Глава Walt Disney ушел в отставку

Глава киностудии Walt Disney Дик Кук ушел в отставку со своего поста после 38 лет работы на корпорацию, сообщает k2kapital..

Причиной отставки Кука могло стать падение доходов киностудии. Прибыль корпорации Walt Disney сократилась на треть в четвертом квартале 2008 года. В этом году плохую службу Куку сослужили провалы таких фильмов, как "Сказки на ночь", "Ведьмина гора" и "Шопоголик". Кук в своем заявлении выразил надежду, что предстоящие премьеры Walt Disney куда больше понравятся зрителям, передает ИТАР-ТАСС.

"Меня восхищает каждая минута из 38 лет, что я работал на Walt Disney - с самых первых моментов, когда я являлся машинистом паровоза, а затем - монорельсового состава в парках развлечений компании", - сказал Кук.