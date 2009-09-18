Украина и Чехия будут обмениваться таможенной информацией

Украина и Чехия подписали протокол о сотрудничестве в сфере обмена таможенной и статистической информацией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможслужбы Украины, в рамках ІІІ заседания украинско-чешской смешанной комиссии по вопросам экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества состоялась церемония подписания протокола между Государственной таможенной службой Украины, Государственным комитетом статистики Украины, Чешским статистическим управлением и Генеральным таможенным директоратом Чешской Республики о сотрудничестве в сфере обмена таможенной и статистической информацией.

Также состоялась встреча председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО и генерального директора Генерального таможенного директората Чешской Республики Павела НОВОТНЫ.

Руководители таможенных администраций обсудили актуальные вопросы сотрудничества Украины и Чешской Республики в области таможенного дела. В частности, председатель Гостаможслужбы обратил внимание на взаимодействие в сфере борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил. Так, на протяжении 2007 – 2008 гг. таможенные органы Украины направили 32 запроса чешским коллегам. По результатам рассмотрения этих запросов возбуждено одно уголовное дело и четыре дела о нарушении таможенных правил на общую сумму 3 млн. грн. В текущем году возбуждены 3 дела о нарушении таможенных правил. В то же время, 95% ответов на украинские запросы подтверждали законность операций, что свидетельствует о прозрачности торговли между Украиной и Чехией.

На встрече также обсуждались вопросы анализа и управления рисками, осуществления аудита поста, содействия в защите прав интеллектуальной собственности. Стороны обменялись опытом в преодолении проблем, которые стоят перед современными таможенными службами.

Как убежденные в Держмитслужби, реализация на практике положений подписанного протокола даст возможность путем проведения обмена статистической информацией и статистических сопоставлений обнаруживать товары, которые потенциально могут использоваться в качестве предметы контрабанды и нарушения таможенных правил, что в свою очередь повысит эффективность противодействия таможенным правонарушениями.