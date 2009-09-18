ГЛАВНОЕ на 18 сентября (день)

Финансы

17 сентября Национальный банк Украины продал на валютном аукционе, который проводился без ограничения цели продажи, 50,627 млн. долл. США

Об этом сказано в сообщении НБУ, обнародованном на официальном сайте регулятора.

НБУ продал валюту 26 банкам, средневзвешенный курс продажи доллара по итогам аукциона составил 8,5351 грн./долл.

Как сообщал УНИАН, по словам председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА, Национальный банк Украины с 8 сентября переходит на новую систему осуществления интервенций – путем проведения аукционов. «В первую очередь будут удовлетворяться заявки по самой высокой цене», – сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Кабинет министров Украины 10 июня т.г. принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков, в частности, банка «Киев». Минфин выпустил облигации внутреннего государственного займа на сумму 9,57 млрд. грн. и зачислил их в уставные капиталы рекапитализированных банков. Банк «Киев», в частности, получил в капитал 3,6 млрд. грн. При этом в капитале банка «Киев» государству теперь принадлежит 99,93%.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,54 грн./долл., продают – по 8,63 грн./долл., курс немного повысился по сравнению с 17 сентября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,50-8,58 грн./долл., по продаже – в пределах 8,58-8,70 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках также незначительно повысился по сравнению с 17 сентября и составляет 12,52/12,74 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,43-12,62 грн./евро, по продаже – в пределах 12,65-12,90 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 17 сентября, повысился на 1% и составил сегодня 0,2693 грн./рубль, продажи – на 0,4% – 0,2818 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,24-0,279 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,276-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,55 грн./долл., продажи – 8,64 грн./долл. Курс немного повысился со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,50-8,58 грн./долл., по продаже – в пределах 8,60-8,70 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева также немного повысился со вчерашнего дня и составляет сегодня 12,54/12,73 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,46-12,615 грн./евро, по продаже – в пределах 12,67-12,90 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 17 сентября, повысился на 1,4% и составляет в среднем 0,2682 грн./рубль, продажи – на 0,6%, до 0,2828 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,24-0,278 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,279-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,45/8,70 грн., евро – 12,40/12,80 грн., рубль – 0,21/0,28 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,40/8,65 грн., евро – 12,20/12,90 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,55/8,65 грн., евро – 12,50/12,75 грн., рубль – 0,273/0,283 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 18 сентября, составляет: гривни к доллару США – 8,0065, к евро – 11,779163, к российскому рублю – 0,26347.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,5620/8,5965 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись – 0,2812/0,2826 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,5755/12,6220 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,4688/1,4690 долл./евро (четверг - 1,4744/1,4746 долл./евро).

В четверг Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 8,52 грн./долл.

Приватизация

Окружной административный суд г. Киева запретил осуществлять любые действия по приватизации ОАО “Одесский припортовый завод”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Социалистической партии Украины, такое решение суд принял в качестве меры пресечения в деле по иску экс-председателя Фонда государственного имущества Украины Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО об остановке приватизации данного предприятия.

“Я приветствую это решение суда, которое является не только справедливым, но и смелым по сути, учитывая то, какое давление сегодня оказывается со стороны людей премьера на суды, - отмечает В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО. - Я приветствую то, что и в Секретариате Президента пришли к выводу, что приватизация Одесского припортового завода не отвечает национальным интересам Украины”.

“Как человек, который почти 4 года руководил Фондом, я четко знаю, что решения судов, также как и указы Президента, должны выполняться, как это делала я, находясь в должности председателя ФГИУ в 2008 году, когда правительство вопреки всем запретам со стороны Президента хотело продать это предприятие. Сегодня любые действия Фонда по продаже ОПЗ после решения суда и выхода указа будут абсолютно незаконными. Когда я подавала в суд, я хотела показать, что не следует только писать лозунги “Закон – один для всех”, но и реально доказывать это своими действиями”, – заявила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Напомним, народный депутат 2,3,4 и 5 созывов ВР Украины В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО 31 августа 2009 года подала в Окружной административный суд г. Киева иск с требованием остановить приватизацию ОАО «Одесский припортовый завод» как незаконную.

