работают в отмеченных полосах, и их перевод за указанные полосы радиочастот.

«Кабмин также определил, что фактические затраты на проведение этой конверсии будут заключаться в переналадке действующих радиоэлектронных средств на другие диапазоны частот», - отмечается в сообщении.

По словам председателя НКРС Сергея КОЛОБОВА, решение правительства дает комиссии возможность в ближайшее время провести тендер в виде открытых аукционов по продаже лицензий для внедрения мобильной связи третьего поколения, хотя дата такого тендера пока не названа.

Принятый нормативно-правовой акт правительства, как считают в НКРС, не только позволит «создать благоприятный инвестиционный климат на рынке мобильной связи, но и существенно ускорит развитие мобильной связи 3-го поколения в Украине», даст возможность вовремя и планово осуществлять необходимые меры относительно обеспечения эффективного использования радиочастотного ресурса, создаст условия для предоставления населению современных телекоммуникационных услуг связи, обеспечит поступления в Государственный бюджет Украины.

Валютный рынок

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,5320/8,5580 грн./долл., к 12:00 цены снизились – 8,5075/8,5330 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни выросли до 8,5480/8,5650 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:15 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 8,52 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2800/0,2815 грн./рубль, к 12:00 цены повысились - 0,2802/0,2816 грн./рубль. К закрытию цены достигли максимума – 0,2811/0,2824 грн./рубль. В России курс доллар-рубль продолжает падать – 30,2750 рублей за доллар (-0,3250).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне – 1,4705/1,4765 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,5670/12,5990 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 12,5265/12,5650 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись – 12,5665/12,6025 грн./евро.