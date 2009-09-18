Путин и Тимошенко встретятся в ноябре

Встреча премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО скорее всего пройдет в ноябре в Ялте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь В.ПУТИНА Дмитрий ПЕСКОВ.

Он подтвердил, что запланированная на начала октября встреча премьеров в Харькове не состоится.

«С учетом того, что в Ялте в ноябре запланирована встреча глав правительств СНГ, рассматривается возможность в ходе поездки совмещения двух форматов - двусторонней российско-украинской встречи, а также многосторонней (в формате Содружества)», - сказал Д.ПЕСКОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня СМИ сообщили о переносе визита российского премьера в Украину.

Заявления о том, что В.ПУТИН посетит Украину в октябре, прозвучали 1 сентября в ходе совместной пресс-конференции премьеров двух стран по итогам их встречи в Гданьске (Польша).

Ю.ТИМОШЕНКО и В.ПУТИН пообещали, что проведут в Харькове заседание комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-российской межгосударственной комиссии. Планировалось, что на заседании экономического комитета будут рассматриваться вопросы сотрудничества не только в энергетической сфере и самолетостроении, но и вопросы в машиностроении и судостроении.

Сегодня, 18 сентября, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что заседание комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-российской межгосударственной комиссии обязательно состоится, его дата будет определена с учетом удобного для обеих сторон времени.