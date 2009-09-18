ДАЙДЖЕСТ СМИ за 18 сентября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «С газовым кредитом для Украины ВБ определится в октябре», в котором пишет - Всемирный банк определился с датой рассмотрения вопроса о выделении Украине кредита на проведение структурных реформ в газовом секторе. Как сообщил изданию уполномоченный президента по вопросам международной энергетической безопасности Богдан Соколовский, решение планируется принять 2 октября. Согласно августовскому заявлению финучреждения, сумма кредита может достигнуть 500 млн. долл. Собеседник в Минтопэнерго отметил, что окончательная цифра еще может корректироваться…

http://delo.ua/biznes/kompanii/s-gazovym-dlja-ukrainy-vb-opredelitsja-oktjabre-130249/

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Также «Дело» в материале «Альтком» наводит мосты с Туркменистаном» пишет – компания «Дорожное строительство «Альтком» (входит в финансово-промышленную группу «Альтком») построит автомобильный мост в Туркменистане через реку Амударья…

http://delo.ua/biznes/mirovoj-biznes/altkom-navodit-mosty-s-turkmenistanom-130237/

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«Дело» в публикации «Что нового в проблемных банках (11-17 сентября)» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://delo.ua/dengi/banki/chto-novogo-v-problemnyh-11-17-sentjabrja-130234/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Президентский блок» пишет – Виктор Ющенко принял указ, призванный заблокировать приватизацию в этом году. Он подчеркнул, что решение принято для того, чтобы, в частности, приостановить продажу Одесского припортового завода. Несмотря на это, в Кабмине планируют провести конкурс по продаже предприятия в назначенный срок. Но потенциальные покупатели уже начали пересматривать свои планы…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1239447

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Нацбанк не позволит банкам колебаться» пишет – НБУ нашел способ снизить курсовые колебания гривни и связанную с этим панику среди населения. Центробанк планирует обязать банки устанавливать во всех своих отделениях единый курс валюты и не менять его в течение дня. Маржа между покупкой и продажей не должна будет превышать 2%. Банкиры признаются, что не смогут больше играть на разнице курса в различных регионах, но соглашаются, что это снизит активность населения в поисках дешевой валюты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1239443

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Молоку отказали в визе» пишет - вчера инспекторы Еврокомиссии завершили проверки украинских молокопереработчиков, претендовавших на поставки продукции в Евросоюз. Официальные итоги проверки появятся через несколько недель, но уже сейчас ясно, что компании могут не рассчитывать на положительный ответ в ближайшее время…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1239469

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Издание «Экономические известия» в публикации «Сахар съест полмиллиарда» пишет – обостряется борьба за бюджетные деньги на следующий год. Все козыри в руках у сахарной отрасли: помимо рекордного падения посевных площадей в текущем сезоне и минимума работающих заводов, сектор обещает дефицит и полноценный кризис на сахарном рынке в следующем году из-за недопроизводства. На фоне перспектив напряженного баланса сахарники претендуют на беспрецедентно высокий уровень госдотаций — 1,5 тыс. грн. на 1 га. Если эти предложения будут приняты, то это станет рекордной суммой господдержки в растениеводстве…

http://eizvestia.com/markets/full/4182098

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"Экономические известия" в публикации «Банки стали автодилерами» пишут - с наступлением осени банки стали активнее продавать изъятые залоговые автомобили. Массово проходят аукционы исполнительных служб, а некоторые учреждения нашли другие способы реализации авто…

http://eizvestia.com/fin/full/4182080

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«Газета по-киевски» в материале «Не видно номера? Платите штраф» пишет – гаишникам разрешили останавливать машины, номера которых плохо видны с расстояния 20 метров…

http://mycityua.com/articles/country/2009/09/18/085714.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Табачнику сократили гонорары, а на Руслану давит кредит» пишет – издание узнало у публичных людей, как они пересмотрели свои расходы в связи с финансовыми передрягами: кому они пришлись на руку, кто и какие траты урезал…

http://www.segodnya.ua/news/14079218.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Туркменский газ - только в российском “коктейле” и с новым РосУкрЭнерго?..» пишет - Ющенко вернулся из Туркменистана без обещанных договоренностей по газу. Тем не менее, ситуация в отношениях между Ашхабадом, “Газпромом” и Украиной их не исключает…

http://economics.unian.net/rus/detail/21322

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Миллиард – не много ли на карманные расходы госслужбы занятости?..» пишет - проект бюджета-2010 вызвал бурю эмоций и у экспертов, и у юристов. И не только основными показателями. Один из интересных моментов - сметы службы занятости…

http://economics.unian.net/rus/detail/21310

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Неравенство в объеме прав» пишет – Генпрокуратура и Госдума России усмотрели в новом регламенте ГИБДД противоречия Конституции…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/09/18/214235

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Издание «Известия» в публикации «Не отзывайтесь, вклады!» пишет - в последние недели российские чиновники приободрились - кризис по всем прогнозам отступает. И все же никто не поручится, что неприятных сюрпризов больше не будет. Вчера глава Центробанка Сергей Игнатьев предложил парламентариям в очередной раз реанимировать идею безотзывного вклада. Цель благая - решить проблему доступа к "длинным" деньгам. Но вот каким будет результат?..

http://www.izvestia.ru/economic/article3133160/

(УНИАН)