Путин в октябре не приедет в Украину?

Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН перенес свой визит в Украину, анонсированный на октябрь.

Об этом сообщает газета «КоммерсантЪ-Украина» (№57 от 18 сентября 2009 г.) со ссылкой на свои источники.

«Господин ПУТИН отказался проводить слишком частые встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, чтобы не создавать видимость ее поддержки официальной Москвой в период президентской избирательной кампании», - пишет газета.

Издание напоминает, что заявления о том, что В.ПУТИН посетит Украину в октябре, прозвучали 1 сентября в ходе совместной пресс-конференции премьеров двух стран по итогам их встречи в Гданьске (Польша). Ю.ТИМОШЕНКО и В.ПУТИН пообещали, что проведут в Харькове заседание комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-российской межгосударственной комиссии.

«КоммерсантЪ» пишет, что на протяжении последних двух недель велась активная подготовка этой встречи. Об этом говорили и Посол Украины в Российской Федерации Константин ГРИЩЕНКО, и пресс-секретарь В.ПУТИНА Дмитрий ПЕСКОВ, подтвердивший 9 сентября в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что визит российской делегации в Харьков запланирован на "начало октября". Однако, как стало известно газете, несколько дней назад аппарат российского премьера сообщил аппарату Ю.ТИМОШЕНКО об отказе от достигнутых договоренностей.

Собеседник «Коммерсанта» подчеркнул, что заседание экономического комитета не отменяется, а лишь переносится и будет проведено вместе с заседанием Совета глав правительств (СГП) СНГ, которое состоится в Ялте 19-20 ноября. Д.ПЕСКОВ подтвердил, что анонсированный визит в Харьков может быть отложен на ноябрь и перенесен в другой город. «Пока рано говорить и о месте, и о точной дате встречи. Мы исходим из того, что у В.ПУТИНА и Ю.ТИМОШЕНКО очень напряженный график, и сейчас нам нужно эти графики как-то совместить», – заявил он изданию.

Газета пишет, что в аппарате украинского премьера пытаются убедить В.ПУТИНА не отменять договоренности о встрече в октябре.

В то же время, пишет «КоммерсантЪ», во взаимоотношениях Президентов Украины и России в ближайшее время может начаться определенное потепление. Как сообщил изданию источник в дипломатическом корпусе, Виктор ЮЩЕНКО "с высокой долей вероятности" поедет на саммит СНГ, который состоится в Кишиневе 9 октября:

«Окончательное решение по этому вопросу еще не принято, но Секретариат Президента всерьез рассматривает возможность участия В.ЮЩЕНКО в кишиневском саммите. Это позволит дать новый импульс во взаимоотношениях со странами Содружества, полноценном введении в действие зон свободной торговли в рамках СНГ и привлечении России к проектам в рамках "Восточного партнерства», отмечает газета.