В своем иске В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО просит признать противоправными нормативные акты, согласно которым осуществляется продажа акций ОАО «Одесский припортовый завод», и до решению дела по существу запретить Фонду государственного имущества принимать любые меры по подготовке и проведению этого конкурса. Рассмотрение дела назначено на 7 октября 2009 года. Ответчиками по иску об остановке приватизации ОАО “Одесский припортовый завод” выступают Кабинет министров Украины и Фонд государственного имущества Украины. В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО в своем иске, в частности, отмечает: приватизация Одесского припортового завода противоречит действующему Указу Президента Украины от 6 марта 2008 года №200, которым вступило в силу Решение СНБО от 15 февраля 2008 года, где сказано: “Не допускать к утверждению Государственной программы приватизации приватизацию предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ”.

Как она отмечает, Одесский припортовый завод – это стратегическое предприятие, которое к тому же занимает монопольное положение на рынке, и оно не может быть проданное до утверждения новой программы приватизации.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО обратилась к генеральному прокурору Украины с просьбой о применении мер прокурорского реагирования и вступления в судебный процесс, а также подала обращение с просьбой вступить в судебный процесс в СНБО и Президенту Украины.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

ФГИУ 15 июля с.г. объявил конкурс о продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Начальная цена пакета 4 млрд. грн. Конкурс должен состояться через 75 дней после его объявления. По состоянию на 11 сентября в АМК обратились 13 компаний с просьбой дать им возможность ознакомиться с предприятием и конкурсной документацией для принятия окончательного решения об участии в конкурсе по его приватизацию.

Вместе с тем, 17 сентября Президент Украины своим указом №747/2009 приостановил действие положений постановления Кабинета министров Украины от 3 декабря 2008 г. №1517-р, которыми предусмотрены проведения приватизации ОАО «Одесский припортовый завод».

Комментируя это решение, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что приватизация ОАО «Одесский припортовый завод» состоится в установленные сроки – 29 сентября 2009 года, несмотря на указ Президента.

Секретариат Президента Украины выступает против проведения открытого, прозрачного и понятного для всех инвесторов конкурса по продаже акций "Одесского припортового завода". Такое мнение высказал народный депутат от БЮТ, заместитель председателя Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации Валерий ПИСАРЕНКО, комментируя Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о приостановке действия положений постановления Кабинета министров Украины, которыми предусмотрено проведение приватизации ОАО «Одесский припортовый завод».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, В.ПИСАРЕНКО считает, что своими действиями вокруг проведения конкурса по приватизации ОПЗ В.ЮЩЕНКО пытается бороться с Украиной на уровне мирового финансового кризиса.

«Все уже почувствовали, что В.ЮЩЕНКО начал президентскую кампанию под лозунгом: «Чем хуже Украине, тем выше у него рейтинг». Президент сначала одобрил приватизацию, теперь пытается ее сорвать. Не кажется ли вам это странным? Наверное, инвестор, который представляет Президента на торгах, чувствует себя слабее конкурентов. А если так, значит и продавать ОПЗ нельзя», - говорит депутат.

По словам В.ПИСАРЕНКО, сегодня у Фонда государственного имущества Украины есть все законодательные права и возможности для проведения приватизации.

«Одесский припортовый завод готов к продаже. Приватизацию ОПЗ поддерживают трудовой коллектив завода, его руководство и профсоюзы. Инвесторы изучили все особенности предприятия, подали заявки в Антимонопольный комитет и уже начали делать взносы на счет государства», - отметил депутат и заявил, что «приватизация ОПЗ состоится 29 сентября, независимо от того, в каком настроении проснется в это утро Президент».

«Уже третий год Президент не дает возможности проводить открытую и честную приватизацию в Украине. Только по этой причине госбюджет недополучил около 30 миллиардов гривень. Сегодня он также против того, чтобы Украина получила максимальную цену от продажи ОПЗ, но теперь у нас есть лекарство от паранойи В.ЮЩЕНКО блокировать все начинания ФГИУ», - завершил В.ПИСАРЕНКО.

Окружной административный суд Киева по иску ОАО «Азот» (Черкассы) приостановил проведение конкурса по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ).

Об этом УНИАН сообщил представитель ОАО «Азот» в суде Максим ЮХИМЕНКО со ссылкой на соответствующее определение суда от 17 сентября т.г.

«Окружной административный суд города Киева вынес определение, которым удовлетворил заявление (ОАО «Азот» - УНИАН) об обеспечении иска. В резолютивной части определения Фонду госимущества и конкурсной комиссии по продаже ОПЗ запрещается осуществлять какие бы то ни было действия по проведению конкурса, а также проводить конкурс по продаже 95,56% акций завода в количестве 795 тыс. штук», - сказал М. ЮХИМЕНКО, отметив при этом, что определение вступило в законную силу.

По словам юриста, исковое заявление «Азота» вызвано нарушением Кабинетом министров Украины и Фондом госимущества ряда процедур проведения конкурса. В частности, уточнил он, речь идет о нарушениях при определении стартовой цены выставляемого на продажу пакета, которая в различных нормативных документах определена по-разному. Так, если в распоряжении Кабинета министров Украины 261-р о продаже пакета акций ОПЗ стартовая цена зафиксирована на уровне 3 млрд. грн., то в конкурсных документах Фонда госимущества – 4,1 млрд. грн.

Кроме того, отметил юрист, ОАО «Азот» обжаловал заведомо невыполнимые условия конкурса, согласно которым будущий инвестор обязан обеспечить максимальную загрузку мощностей предприятия.

«В нынешних условиях это невозможно реализовать, потому что мало того, что в сегодняшних условиях потребление и стоимость удобрений по сравнению с прошлым годом упали в 2 раза при росте цены газа, неизвестно что будет с экономикой в следующем году. По прогнозам, кризис не закончится в этом году», - отметил представитель черкасского «Азота»

Также в своем исковом заявлении «Азот» указывает на дискриминационные условия использования будущим владельцем аммиакопровода, который включен в целостный имущественный комплекс завода, поскольку регулирование его загрузки, согласно условиям конкурса, останется в ведении Министерства промышленной политики.

«Необходимость согласования на уровне Минпромполитики квот на загрузку аммиакопровода изначально не дает возможности инвестору самостоятельно проводить хозяйственную деятельность, поскольку идет жесткая привязка к объема, определяемым государством», - сказал М. ЮХИМЕНКО.

Он затруднился уточнить дату подготовительного заседания суда по рассмотрению искового заявления «Азота», отметив при этом, что его дата станет известна в ближайшее время.

ТЭК

«Газ Украины», дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины», призывает предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) срочно погасить задолженность за природный газ, потребленный с начала отопительного сезона 2008-2009 гг.

Об этом сказано в пресс-релизе компании, распространенном 18 сентября.

Сообщается, что с 1 октября 2008 г. ТКЭ накопили долг перед ДК «Газ Украины» в размере свыше 2,91 млрд. грн., уровень оплаты составил 67%.

При этом, наибольшую задолженность перед компанией сформировали предприятия теплокоммунэнерго Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Одесской и Львовской областей.

«Газ Украины» также указывает на значительную задолженность за природный газ АК «Киевэнерго», превышающую 661 млн. грн. при уровне оплаты в 2009 году 57%.

Среди региональных предприятий ТКЭ, чья задолженность превышает 100 млн. грн., компания отмечает «Донецкгортеплосети», коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы», Запорожский концерн «Городские тепловые сети», «Донецктеплокоммуненерго», «Харьковские тепловые сети», «Криворожтеплосеть», «Криворожскую ТЭЦ», ЗАО «ТЭЦ-3» (г. Харьков).

Отмечается также, что большое число теплокоммунэнерго до сих пор не воспользовались возможностью уменьшить задолженность путем оформления и проведения взаиморасчетов по компенсации разницы в тарифах в рамках постановления Кабинета министров Украины от 5 марта т.г. №193. В настоящее время, по данным компании, не проведены протоколы взаиморасчетов на сумму более 254,9 млн. грн. Кроме того, свыше 288,12 млн. грн. составляет остаток непроведенных протоколов в АК «Киевэнерго».

По данным «Газа Украины», в связи с бездеятельностью местных властей и руководителей соответствующих предприятий ТКЭ, начало нового отопительного сезона находится под угрозой в Донецке, Одессе, Запорожье, Харькове, Кривом Роге, Ивано-Франковске, Кировограде, Луцке, Ужгороде, Мукачеве и других городах.

Компания обращает внимание местных властей и предприятий ТКЭ на необходимость срочно провести расчеты за текущее потребление и погасить задолженность за природный газ.

Компания в очередной раз отмечает, что погашение предприятиями ТКЭ задолженности за газ, потребленный с 1 октября 2008 г., является важным условием подготовки к новому отопительному сезону 2009-2010 гг.

Связь. Коммуникации

Доходы предприятий отрасли связи Украины от оказанных услуг в январе-августе 2009 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,8% и составили 30 млрд. 93,8 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

За указанный период доходы предприятий отрасли связи от предоставленных услуг населению составили 11 млрд. 585,5 млн. грн., что на 8,8% меньше, чем за январь-август 2008 года.

Лидерами по доходам в отрасли за 8 месяцев являются операторы мобильной связи (сотовая мобильная, пейджинговая и транкинговая связь), которые получили самый большой доход в отрасли от услуг мобильной связи за этот период – 18 млрд. 667,6 млн. грн. (в т.ч. населению предоставлены услуги на сумму 6 млрд. 100,6 млн. грн.), что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. При этом основная доля доходов от услуг мобильной связи пришлась на операторов сотовой мобильной связи - доходы операторов от этого вида связи в январе-августе 2009 года составили 18 млрд. 650,3 млн. грн. (падение – 4,5%), из них 6 млрд. 100 млн. грн. получены за услуги сотовой мобильной связи, оказанные населению (падение – 18,5%).

На второй позиции в отраслевом рейтинге по объемам доходов за отчетный период находится междугородняя и международная телефонная связь – в этом виде связи предприятия отрасли в январе-августе 2009 года получили доходы в размере 2 млрд. 974,1 млн. грн. (из них 1 млрд. 433,4 млн. грн. – от предоставления услуг населению). Объем доходов в этом виде связи снизился на 19,4% (от услуг населению – падение на 5,5%) по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

На третьем месте в отраслевом рейтинге по доходам по итогам января-августа 2009 года находится местная телефонная связь, предприятия которой за 8 месяцев получили доходы от оказанных услуг в размере 2 млрд. 714,5 млн. грн., из них населению – 1 млрд. 771,1 млн. грн.

При этом объем доходов от услуг местной городской телефонной связи в январе-августе 2009 года составил 2 млрд. 537,1 млн. грн. (из них населению – 1 млрд. 616 млн. грн.), что на 14,1% меньше (для населения – меньше на 12,9%), чем за аналогичный период 2008 года.

Объем доходов от услуг местной сельской телефонной связи за январь-август 2009 года составил 177,4 млн. грн. (из них населению – 155,1 млн. грн.), что на 18,4% меньше (для населения - меньше на 19,3%), чем за январь-август 2008 года.

Четвертое место по результатам января-августа 2009 года занимает компьютерная связь, в которой объем доходов от услуг предприятий за указанный период вырос на 42,7% и составил 2 млрд. 105 млн. грн., из них 1 млрд. 26,5 млн. грн. составили доходы от услуг населению (рост на 83,4%). При этом доходы предприятий связи, полученные в этом виде связи только от услуг доступа в Интернет, составили за отчетный период 1 млрд. 822,7 млн. грн. (рост – 44,4%), из них 999,7 млн. грн. – населению (рост – 80,1%).

Объем доходов от услуг почтовой связи за январь-август 2009 года снизился по сравнению с доходом в январе-августе 2008 года на 10,8% и составил 1 млрд. 689,7 млн. грн., из них населению было предоставлено услуг на сумму 338,2 млн. грн. (падение на 16,6%).

Доход предприятий отрасли связи от услуг передачи и приема телевизионных и радиопрограмм (радиосвязи) в январе-августе 2009 года составил 1 млрд. 174,9 млн. грн., что на 27,8% превысило показатель за аналогичный период 2008 года, при этом доходы предприятий от услуг кабельного телевидения составили 834,3 млн. грн. (из них населению – 796,5 млн. грн.), что на 30,6% больше, чем за январь-август 2008 года.

Автодор. Транспорт

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от правительства обеспечить финансирование построения автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье. «Без шумихи, без рекламы, без биг-бордов правительство обязано профинансировать в бюджете 2009 года 500 миллионов гривен на это строительство», – сказал глава государства во время рабочей поездки в Запорожье.

Как сообщили УНИАН в Главной служба информационной политики Секретариата Президента, соответствующая просьба Президента будет направлена в адрес правительства в ближайшее время.

Глава государства отметил, что данный объект имеет стратегическое общенациональное значение, следовательно, со стороны правительства должно быть продемонстрировано адекватное отношение, а не безразличие, которое проявляют сегодня ответственные за мост министерства.

В этом контексте В.ЮЩЕНКО констатировал, что понимает всю сложность ситуации с выполнением нереального бюджета текущего года. Он сообщил, что учитывая непростые финансовые обстоятельства, будет предлагать в бюджете следующего года вынести этот объект отдельной строкой. «Это единственная возможность иметь прямое бюджетное финансирование проекта. Если этой суммы не будет найдено в бюджете, на такую сумму будут выданы государственные гарантии и посредством такого механизма мы завершим строительство этого моста», - заверил В.ЮЩЕНКО, добавив, что построение данной магистрали – это единственный способ решить транспортную проблему для Запорожья.

