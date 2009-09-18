Анонс на 18 сентября т.г.

Тимошенко сегодня посетит Днепропетровск.Ющенко находится с рабочей поездкой в Запорожской области. В Минэкономики состоится подписание соглашения о займе между Украиной и МБРР.

Тимошенко сегодня посетит Днепропетровск. Ющенко находится с рабочей поездкой в Запорожской области. Пресс-конференция на тему: "Государственный бюджет 2010 - жертва избирательных гонок?". Круглый стол на тему: "Внесение изменений в закон "О рекламе" - мнение экспертов рынка". В Министерстве экономики Украины состоится подписание соглашения о займе между Украиной и МБРР.

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