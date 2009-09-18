Interbrand назвал лучшие бренды года

Лучшими мировыми брендами 2009 года, по данным международной консалтинговой компании Interbrand, стали Coca-Cola, IBM и Microsoft, говорится в отчете "Лучшие бренды мира-2009" (Best Global Brands 2009), сообщает РИА Новости..

В отчете, подготовленном совместно с BusinessWeek, говорится, что первое место в рейтинге занимает торговая марка крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola, (стоимость бренда оценивается в 68,734 миллиарда долларов), "серебро" получила торговая марка крупнейшей на мировом рынке информационных технологий корпорации IBM. Стоимость торговой марки IBM составляет 60,211 миллиарда долларов. Третье место в списке занял бренд Microsoft, стоимость которого - 56,647 миллиарда долларов.

В "десятку" лидеров вошли также бренды General Electric (47,777 миллиарда долларов), Nokia (34,864 миллиарда), McDonald`s (32,275 миллиарда), Google (31,980 миллиарда), Toyota (31,330 миллиарда), Intel (30,636 миллиарда), Disney (28,447 миллиарда долларов).

Специалисты Interbrand оценивали мировые бренды по ряду критериев. В частности, финансовая отчетность компаний должна быть в открытом доступе, кроме того, треть прибыли бренда должна приходить не из страны, где базируется компании. Также бренд должен оказывать значительное влияние на принятие решений о покупках потребителя, а добавленная экономическая стоимость должна быть позитивной (что указывает на то, что выручка компании превышает издержки на финансирование и операционные издержки). Также оцениваемый бренд должен обладать широкой целевой группой, информацией о нем должно обладать большое число потенциальных или реальных потребителей.

В документе отмечается, что российские бренды "Лаборатория Касперского", "Аэрофлот" и "Газпром" имеют все шансы для того, чтобы стать мировыми лидерами в отраслях, соответственно, производства систем для защиты информации, энергетики и авиаперевозок.