В прошлом году на строительство моста при необходимости 600 млн. грн. из Госбюджета было профинансировано 350 млн. грн. В этом году при необходимости в 600 млн. грн. бюджетное финансирование еще меньше - 100 млн. грн. Потребность в финансировании на 2010 год оценивается в 750 млн. грн.

Проблема строительства автотранспортной магистрали через р.Днепр в г. Запорожье существует уже свыше двух десятилетий, с каждым годом она обостряется. Два существующих автотранспортных перехода через р.Днепр в Запорожье находятся в крайне неудовлетворительном состоянии и значительно перегружены транспортными потоками. С целью комплексного решения проблемы транспортного коридора через г.Запорожье и приближения к международным стандартам условий перевозки пассажиров и грузов, расширения сети автомобильного назначения, обеспечения надлежащего жизненного уровня населения областного центра начата реализация проекта строительства автотранспортной магистрали через г.Днепр, что предусматривает строительство двух мостов (660 метров, через р.Старый Днепр и 340 метров мостов через р.Днепр).

Автотранспортная магистраль через р.Днепр в г. Запорожье состоит из 27 искусственных сооружений, а именно: вантового моста через реку Днепр длиной 660 метров, стального арочного моста через реку Старый Днепр – 340 метров, железобетонных, стальных и стальной железобетонных эстакад, путепроводов и др. Общая протяжность автомагистрали 9,1 километра, предусматривает 6 полос движения. Общая сметная стоимость строительства новой автотранспортной магистрали через р.Днепр составляет 1903,6 млн. грн.

На протяжении 2001-2007 гг. на проектирование и начало строительства автотранспортной магистрали через р.Днепр в г. Запорожье направлено свыше 506,2 млн. грн., из которых за счет государственного бюджета почти 502,2 млн. грн. (99,2% общего объема).

Недостаточный объем финансирования работ по строительству объекта в предыдущие годы приводит к удлинению срока строительства, вследствие чего динамика стоимости строительства имеет тенденцию к увеличению, а эффективность капитальных вложений, предоставленных государством, уменьшается. В настоящее время стоимость строительно-монтажных работ увеличилась и составляет 4931 млн. грн.

Предусмотренные государственным бюджетом Украины на 2008 год средства в сумме 350 млн. грн. освоены в полном объеме. По технологии строительства 2008 год должен был стать решающим. Необходимо было перейти в новый технологический этап строительства - заказ специальных металлоконструкций проезжей части моста через основное русло, изготовление специального устройства грузоподъемностью 1200 тонн для монтажа мостовых балок и заказа вантовых канатов (срок изготовления которых составляет больше одного года).

С этой целью необходимо было увеличить объем финансирования из Государственного бюджета на 250 млн. грн. С учетом недофинансированного объема за предыдущие годы, потребность в государственных средствах на 2008 год составляла 600 млн. грн. Но вышеупомянутый вопрос не был решен положительно.

Определенная Государственным бюджетом Украины на 2009 год сумма средств для строительства этой автомагистрали - 100 млн. грн. - поступила в полном объеме.

Объект находится на той стадии, когда остановка строительства невозможна как по техническим, так и экономическим причинам. Временное сокращение финансирования такого масштабного объекта приведет к очень значительным финансовым потерям и социальным последствиям.

Киевский городской совет разрешил международному аэропорту “Киев (Жуляны)” взять кредит в сумме 110 млн. грн. под залог имущества предприятия. Средства предусматривается освоить на строительстве международного терминала – 50 млн. грн., реконструкции существующего пассажирского терминала – 20 млн. грн. и на реконструкции привокзальной площади со строительством паркинга на 300 автомобилей – 40 млн. грн.

Соответствующее решение было принято на заседании сессии Киевсовета в четверг.

Этим решением депутаты внесли изменения в предыдущее решение Киевсовета от 26.07.2007 г., которым предприятию разрешалось взять кредит под залог имущества предприятия в объеме 164 млн. грн. Из этой суммы 104 млн. грн. планировалось ихрасходовать на реконструкцию действующего аэропорта; 46 млн. грн. – на строительство международного терминала и 14 млн. грн. – на реконструкцию существующего пассажирского терминала.

Для получения кредита Киевсовет, согласно последнему решению, разрешил аэропорту передать в залог индивидуально определенные здания и сооружения, находящиеся у него на балансе, включая, в частности, административное здание на Воздухофлотском просп., 79, общей площадью 3 тыс. 109 кв. м, гостиницу “Жуляны” на Воздухофлотском просп., 92, общей площадью более 2 тыс. кв. м, здание ремонтных мастерских на Воздухофлотском просп., 86-а, общей площадью 1,1 тыс. кв. м.

Ожидается, что выполнение решения обеспечит стабильное функционирование предприятия в период проведения работ по реконструкции.

Еще одним свои решением депутаты вчера на заседании сессии предоставили разрешение КП “Международный аэропорт “Киев” на списание и снос 4 сооружений аэропорта с целью обеспечения его реконструкции. Среди них, в частности, и недостроенное здание аэропорта (1991 г.), которое в связи с отсутствием работ по консервированию конструкции оказалось в полуразрушенном состоянии. Также сносу подлежат двухэтажное здание лаборатории ГСМ на перроне (1950 г., площадь основы – 367 кв. м), здание автоколонны №2 (1972 г., площадь основы – 148 кв. м), внешний туалет (1950 г., площадь основы – 73 кв. м).

Столица

Киевский городской совет согласовал продажу четырех земельных участков общей площадью 0,6 га за 17 млн. грн. 732 тыс. грн..

Соответствующие решения были приняты депутатами Киевсовета на заседании сессии в четверг.

Согласно документам решений, частному предприятию “Радуга” продан земельный участок на просп. Броварском, 29, в Днепровском районе столицы, площадь которого составляет 0,02 га, за 458 тыс. грн. Земля приобретена для эксплуатации магазина.

ООО “Луч” для строительства складского здания продан земельный участок площадью 0,11 га за 2 млн. 455 тыс. грн. по ул. Сулеймана Стальского, 34, в Днепровском районе.

Малому частному предприятию “Легион и Ко” для строительства двух торговых павильонов продан земельный участок по ул. Героев Днепра, 30, в Оболонском районе площадью 0,02 га. Стоимость этой земли составляет 416 тыс. грн.

ООО “Пантеон-Инвест” продан земельный участок в пер. Михайловском (в пределах улиц Малая Житомирская, 12-а, 12-б, 14-а, 14-б, 14-в, Михайловская, 13, 13-б, 15/1-б и пер. Михайловский между домами №1 и №3) в Шевченковском районе. Целью приобретения земли является реконструкция и строительство административно-гостинично-жилого комплекса с помещениями общественного и торгового назначения. Площадь участка составляет 0,47 га. Продан он за 14 млн. 403 тыс. грн.

Таможня

Украина и Чехия подписали протокол о сотрудничестве в сфере обмена таможенной и статистической информацией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможслужбы Украины, в рамках ІІІ заседания украинско-чешской смешанной комиссии по вопросам экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества состоялась церемония подписания протокола между Государственной таможенной службой Украины, Государственным комитетом статистики Украины, Чешским статистическим управлением и Генеральным таможенным директоратом Чешской Республики о сотрудничестве в сфере обмена таможенной и статистической информацией.

Также состоялась встреча председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО и генерального директора Генерального таможенного директората Чешской Республики Павела НОВОТНЫ.

Руководители таможенных администраций обсудили актуальные вопросы сотрудничества Украины и Чешской Республики в области таможенного дела. В частности, председатель Гостаможслужбы обратил внимание на взаимодействие в сфере борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил. Так, на протяжении 2007 – 2008 гг. таможенные органы Украины направили 32 запроса чешским коллегам. По результатам рассмотрения этих запросов возбуждено одно уголовное дело и четыре дела о нарушении таможенных правил на общую сумму 3 млн. грн. В текущем году возбуждены 3 дела о нарушении таможенных правил. В то же время, 95% ответов на украинские запросы подтверждали законность операций, что свидетельствует о прозрачности торговли между Украиной и Чехией.

На встрече также обсуждались вопросы анализа и управления рисками, осуществления аудита поста, содействия в защите прав интеллектуальной собственности. Стороны обменялись опытом в преодолении проблем, которые стоят перед современными таможенными службами.

Как убежденные в Держмитслужби, реализация на практике положений подписанного протокола даст возможность путем проведения обмена статистической информацией и статистических сопоставлений обнаруживать товары, которые потенциально могут использоваться в качестве предметы контрабанды и нарушения таможенных правил, что в свою очередь повысит эффективность противодействия таможенным правонарушениями.

(УНИАН)