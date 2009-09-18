Анонс на 18 сентября т.г.
10:21, 18 сентября 2009Разное
0
Тимошенко сегодня посетит Днепропетровск.Ющенко находится с рабочей поездкой в Запорожской области. В Минэкономики состоится подписание соглашения о займе между Украиной и МБРР.
Тимошенко сегодня посетит Днепропетровск.
Ющенко находится с рабочей поездкой в Запорожской области.
Пресс-конференция на тему: "Государственный бюджет 2010 - жертва избирательных гонок?".
Круглый стол на тему: "Внесение изменений в закон "О рекламе" - мнение экспертов рынка".
В Министерстве экономики Украины состоится подписание соглашения о займе между Украиной и МБРР.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter